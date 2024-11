Ab in den Schnee

Astra GSe und Astra Sports Tourer GSe: Fahrspaß mit maximaler Kontrolle und Stabilität dank Fahrwerk mit Frequency Selective Damping-Technologie

Astra Electric und Astra Sports Tourer Electric: Bis zu 418 Kilometer (WLTP 1 ) ohne Ladestopp, breite Auswahl an Ladezubehör inklusive Universal Charger

Elektro-Kombi mit viel Platz fürs Gepäck: Bis 1.553 Liter Ladevolumen, Durchreiche für Skier, Trägersysteme für Dach und Heck

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Rüsselsheim. Die Winterreifen sind aufgezogen und der Scheibenfrostschutz beim eigenen Fahrzeug ist nachgefüllt? Falls das noch nicht geschehen ist, wird es jetzt höchste Zeit. Denn während Autofahrer hier aktuell zunächst „nur“ mit nächtlichem Bodenfrost rechnen müssen, fällt in höheren Regionen bereits der erste Schnee. Für die Fahrt in den Winterurlaub genauso wie für den Alltag in der kalten Jahreszeit hält Opel mit dem Astra und dem Astra Sports Tourer die passenden elektrifizierten Modelle bereit. Sie bieten ausdauernden, ressourcenschonenden Fahrspaß und sind bestens gerüstet für herausfordernde Bedingungen auf schnee-, eis- und matschbedeckten Straßen.Puren Fahrspaß mit höchster Spurstabilität versprechen die Top-Dynamiker im Opel-Portfolio, derund der. Schließlich steht GSe für „Grand Sport electric“ – und diesen Anspruch lösen die leistungsstarken Astra-Spitzenvarianten überzeugend ein. Elektrifiziert, mit 165 kW (225 PS) Systemleistung und 360 Newtonmeter Drehmoment sowie mit einem speziellen Fahrwerk samt Frequency Selective Damping-Technologie ausgestattet, bieten die beiden Top-Plug-in-Hybride eine starke Performance.Die Frequency Selective Damping-Technologie der in den GSe-Modellen verbauten Dämpfer ermöglicht je nach Situation, Fahrbahnbeschaffenheit und Fahrstil eine unterschiedliche Dämpfungscharakteristik für komfortables Gleiten bei hohen Frequenzen – also bei kurzwelligen Stößen wie auf Kopfsteinpflaster – sowie für eine sportlich-ambitionierte Fahrweise mit direkterem Fahrbahnkontakt bei niedrigen Frequenzen. Astra GSe und Astra Sports Tourer GSe reagieren so noch unmittelbarer und direkter auf jeglichen Befehl des Fahrers und bleiben dabei Opel-typisch stabil beim Bremsen, in Kurven sowie bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn. Und mit dem tiefergelegten Fahrwerk sowie dem damit niedrigeren Fahrzeugschwerpunkt liegen die GSe-Varianten der beiden Kompaktklasse-Bestseller besonders fest auf der Straße. So bleiben sie auch bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen verlässlich stabil und spurtreu. Mit dieser einzigartigen Kombination sind Fahrer und Passagiere der GSe-Modelle von Opel sportlich-dynamisch sowie zugleich verantwortungsbewusst und vor allem sicher unterwegs – gerade auch auf Eis und Schnee!Wer mit viel Gepäck in den Winterurlaub und dabei lokal emissionsfrei unterwegs sein will, für den ist derdie richtige Wahl. Der vollelektrische Kombi bietet mit umgeklappten Rücksitzen bis zu 1.553 Liter Ladevolumen. So können nicht nur zahlreiche Koffer, sondern auch der Vierbeiner in einer voluminösen Transportbox bequem und sicher mitfahren. Und mit Passagieren in der zweiten Reihe lassen sich noch bis zu 516 Liter im Kofferraum verstauen. Selbst Skier finden an Bord Platz – dank der intelligenten Durchlademöglichkeit in der hinteren Mittelarmlehne. Die platzsparende Unterflurunterbringung der Batterie wiederum sorgt zum einen für viel Platz und eine angenehme Reise in der Passagierkabine und zum anderen für einen tiefen Fahrzeugschwerpunkt und damit ebenfalls für einen sicheren, festen Stand des Kombis auf der Straße.So gerüstet, ist die Fahrt ins Gebirge mit dem Astra Sports Tourer Electric kein Problem. Denn auch für längere Strecken ist der lokal emissionsfreie Kombi rundum reisetauglich. Sein Elektromotor liefert 115 kW (156 PS) und kräftige 270 Newtonmeter maximales Drehmoment, die elektrotypisch direkt beim ersten Tipp aufs Fahrpedal voll anliegen. Dank der 54 kWh fassenden Lithium-Ionen-Batterie lassen sich im Kompaktklasse-Kombi gemäß WLTPbis zu 411 Kilometer (5-Türer 418 Kilometer) ohne Zwischenstopp zurücklegen. Selbst wenn der batterie-elektrische Alltags- und Reisekombi einmal Strom nachladen muss, ist nur ein kurzer Zwischenhalt nötig. An einer 100 kW-Gleichstrom-Schnellladesäule lässt sich der Stromer in rund 30 Minuten auf 80 Prozent der Batteriekapazität laden.Und soll die Reise noch weiter gehen, hält Opel praktisches Ladezubehör bis hin zum Universal Charger bereit. Dazu kommen viele weitere maßgeschneiderte, mit denen sich der batterie-elektrische Astra (genauso wie viele weitere Modelle mit dem Blitz) aufwerten lässt und so noch individueller und flexibler wird. Das Angebot reicht von praktischen Transport- und Trägersystemen über flexible Komfortlösungen bis zur Sicherheitsausstattung für Schnee und Eis.