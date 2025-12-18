Brüssel Motor Show 2026: Weltpremiere für den neuen Opel Astra

Schärfer, technischer, strahlender: Opel Astra und Astra Sports Tourer erstmals mit beleuchtetem Blitz und Opel Kompass sowie Intelli-Lux HD Licht

Lässt digitale mit realer Welt verschmelzen: Die Hochleistungsstudie Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Schnellster vollelektrischer Serien-Opel: „Goldenes Lenkrad 2025“ 1 -Titelträger Mokka GSE bringt Rallye-Feeling auf die Straße

Erster vollelektrischer Opel-Allradler: Grandland Electric AWD mit 239 kW (325 PS)

Familien-SUV mit mehr Reichweite: Der Opel Frontera Electric Extended Range

Freitag, 9. Januar, 09:00 Uhr: CEO Florian Huettl stellt die Opel-Newcomer in Halle 5 der Brüsseler Expo vor

2025 stand bei Opel unter dem Motto „OMG! GSE“ –änsehaut,peed und elektrischemotionen. Mit demselben Drive startet die Marke im neuen Jahr durch. Diebildet dazuden Auftakt. Auf der 102. Ausgabe der internationalen Automobilmesse feiern der. Die Kompaktklasse-Bestseller „made in Germany“ fahren schärfer, technischer und strahlender denn je vor, erstmals mit stets beleuchtetem Opel-Blitz im modernisierten Opel Vizor-Markengesicht sowie einzigartig im Segment mit dem wegweisenden adaptiven Intelli-Lux HD Licht.Zugleich werden Fachbesucher und Publikum feststellen: Der neue Astra setzt bereits Elemente desum. Die jüngste Hochleistungsstudie von Opel lässt ineinmal mehr die digitale mit der realen Welt verschmelzen und wird für unvergessliche OMG! GSE-Momente sorgen. Dies gilt auch für den neuen, bereits bestellbaren. Der „Goldenes Lenkrad 2025“-Gewinner ist der Inbegriff des nächsten Levels von „Grand Sport Electric“ und bringt als schnellster vollelektrischer Serien-Opel mit 207 kW (281 PS) Rallye-Feeling auf die Straße.„2026 feiern wir 90 Jahre Opel-Kompaktklasse. Ein Erfolg, der auf die Zukunft ausgerichtet ist. Deshalb stellen wir unsere neuen Opel Astra und Astra Sports Tourer direkt zum Jahresbeginn in Brüssel vor. Sie werden das Publikum mit innovativen Technologien und einem noch schärferen Design begeistern. Zugleich zeigen sie genauso wie der neue Mokka GSE, wie wir bei Opel aus visionären Ideen Wirklichkeit werden lassen. Besuchen Sie uns auf der Brüssel Motor Show 2026 und überzeugen Sie sich selbst“, lädt Florian Huettl auf den Opel-Stand in Halle 5 ein. Dort wird der Opel CEO die Newcomer den Medien am Freitag, 9. Januar, um 09:00 Uhr vorstellen.Darüber hinaus können die Besucher weitere Opel-Modelle auf der Brüsseler Expo in Augenschein nehmen – allen voran den neuen(All-Wheel Drive), den ersten vollelektrischen Allradler der Marke. Das batterie-elektrische Portfolio vor Ort runden die Extended Range-Variante dessowie der Kleinwagen-Bestsellerab. Außerdem zeigt eine Special Edition des, dass auch der Nutzfahrzeug-Allrounder mit dem Blitz nicht nur höchst praktisch und flexibel, sondern auch in einem sportiven Outfit vorfahren kann. Der Vivaro wird im Bereich von Stellantis Pro One direkt neben dem Opel-Auftritt zu sehen sein.In Kürze fährt der in Rüsselsheim entworfene, entwickelte und gebaute Kompaktklasse-Bestseller im neuen Gewand mit noch schärferem Design sowie noch mehr Top-Technologien und Komfort vor. Ihre Weltpremiere feiern der neue Opel Astra und der neue Opel Astra Sports Tourer auf der Brüssel Motor Show 2026. Zu den Highlights des neuen Auftritts zählt der erstmals beim Astra – permanent – beleuchtete Opel-Blitz im weiterentwickelten Opel Vizor samt illuminiertem Opel Kompass. Die Frontansicht wurde dabei entscheidend von der jüngsten Hochleistungsstudie Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo inspiriert. Einzigartig in der Kompaktklasse ist außerdem die Lichttechnologie, die zu beiden Seiten des Opel Vizors zum Einsatz kommt. Hier stand das Top-of-the-Line-SUV Opel Grandland Pate: So ist das adaptive blendfreie Intelli-Lux HD Licht mit über 50.000 Elementen nun auch erstmals für Astra und Astra Sports Tourer verfügbar.Der neue Auftritt schlägt sich genauso auch im Innenraum wieder. Schon ab der Einstiegsversion sind künftig die eigens bei Opel entwickelten und erstmals für den Astra verfügbaren Intelli-Sitze mit ergonomischer Vertiefung serienmäßig an Bord. Dabei