Ab 27.250 Euro: Neuer Opel Grandland ab sofort bestellbar

Stylisher Opel Vizor: Grandland jetzt wie der Mokka mit dem neuen Markengesicht

Hocheffiziente Antriebe: Top-of-the-Line Plug-in-Hybride plus Benziner und Diesel

Attraktiver Elektroeinstieg: Grandland Hybrid mit Umweltbonus ab 37.112,50 Euro

Volldigitales Cockpit: Intuitiv bedienbares Opel Pure Panel mit großen Widescreens

Top-Technologien: IntelliLux LED® Pixel Licht, Night Vision, elektrischer Allradantrieb und innovative Assistenzsysteme

Derist ab sofort bestellbar – im neuen Design samt Opel Vizor, mit innovativen Technologien und einem hocheffizienten Antriebsportfolio, das auch leistungsstarke Plug-in-Hybrid-Versionen umfasst. Bereits zum attraktiven Einstiegspreis von 27.250 Euro (alle Preise UPE inkl. MwSt.) bietet der neue Grandland zahlreiche topmoderne Assistenzsysteme und Reisekomfort par excellence. Der Newcomer entführt den Fahrer mit dem neuen, volldigitalen Pure Panel ab sofort in eine hochmoderne Cockpit-Welt. Ein weiteres echtes Highlight im besten Sinne ist das optional erhältliche adaptive IntelliLux LEDPixel Licht mit insgesamt 168 LED-Elementen, dass ebenso wie das Night Vision-System im Grandland Premiere feiert. Heute öffnet Opel die Bestellbücher für den neuen Grandland, ab Spätherbst rollen dann die ersten im Werk Eisenach produzierten Modelle zu den Kunden.„Der ab sofort bestellbare neue Opel Grandland ist unser topmodernes SUV-Flaggschiff. Mit seinem sportlich-eleganten Design innen wie außen und Technologien aus höheren Fahrzeugklassen wird er die Kunden begeistern. Dabei haben sie die volle Auswahl aus hocheffizienten Benzin- und Dieselmotoren sowie leistungsstarken Plug-in-Hybrid-Varianten mit oder ohne elektrischem Allradantrieb. Das Ganze zu Preisen, die man sich leisten kann“, sagt Opel Deutschland-Chef Andreas Marx.Jede Grandland-Variante fährt bereits umfangreich ausgestattet vor. Zum Standard-Repertoire zählen der Fronkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung, Fußgängererkennung, Spurhalte-Assistent, Verkehrsschild- und Müdigkeitserkennung sowie der Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Tempobegrenzer. Von außen glänzt der neue Grandland mit dem neuen Markengesicht Opel Vizor sowie – variantenabhängig – in Wagenfarbe lackierten Radhausverkleidungen. Innen kombiniert das volldigitale Pure Panel-Cockpit bereits in der Einstiegsversion ein sieben Zoll großes Fahrerinfodisplay mit einem gleichgroßen Farb-Touchscreen in der Mittelkonsole, über den sich das Apple CarPlay sowie Android Auto kompatible Multimedia Radio einfach bedienen lässt (optional 12-Zoll-Fahrerinfodisplay plus 10-Zoll-Farb-Touchscreen).Bereits in der zum Einstiegspreis von 27.250 Euro erhältlichen Business Edition erhöhen der serienmäßige Parkpilot für Front und Heck, der automatische Parkassistent, die Rückfahrkamera und der Toter-Winkel-Warner die Sicherheit weiter. Für adäquate Leistungen ist der Grandland hier mit einem 96 kW/130 PS starken 1,2-Liter-Turbobenzin-Direkteinspritzer motorisiert (Kraftstoffverbrauch mit Sechsgang-Schaltgetriebe gemäß NEFZ: innerorts 6,2-5,8 l/100 km, außerorts 4,9-4,5 l/100 km, kombiniert 5,4-5,0 l/100 km, 124-114 g/km CO; gemäß WLTP: kombiniert 7,1-5,9 l/100 km, 161-133 g/km CO).Wer mit viel Power rein elektrisch und damit emissionsfrei unterwegs sein will, greift zu einer der beiden Plug-in-Hybrid-Varianten. So ist der neue Grandland Hybrid als Business Edition ab 44.290 Euro bestellbar – macht inklusive Umweltbonus nur noch 37.112,50 Euro (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 1,8-1,3 l/100 km, CO-Emission 41-29 g/km; gemäß NEFZ: 1,9-1,5 l/100 km, 43-34 g/km CO; jeweils kombiniert). Das ist ein Elektroeinstieg, der Fahrspaß verspricht und sich auch finanziell