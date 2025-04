Bereit für die Abenteuer des Alltags: Die Einführungskampagne für den neuen Opel Frontera

Aus Comic wird Realität: In Kooperation mit der Kreativagentur Jung von Matt positioniert Opel das erschwingliche Familien-SUV als überzeugenden Alltagshelden

Geräumig, einfach, macht Spaß: Frische Kampagne zeigt Stärken des Opel Frontera

Europaweite 360-Grad-Kampagne: Frontera ab heute auf allen Kanälen zu sehen

Rüsselsheim. Der neueist das perfekte Familien-SUV – gerade deshalb, weil er ganz anders ist. Dies stellt die europaweite 360-Grad-Kampagne unmissverständlich klar, die heute crossmedial in Deutschland startet. Denn während viele moderne Autos immer komplizierter und teurer werden, bietet der Frontera genau das, was die meisten Kunden wirklich brauchen: Er hat viel Platz, ist fokussiert auf das Wesentliche, intuitiv zu bedienen und er ist vor allem erschwinglich. Kurz: Das familienfreundliche, elektrifizierte SUV von Opel ist. In Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Jung von Matt zeigt Opel auf unterhaltsame, augenzwinkernde Weise, dass der Frontera viel mehr ist als ein Comic-Star: Er ist ein Alltagsheld, auf den die Kunden zählen können.„Der neue Opel Frontera ist der Alltagsheld, nach dem Familien immer gesucht haben. Mit seinem robusten Design, viel Platz, elektrifizierten Antrieben und besonders erschwinglichen Preisen ist er gemacht für alle Abenteuer des Alltags. In Zusammenarbeit mit unserer Kreativagentur Jung von Matt haben wir seine Superkräfte auf eine mutige neue Weise in Szene gesetzt. Das Ergebnis? Der Frontera ist der Held in seiner eigenen Geschichte – er tritt frisch, überraschend und perfekt auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten auf. Wir sind überzeugt, dass dies den neuen Frontera zielgenau im Markt positionieren und unsere Markentonalität unterstützen wird. Genau das verbinden die Menschen heute mit Opel“, sagt Opel-Marketingchefin Rebecca Reinermann.Das Herzstück der ab heute auf allen Kanälen laufenden Frontera-Kampagne bildet ein 90-sekündiger: Ein junger Vater betritt einen kleinen Spielzeug- und Comic-Laden. Sein Blick fällt auf ein magisches Comic-Heft. Auf dem Cover: der neue Frontera. Und schon wird das Comic lebendig. In kurzen Sequenzen und von Bild zu Bild zeigt der Frontera, was er alles draufhat. Die Gedanken des Vaters werden hörbar: „Wow – so viel Platz. Hmm, das ist einfach zu bedienen. Der lädt schnell. Starkes Licht. Sieben Sitze. Fühlt sich gut an.“ Mit seinem verspielten Comic-Stil positioniert der Kurzfilm den Frontera als ultimativen Superhelden – bereit für alles, was das alltägliche Leben Familien an Mobilitätsbedürfnissen abverlangt.Denn der Opel Frontera ist in jedem Detail fokussiert auf das Wesentliche. Dies fängt beim klaren, robusten Erscheinungsbild an und setzt sich im luftig gestalteten, flexiblen Innenraum fort. Dieser glänzt mit ebenso schlauen wie komfortablen Lösungen. Bei Bedarf bietet der Frontera bis zu rund 1.600 Liter Ladevolumen. Mit dem patentierten Intelli-Seat-Feature für Fahrer und Beifahrer macht Opel dazu einmal mehr Sitzinnovationen für eine breite Käuferschicht erschwinglich. Darüber hinaus sind Infotainment und weitere Systeme des Frontera – anders als bei vielen neuen Pkw – einfach und intuitiv bedienbar. Beispielsweise können Kunden in der schon ab 23.900 Euro (UPE inkl. MwSt.) erhältlichen Frontera Hybrid-Einstiegsversion dank der serienmäßigen Smartphone-Station ihr eigenes mobiles Gerät als Infotainmentquelle nutzen.Schließlich fährt jeder Frontera elektrifiziert, damit höchst effizient und zugleich rundum alltagstauglich vor. So lassen sich im vollelektrischen Frontera Electric mit 83 kW (113 PS) Leistung und 44 kWh-Akku (nutzbare Kapazität) Strecken bis zu 305 Kilometer (gemäß WLTP) ohne Ladestopp zurücklegen. Für das Nachladen auf 80 Prozent der Batteriekapazität ist ein Zwischenhalt von gerade einmal 26 Minuten an einer 100 kW-Gleichstrom-Schnellladesäule nötig. Und mit der noch folgenden „Long Range“-Version werden künftig bis zu rund 400 Kilometer (vorläufige Reichweite, gemäß WLTP) möglich sein, bevor der Stromer Energienachschub benötigt.Dies alles zeigt: Der Frontera ist ein wahrer Alltagsheld. Einen zusätzlichen Claim oder Slogan braucht es für die Kampagne nicht, weshalb die Verantwortlichen bewusst darauf verzichtet haben. Beim Frontera ist der Name Programm. Er steht für die neue Art fokussierter Mobilität, für Freiheit und Verlässlichkeit bei allen Aufgaben. Diese zentrale Botschaft vermitteln crossmedial alle ab sofort laufenden Werbemaßahmen der neuen Frontera-Kampagne – von TV-, Kino- und Radiospots über digitale und Social-Media-Auftritte bis hin zu Printanzeigen und großflächigen Out-of-home-Plakaten.Mit der außergewöhnlichen grafischen Umsetzung im Comic-Stil führt die neue Frontera-Kampagne zugleich die frische und unkonventionelle Tonalität preisgekrönter Marketing-Kampagnen wieundfort, mit der Opel und Jung von Matt bereits den Kleinwagen-Bestsellerund das neue Top-of-the-Line-SUVerfolgreich in Szene setzten.