sind die Entwickler und Designer dem „Greenovation“-Ansatz von Opel treu geblieben: Im Interieur des neuen Astra sind 100 Prozent recycelte Stoffe verarbeitet – und der vollelektrische Astra Electric fährt dank 58 kWh-Akku mit bis zu 454 Kilometern ohne Ladestopp (WLTP) lokal emissionsfrei bis zu 34 Kilometer weiter als zuvor. Dazu bietet er erstmals V2L – Vehicle to Load – und damit die Möglichkeit, externe Geräte wie E-Bikes oder ähnliches zu laden, ohne auf weitere Stromquellen angewiesen zu sein.Die Zukunft des High-Performance-Labels GSE repräsentiert vor Ort die jüngste Studie aus Rüsselsheim. Der aufsehenerregende Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo steht mit einer Systemleistung von 588 kW (800 PS), 800 Newtonmeter Drehmoment, einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 2,0 Sekunden und 320 km/h Spitze für elektrische Hochleistung pur und unterstreicht zugleich das Bekenntnis von Opel zum wichtigen Kleinwagensegment. Er ist das erste Konzeptfahrzeug der Marke, das die digitale mit der realen Welt verschmelzen lässt. Denn er kann auf der Brüssel Motor Show sowohl von den Besuchern begutachtet als auch in, einem der weltweit führenden Rennsimulatoren, virtuell selbst erlebt und gefahren werden.Für die sprichwörtlichen OMG! GSE-Momente steht auch der neue – bereits bestellbare – Opel Mokka GSE. Er bringt das Motorsport-Feeling des neuen Rallye-Fahrzeugsfür die Kunden in den automobilen Alltag. Denn der Serien-Stromer ist mit 207 kW (281 PS) genauso stark wie sein Motorsport-Pendant. Und mit dem unmittelbar anliegenden Drehmoment von 345 Newtonmetern packt er ebenso kompromisslos zu. So beschleunigt der Mokka GSE in nur 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h – und mit einer Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h wird er zum schnellsten vollelektrischen Serien-Opel. Zur außergewöhnlichen Performance trägt die ausgeklügelte Technik bei, die vom Rallye-Fahrzeug inspiriert wurde. So verfügt der Mokka GSE über ein Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial sowie ein Chassis mit spezifisch ausgelegten Achsen und neuen Hydro-Stoßdämpfern. Sämtliche Hochvolt-Komponenten stammen ebenfalls vom Mokka GSE Rally. Das Ergebnis: Der starke Serien-Stromer begeistert Experten wie Publikum und holt sich direkt das „Goldene Lenkrad 2025“ als „Bester Kleinwagen“Der neue Grandland Electric AWD (All Wheel Drive), den Opel in Brüssel präsentiert, ist der erste Elektro-Allradler der Marke. Er zeigt, wie sich höchster Komfort und Alltagsnutzen mit kraftvollem, lokal emissionsfreiem Fahrspaß verbinden lassen. Dafür sorgt eine Systemleistung von 239 kW (325 PS) und ein maximales Drehmoment von 509 Newtonmetern. Neben den vier Fahrmodi „Normal“, „Eco“, „Sport“ und „4WD“ verstärkt das Fahrwerk mit Frequency Selective Damping-Technologie den zupackenden, jederzeit situativ abgestimmten und sicheren Fahrspaß weiter. Die Technologie ermöglicht je nach Situation, Fahrbahnbeschaffenheit und Fahrstil eine unterschiedliche Dämpfungscharakteristik für komfortables Gleiten sowie für eine sportlich-ambitionierte Fahrweise mit direkterem Fahrbahnkontakt.Der Opel Frontera Electric ergänzt als Extended Range-Variante das Markenportfolio in Brüssel. Mit 54 kWh-Akku (nutzbare Kapazität) bestückt, kann das flexible Familien-SUV lokal emissionsfrei bis zu 406 Kilometer (WLTP) bis zum nächsten Ladestopp zurücklegen. Zum besonderen Hingucker wird der vollelektrische Frontera mit seinem praktischen Dachzelt. Denn mit bis zu rund 1.600 Liter Ladevolumen bietet der Frontera nicht nur jede Menge Platz für Gepäck und Freizeitausrüstung – am Zielort angekommen kann er auch eine Dachlast von bis zu 240 Kilogramm schultern. So können Outdoor-Fans eine Übernachtungsmöglichkeit mit besonderem Ausblick genießen.Der Opel Corsa Electric zeigt schließlich, wie batterie-elektrischer Fahrspaß in der Kleinwagenklasse funktioniert – flott, wendig, praktisch und komfortabel. Nicht umsonst ist der Corsa seit vielen Jahren ein absoluter Bestseller.Die Brüssel Motor Show 2026 öffnet am Freitagabend, 9. Januar, ihre Tore. Die Publikumstage laufen von Samstag, 10. Januar, bis Sonntag, 18. Januar, jeweils von 10 bis 19 Uhr. Am Freitag, 16. Januar, können Automobil-Fans die Ausstellung sogar bis abends um 22 Uhr genießen.