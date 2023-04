Ältester Opel-Händler in Deutschland: Auto-Staiger feiert 125-jähriges Jubiläum

Partnerschaft mit Tradition: Auto-Staiger bereits seit 1900 Opel-Vertragshändler

Jubiläumsfeier: Stellantis Deutschland-Chef Bialkowski und Opel Deutschland-Vertriebsdirektor Moldaner gratulieren

Zukunftssicher aufgestellt: Staiger setzt auf elektrifizierte Opel-Modelle und den neuen Opel Astra Electric

Großes Jubiläum gestern Abend in Stuttgart: Diehat ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert. Dazu hatten die Verantwortlichen um Geschäftsführer Marcus Stein rund 185 Gäste geladen. Zu den Teilnehmern der Festveranstaltung zählten Großkunden und Geschäftspartner sowie Marken-Repräsentanten wie Stellantis Deutschland-Chef Lars Bialkowski und Opel Deutschland-Vertriebsdirektor Stefan Moldaner. Denn bereits seit dem Jahr 1900 vertreibt Auto-Staiger Opel-Fahrzeuge – und das bis heute. Damit ist das Autohaus der älteste Opel-Händler Deutschlands.„125 Jahre Auto-Staiger bedeuten jahrzehntelangen Erfolg beim Vertrieb von emotionalen, modernen und jederzeit praktischen Autos. Das hat gute Gründe: Wir stellen stets die Kundenwünsche in den Mittelpunkt unseres Handelns. Dazu bieten wir die passenden Modelle. Wir sind stolz, schon seit dem Jahr 1900 Opel-Vertragshändler zu sein. Und mit den neuen elektrifizierten Opel-Modellen sind wir auch für die Zukunft gut aufgestellt“, sagte Auto-Staiger-Geschäftsführer Marcus Stein.„Ich möchte den Verantwortlichen von Auto-Staiger sowie allen Mitarbeitern im Namen von Stellantis und Opel herzlich zu diesem außergewöhnlichen Jubiläum gratulieren“, schloss sich Stellantis Deutschland-Chef Lars Bialkowski an. „Das 125-jährige Bestehen in einem so heiß umkämpften Markt zeigt, dass Auto-Staiger tief und verlässlich in der Region verwurzelt ist, aber auch jederzeit die richtigen Antworten auf die Mobilitätsbedürfnisse der Kunden gegeben hat. Mit unseren innovativen und zugleich erschwinglichen Modellen tragen wir gerne weiterhin zu diesem Erfolg bei.“Im Frühjahr 1898 gegründet, startete das Unternehmen zunächst mit dem Verkauf von Fahrrädern. Doch schon zwei Jahre darauf schloss Auto-Staiger einen Vertrag mit dem damals ebenfalls noch jungen Automobilhersteller Opel. Das erste Staiger-Fahrzeug für den Verkauf war zugleich das erste Modell aus Rüsselsheimer Produktion: der Opel Patent-Motorwagen System Lutzmann. Zu Beginn der 1920er Jahre fertigte und verkaufte Auto-Staiger zusätzlich eigene Fahrzeuge, die auch bei lokalen Motorsportveranstaltungen in Württemberg eingesetzt wurden.Mit dem sich ausdifferenzierenden Opel-Portfolio wuchs auch der Markenhändler beständig weiter. Auto-Staiger expandierte so zeitweilig auf bis zu 32 Filialen in Nord-Württemberg. Seit 2014 gehört das Unternehmen zur AVAG Holding SE. Heute tragen acht Autohäuser im Großraum Stuttgart/Filstal/Remstal mit mehr als 300 Mitarbeitern den Namen „Auto-Staiger“. Im Angebot des Fullservice-Anbieters rund ums Automobil befinden sich ständig über 2.700 Neufahrzeuge und rund 3.000 direkt verfügbare Gebrauchtwagen.Dabei verbindet Auto-Staiger ebenso wie Opel seit jeher Tradition mit Innovation. Das zeigt auch das breite Portfolio an elektrifizierten Fahrzeugen, aus dem die Kunden an den unterschiedlichen Standorten in und um Stuttgart wählen können. Zu den lokal emissionsfreien Modellen zählen Bestseller wie der batterie-elektrischegenauso wie die Plug-in-Hybrid-Varianten vonund. Schon heute ist die Vorfreude groß auf die nächste Premiere im Autohaus: Denn bald wird der neue und erstmals vollelektrischedas Angebot ergänzen.