Ab sofort bestellbar: Opel Mokka Electric mit noch größerer Reichweite

Top-Ausstattung: Mokka Electric Ultimate Long Range ab 44.720 Euro (UPE inkl. MwSt.)

Stärker, effizienter, weiter: Elektromotor mit 115 kW/156 PS Leistung, neue 54 kWh-Batterie ermöglicht bis zu 407 Kilometer lokal emissionsfreies Fahren nach WLTP 1

Flott geladen: An 100 kW-Schnellladesäule in circa 27 Minuten auf 80 Prozent

Topmodern, vollausgestattet und mit noch mehr Reichweite: Ab sofort ist deralsbestellbar. Die neue Spitzenvariante der Mokka-Baureihe fährt zum Preis von 44.720 Euro (UPE inkl. MwSt.) vor. Mit dem neuen 54 kWh-Akku können Mokka Electric-Fahrer anstelle von bis zu 338 Kilometer nun bis zu 407 Kilometer gemäß WLTPlokal emissionsfrei zurücklegen – eine Verbesserung um 20 Prozent! Zugleich sinkt der Stromverbrauch auf 15,2 kWh pro 100 Kilometer (WLTP). Mit dem Mokka Electric Ultimate Long Range lässt sich so nicht nur höchst effizient auf Tour gehen – mit einer Leistung von 115 kW/156 PS und 260 Newtonmeter direkt anliegendem Drehmoment sorgt der Motor für reichlich elektrischen Fahrspaß.Die Ingenieure haben großen Wert auf ein effizientes Packaging gelegt und konnten so eine vorbildliche Reichweite bei kompakter Batteriegröße sicherstellen. So ist der neue 54‑kWh-Akku wie bei allen vollelektrischen Opel-Modellen ebenso platzsparend wie praktisch im Unterboden verbaut. Auf diese Weise geht kein Platz im Passagierraum oder Gepäckabteil verloren und der Mokka Electric liegt satt auf der Straße. Der tiefe Fahrzeugschwerpunkt erhöht die Sicherheit und steigert den Fahrspaß. Mit seiner Power von 115 kW/156 PS und dem sofort beim Tipp aufs Fahrpedal zur Verfügung stehenden maximalen Drehmoment von 260 Newtonmeter sorgt der Mokka Electric für flotte Ampelstarts; von 0 auf 100 km/h beschleunigt der Opel-Stromer in gerade einmal 9,0 Sekunden. Die elektronisch abgeregelte Höchstgeschwindigkeit beträgt 150 km/h.Je nach Präferenz können Mokka Electric-Piloten wie gewohnt zwischen den drei Fahrmodi Eco, Normal und Sport wählen. Im Eco-Betrieb fährt das Elektro-SUV zugunsten der Reichweite am energieeffizientesten. Und mit der serienmäßigen Wärmepumpe kann die entstehende Wärme zum Heizen des Innenraums genutzt werden, ohne dass ein konventioneller „Zuheizer“ eingeschaltet werden muss und dies zulasten der Reichweite ginge.Dank einem hochmodernen regenerativen Bremssystem kann der Mokka Electric zudem in der Schubphase oder beim Bremsen Energie rekuperieren. Der Elektromotor wandelt dann die Schubenergie in elektrischen Strom um. Schaltet der Fahrer das Automatikgetriebe in die Fahrstufe B, so verstärken sich Rekuperation und Bremsmoment. Muss der kompakte Stromer doch einmal zum „Nachtanken“, lässt sich die 54 kWh-Batterie an einer 100 kW-Gleichstrom-Säule in circa 27 Minuten per Schnellladung auf bis zu 80 Prozent wieder aufladen. Neben der Aufnahme von Gleichstrom können Opel-Fahrer darüber hinaus dank ebenfalls serienmäßigem 11 kW-Onboard-Charger auch dreiphasigen Wechselstrom laden.Kombiniert mit dem größeren Akku fährt der Opel Mokka Electric in der Top-Ausstattung Ultimate vor. Damit hat er zahlreiche Assistenzsysteme vom Frontkollisionswarner mit automatischer City-Gefahrenbremsung sowie Fußgänger- und Radfahrererkennung über den aktiven Spurhalte- und automatischen Geschwindigkeits-Assistenten mit Stop&Go-Funktion bis hin zum Parkpilot für Front und Heck bereits serienmäßig an Bord. Bestens vernetzt sind Mokka Electric-Fahrer hier mit dem Multimedia Radio Pro samt 10 Zoll großem Farb-Touchscreen; die wichtigsten Informationen lassen sich auch über das 12 Zoll große Fahrerinfodisplay ablesen. Die Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto ist ebenso standardmäßig gewährleistet wie das kabellose Aufladen von kompatiblen Smartphones.Fahrer und Beifahrer genießen die Reise in vielfach einstellbaren Komfortsitzen in schwarzer Alcantara-Ausstattung, der Fahrersitz verfügt zusätzlich über eine Massagefunktion. Und von außen zieht der neue Opel Mokka Electric Ultimate Long Range zusätzlich zu seinem mutigen, klaren Design mit neuen 18-Zoll-Leichtmetallrädern in BiColor-Schwarz-Optik die Blicke auf sich.Mit dem ab sofort bestellbaren neuen Mokka Electric Ultimate Long Range können die Kunden nun noch länger lokal emissionsfrei mit höchstem Komfort unterwegs sein. Damit bietet Opel den Kunden des erfolgreichen SUVs neben der bereits bewährten batterie-elektrischen Variante mit 100 kW/136 PS Leistung eine weitere attraktive Alternative.