Beste Aussichten: Ausbildungsstart für 170 junge Menschen bei Opel

Auf Vorjahresniveau: Zahl der Auszubildenden bei Opel in Deutschland konstant hoch

Zukunft gestalten: E-Mobilität und alternative Antriebe als neue Ausbildungsgebiete

Eine Berufsausbildung bei Opel ist eine sichere Sache. Denn der Automobilhersteller mit dem Blitz bietet zahlreiche und innovative Ausbildungsgänge, die auf die Anforderungen von morgen ausgerichtet sind. Und so haben heute erneut rund 170 junge Menschen bei Opel in Deutschland ihre Berufsausbildung aufgenommen. Traditionell begrüßten Mitglieder der Geschäftsleitung, das Ausbildungsteam sowie mehrere Arbeitnehmervertreter die Nachwuchskräfte am Stammsitz der Marke in Rüsselsheim.„Verantwortungsvolle Ausbildung hat bei Opel Tradition“, sagt Opel CEO Florian Huettl. „Selbst unter erschwerten Corona-Bedingungen haben wir unsere Auszubildenden fachkundig angelernt.“ Und Ralph Wangemann, Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor, ergänzt: „Wir bieten interessante, innovative Berufsfelder – gerade auch im kontinuierlich wachsenden Bereich der Elektrifizierung. So genießen unsere Nachwuchskräfte eine nach modernsten Inhalten gestaltete Ausbildung. Und sie haben zugleich vielversprechende Zukunftsperspektiven.“Allein in Rüsselsheim konnten die 120 neuen Berufsanfänger aus rund 20 Ausbildungs- und dualen Studiengängen wählen. Die Spanne reicht von Fertigungs- über Industrie-, Zerspanungs- sowie Stanz- und Umformungsmechaniker/-in bis zu Kraftfahrzeugmechatroniker/-in, Elektroniker/-in für Automatisierungs- oder Betriebstechnik sowie technische/r Produktdesigner/-in oder Industriekauffrau-/mann. Am Standort Kaiserslautern beginnen 32 Auszubildende ihre Lehre, das Eisenacher Opel-Team verstärken ab sofort erneut 15 junge Menschen.Neben den technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen ermöglicht Opel in Zusammenarbeit mit verschiedenen Hochschulen auch kooperative bzw. duale Studiengänge mit den Abschlüssen Bachelor of Science und Bachelor of Engineering. Die zunehmende Bedeutung von E‑Mobilität und alternativen Antrieben rückt dabei verstärkt in den Fokus. Das unterstreichen gerade auch Studiengänge wie „Fahrzeugsystemtechnik und Elektromobilität“, der die Auszubildenden gemeinsam mit der DHBW Mannheim auf die Anforderungen zukünftiger Fahrzeuggenerationen vorbereitet, und „Elektrotechnik – Fahrzeugelektronik mit Schwerpunkt Embedded IT“. Diesen bietet Opel in Kooperation mit der DHBW Ravensburg im heute gestarteten Ausbildungsjahr erstmals an – eine Chance, die zwei frisch Studierende auch direkt ergriffen haben.Berufsausbildung hat bei Opel Tradition. In diesem Jahr feiert das Unternehmen seinen– und fast ebenso lange bietet Opel bereits die Möglichkeit auf einen erfolgreichen beruflichen Einstieg. So haben bis heute weit mehr als 25.000 junge Menschen den Start ins Berufsleben bei Opel in Deutschland gemeistert.Eine detaillierte Übersicht über die zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten bei Opel findet sich. Schon jetzt können sich Interessierte für das Einstellungsjahr 2023bewerben. Weitere interessante und spannende Einblicke in den Alltag der Berufsausbildung bei der Marke mit dem Blitz gibt es auf der Facebook-Seite