lohnt. Denn wird der Grandland Hybrid als Dienstwagen genutzt, profitiert der Fahrer aktuell zusätzlich von der halbierten Bemessungsgrundlage. Bei der Einkommenssteuer wird so nur der halbe geldwerte Vorteil für die Privatnutzung berechnet.Opel setzt mit dem neuen Grandland seine Elektrifizierungsstrategie weiter konsequent fort: Der frontgetriebenebietet eine Systemleistung von souveränen 165 kW/224 PS und ein maximales Drehmoment von kräftigen 360 Newtonmeter. Für starke Leistungen bei Effizienzklasse A+ sorgt das vorbildliche Zusammenspiel von Verbrennungs- und Elektromotor. Der 1,6‑Liter-Vierzylinder leistet 133 kW/180 PS. Der E‑Motor steuert bis zu 81,2 kW/110 PS bei. Über eine komfortable Achtstufen-Automatik wird die Kraft auf die Vorderachse geschickt. So beschleunigt der Plug-in-Hybrid aus Eisenach in nur 8,9 Sekunden von null auf hundert. Rein elektrisch erreicht der Grandland eine Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h. Der Topspeed liegt bei 225 km/h.Wer einen Allradantrieb wünscht, wird beim neuen Opel Grandland ebenfalls fündig. Als 4x4-Variante mit einem zusätzlichen Elektromotor (83 kW/113 PS) an der Hinterachse bietet dersogar eine Systemleistung von 221 kW/300 PS und bärenstarke 520 Newtonmeter maximales Drehmoment (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP1,7-1,2 l/100 km, die CO-Emission 39-28 g/km; NEFZ: 1,6-1,5 l/100 km, 37-33 g/km CO; jeweils gewichtet, kombiniert). Eine sportwagenähnliche Beschleunigung von null auf 100 km/h in 6,1 Sekunden sowie 235 km/h Spitze sind inklusive.Grandland Hybrid4-Fahrer können zwischen vier Fahrmodi wählen: Elektro, Hybrid, Allrad und Sport. Im Hybrid-Modus fährt das kompakte SUV automatisch in der jeweils effizientesten Antriebsweise. Für den Stadtverkehr kann der Fahrer einfach auf Elektro-Modus schalten – und schon fährt das Auto 65-55 Kilometer gemäß WLTP-Fahrzyklus(69-67 Kilometer gemäß NEFZ) rein elektrisch mit Null-Emissionen weiter.Der elektrische Allradantrieb sorgt für exzellente Traktion in allen Fahrsituationen. Das macht nicht nur reichlich Fahrspaß, sondern gibt ein rundum sicheres Gefühl. Darüber hinaus spielt der Hybrid seine Stärken in Sachen Energierückgewinnung und Bremswirkung aus. Der Elektromotor an der Hinterachse wird in Schubphasen zum Generator und wandelt Bremsenergie in elektrischen Strom um. Schaltet der Fahrer das Automatikgetriebe in die Fahrstufe B, so verstärken sich diese Rekuperation und das Bremsmoment weiter. So verlangsamt das Fahrzeug etwa bei leichtem Gefälle von selbst die Geschwindigkeit und die 13,2 kWh-Batterie wird wieder geladen. Hybrid-Fahren heißt also auf nichts verzichten: Beste Effizienz, emissionsfreies Stromern und große Kostenvorteile treffen auf uneingeschränkten Platz und volle Praktikabilität bei besten Kurz- wie Langstreckenqualitäten.Zugleich haben die Kunden je nach Anforderungsprofil und individuellen Präferenzen freie Wahl bei der Art des Antriebs. Denn hohe Wirtschaftlichkeit bei niedrigem Verbrauch kennzeichnen auch die Verbrenner, die das Portfolio des neuen Opel Grandland komplettieren. Der 1,5-Liter-Diesel mit 96 kW/130 PS stellt bereits ab 1.750 min300 Newtonmeter maximales Drehmoment zur Verfügung und ist mit Achtstufen-Automatik erhältlich (Kraftstoffverbrauch gemäß NEFZ: innerorts 4,6-4,3 l/100 km, außerorts 4,2-3,6 l/100 km, kombiniert 4,4-3,9 l/100 km, 115-103 g/km CO; gemäß WLTP: kombiniert 5,9-4,9 l/100 km, 154-128 g/km CO).Der 1.2 Vollaluminium-Turbobenzin-Direkteinspritzer entwickelt ebenfalls 96 kW/130 PS und liefert bereits ab 1.750 minsein maximales Drehmoment von 230 Newtonmeter. Der Motor ist in Verbindung mit Sechsgang-Schaltgetriebe (Kraftstoffverbrauch gemäß NEFZ: innerorts 6,2-5,8 l/100 km, außerorts 4,9-4,5 l/100 km, kombiniert 5,4-5,0 l/100 