Am 8. September ist es soweit: Der Opel-Firmenlauf kehrt zurück

Jetzt anmelden: Vierer-Teams zusammenstellen und online registrieren

Abwechslungsreiche Strecke: Start und Ziel im Stadion am Sommerdamm

Erst schwitzen, dann feiern: Gemeinsame After-Run-Party im Stadion

Ein Höhepunkt im Kalender des hiesigen Breitensports ist zurück: Nach pandemiebedingter Pause startet der Opel-Firmenlauf in diesem Jahr in seine 9. Runde. Am Donnerstagabend, 8. September, können ab 18.30 Uhr alle Läufer wieder zur gemeinsamen Runde starten. Wie immer sind nicht nur Opelaner, sondern alle Breitensportler herzlich eingeladen. Darüber hinaus ergänzen auch Teams des Stellantis-Konzerns und der unterschiedlichen Marken das Teilnehmerfeld.Los geht’s auf den rund 5,7 Kilometer langen Parcours wie gewohnt im Stadion am Sommerdamm. Die Route führt weiter durch die Rüsselsheimer Innenstadt und später über das Mainufer zurück zum Start-/Zielpunkt im Stadion. Der Abend geht bei isotonischen Erfrischungsgetränken, alkoholfreiem Bier und Mineralwasser im Stadion am Sommerdamm in die nächste Runde. Denn dort findet mit allen Teilnehmern, Freunden und Bekannten die After-Run-Party mit Siegerehrungen für die besten Teams statt.„Events wie der Opel-Firmenlauf, die ein so starkes Gemeinschaftsgefühl wecken, haben wir alle in den vergangenen beiden Jahren sehr vermisst. Umso mehr freuen wir uns, diesen einzigartigen Lauf nun wieder gemeinsam durchführen zu können. Wenn den Teilnehmern dann auch noch Familie, Freunde und Bekannte am Wegesrand zujubeln, wird der Opel-Firmenlauf wieder ein unvergessliches Erlebnis“, sagt Opel CEO Florian Huettl, der selbst am 8. September auf die Laufstrecke gehen wird.„Der Opel-Firmenlauf hat bereits Tradition und ist für viele Freizeitsportler – auch über die Region hinaus – ein fester Termin im Jahreskalender. Umso schöner ist es, dass wir mit diesem Teamevent nun wieder ein starkes Zeichen für Nahbarkeit und Zusammenhalt im Sport genauso wie im täglichen Miteinander setzen können“, freut sich Opel Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor Ralph Wangemann mit Blick auf den 8. September.Vorbereiten können sich die Teilnehmer schon jetzt: mit dem Training – und der Anmeldung für das Breitensport-Event. Diese ist ab sofort über die Homepagemöglich. Der Teamgedanke steht dabei wie immer im Mittelpunkt: Einfach ein Team aus vier Personen zusammenstellen, der Gruppe einen unverwechselbaren Namen geben – und gemeinsam auf den 8. September hintrainieren. Die Teilnahmegebühr beträgt 70 Euro pro Vierer-Team (17,50 Euro pro Person). Jeder Läufer bekommt seine Startnummer, einen Einweg-Zeitmesschip und im Ziel isotonische Sportgetränke. Für die schnellsten Teams gibt es in allen Wertungskategorien Sachpreise, jede Laufmannschaft erhält eine Teilnahmeurkunde.Alles Wissenswerte rund um die 9. Auflage des Opel-Firmenlaufs sowie weitere Informationen zu Anmeldung und Teilnahmebedingungen finden sich unter