km, 124-114 g/km CO; gemäß WLTP: kombiniert 7,1-5,9 l/100 km, 161-133 g/km CO) oder auch mit Achtstufen-Automatik (Kraftstoffverbrauch gemäß NEFZ: innerorts 6,3-5,8 l/100 km, außerorts 5,0-4,4 l/100 km, kombiniert 5,5-4,9 l/100 km, 126-112 g/km CO; gemäß WLTP: kombiniert 7,3-6,1 l/100 km, 166-137 g/km CO) bestellbar.Kraftvolle Antriebe, die souveräne Leistungen auf die Straße bringen, und hochmoderne Technologien, die sich komfortabel und intuitiv über das Pure Panel steuern lassen – das zeichnet den neuen Opel Grandland aus. Das volldigitale, fahrerorientierte Cockpit hält die neuesten digitalen Technologien und entscheidenden Informationen bereit. Die beiden Widescreens, wovon das Fahrerinfodisplay je nach Ausstattung bis zu 12 Zoll groß ist, begrüßen die Insassen und vermitteln eine hochwertige, moderne Wohlfühlatmosphäre. Der bis zu 10 Zoll große zentrale Touchscreen ist zum Fahrer hin ausgerichtet; der Fokus liegt auf den Anzeigen und macht die Vielzahl an Bedienknöpfen sowie Schaltern überflüssig.Eine weitere Grandland-Neuheit ist das auf Wunsch erhältliche adaptive IntelliLux LEDPixel Licht. Insgesamt 168 LED-Elemente, die an beiden Seiten in das neue Markengesicht Opel Vizor integriert sind, sorgen für einen jederzeit situationsgerechten präzisen wie fließenden Lichtverlauf, ohne dabei andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Die Sicherheit bei Dunkelheit erhöht auch Night Vision. Das kamerabasierte System, das im neuen Grandland seine Opel-Premiere feiert, verbessert ebenfalls die Voraussicht des Fahrers bei Dunkelheit. Die an der Front sitzende Infrarot-Kamera erkennt Personen und Tiere, die sich in Fahrtrichtung bis zu 100 Meter vor dem Grandland befinden, aufgrund ihres Temperaturunterschieds zur Umgebung.Der in Verbindung mit Automatikgetriebe erhältliche Frontkollisionswarner bündelt ab sofort die Funktionen verschiedener Assistenzhilfen, darunter automatische Gefahrenbremsung, Fußgänger-, Verkehrsschild- und Müdigkeitserkennung, mit dem integrierten automatischen Geschwindigkeits-Assistenten. Dieser hält über das eingestellte Tempo hinaus den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug sowie in Kombination mit dem aktiven Spurhalte-Assistenten den Grandland in der Mitte der Fahrspur. Dazu nutzt das System Kamera und Radarsensoren. Bremst der Vordermann ab, verlangsamt der Opel ebenfalls das Tempo – gegebenenfalls bis zum Stillstand. Dank „Stop & Go-Funktion“ fährt der Grandland mit Automatikgetriebe auch aus dem Stand wieder an und hält den Abstand.Den starken Auftritt des neuen Grandland unterstreichen die elegant-designte Außenansicht sowie die Wohlfühlatmosphäre im Innenraum. Zum Blickfang wird der Grandland mit seinem Opel Vizor sowie dem ebenso klar gestalteten Heck, auf dem der Namenszug horizontal fließend zusammen mit dem Blitz im Zentrum erstrahlt. Weitere Akzente setzen die je nach Grandland-Variante in Hochglanzschwarz oder in Wagenfarbe lackierten Stoßfänger und Seitenverkleidungen genauso wie die Unterfahrschutz-Optik in Hochglanzschwarz oder Silber.Top-Ambiente auch im Passagierabteil: Die von der Aktion Gesunder Rücken e.V. zertifizierten ergonomischen Aktiv-Sitze – wahlweise auch mit Alcantara-Bezug – verfügen über vielfache Einstellmöglichkeiten, sind beheizbar und bieten in Lederausstattung sogar Ventilation. Das ist Sitzkomfort made in Germany und einzigartig in dieser Fahrzeugklasse. Das schlüssellose Schließ- und Startsystem „Keyless Open & Start“ sowie die sensorgesteuerte Heckklappe erhöhen den Komfort weiter. Bestens vernetzt sind die Passagiere mit den modernen Multimedia-Systemen bis hin zum Top-of-the-Line-Gerät Multimedia Navi Pro. Und das Smartphone lässt sich per Wireless Charging ganz einfach während der Fahrt in der Mittelkonsole laden.