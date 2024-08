ADAC Rallye Stemweder Berg: Start in die zweite Saisonhälfte des ADAC Opel Electric Rally Cup

Bei Lübbecke: Fünfter Saisonlauf des ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSe“ am 9. und 10. August

Spannender Wettkampf: Christian Lemke, Anthony Rott, Alex Español und Co. möchten Tabellenführer Luca Pröglhöf Punkte abjagen

Elektrisierende Rallye-Action für VIPs: Schauspielerinnen Gesine Cukrowski und Lina Helfrich im Opel Corsa Rally Electric

Der ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSe“ läutet bei der ADAC Rallye Stemweder Berg rund um Lübbecke in Nordrhein-Westfalen am 9. und 10. August die zweite Saisonhälfte ein. Auch der fünfte Wertungslauf des Jahres steht unter dem Motto „Alle jagen Luca Pröglhöf“. Mit demhat der 24‑jährige Österreicher seinen Vorsprung in der Tabelle auf 31 Punkte ausgebaut. Das klingt nach viel, wird aber durch den Umstand relativiert, dass bei einem Lauf des weltweit ersten elektrischen Rallye-Markenpokals insgesamt 35 Zähler zu ergattern sind. Ein einziger Ausfall kann also schon alles wieder auf den Kopf stellen. „Wir sind auf Kurs zu unserem großen Ziel, Cup-Sieger 2024 zu werden, aber der Weg bis dorthin ist noch weit“, weiß Pröglhöf, der wie immer auf die Ansagen seiner Copilotin Christina Ettel vertraut.Und so bleiben auch die nächsten Verfolger hochmotiviert – allen voran Anthony Rott. Der Elsässer, bei der ADAC Rallye Stemweder Berg wieder mit Bruder Adrien auf dem „heißen Sitz“ des, ist nach drei Podestplätzen in Folge heiß auf mehr: „Der Aufwärtstrend ist erfreulich, aber nun wollen wir zusehen, dass wir unseren Freund Luca noch ein bisschen mehr unter Druck setzen können“, so Rott. Gleiches gilt für den Spanier Alex Español und den Deutschen Christian Lemke. Der 24-Jährige aus dem nur rund 80 Kilometer von Lübbecke entfernten Martfeld hat im Mai bereits denund will gemeinsam mit Beifahrer Jan Bemmann endlich seine Pechsträhne beenden, die ihm zuletzt zwei Nuller bescherte.Drei Gastfahrer bereichern bei der Asphaltjagd rund um Lübbecke das Feld der flotten Opel-Stromer. Der 22-jährige Dresdner Arwed Jungnickel startet an der Seite seines drei Jahre älteren Bruders Aaron ebenso für die Mannschaft von Rallye-Urgestein Horst Rotter wie Kilian Nierenz (26, Naila), der im Cockpit des Corsa Rally Electric auf die Ansagen seiner Lebenspartnerin Milena Raithel vertraut.Für Claire Schönborn hingegen schließt sich gleichermaßen ein Kreis, wie sich eine neue Tür öffnet. Die 25-Jährige aus Löffelscheid im Hunsrück, die sich einen exzellenten Ruf in der deutschen Bergrennszene gemacht hat, gewann 2022 gemeinsam mit Marcel Hellberg für das Team Germany den auf Corsa Rally Electric ausgetragenen Slalom-Wettbewerb bei den FIA Motorsport Games im südfranzösischen Le Castellet. Anlässlich der ADAC Rallye Stemweder Berg bestreitet Schönborn an der Seite der erfahrenen Copilotin Lisa Kiefer nun ihre erste Rallye. „Ich freue mich riesig und bin auch sehr aufgeregt“, sagt Schönborn. „Im Rahmen der DRM in einem solch professionellen Umfeld wie dem ADAC Opel Electric Rally Cup mein Rallye-Debüt geben zu dürfen, ist ein echtes Highlight. Ich habe mich in den letzten Wochen sehr intensiv mit dem Thema Aufschrieb beschäftigt, denn das dürfte die größte Herausforderung werden. Den Corsa Rally Electric habe ich ja bereits als angenehmes, viel Fahrspaß bereitendes Rallyeauto kennengelernt. Es wird spannend, gemeinsam mit Lisa im Auto zu sitzen und auf ihre Ansagen zu hören. Das Hauptziel ist es, viel Spaß zu haben und zu lernen. Aber nur im Hinterfeld mitfahren möchte ich definitiv nicht.“Neben den Cup-Stammfahrerinnen Lyssia Baudet (Belgien), Alizée Pottier und Emma Chalvin (beide Frankreich) sowie Claire Schönborn ist Esmee Den Hartigh in Stemwede die fünfte schnelle Frau im elektrischen Feld. Die 21-Jährige bewirbt sich im Rahmen einer Sichtung des niederländischen Motorsport-Verbands KNAF um ein Stammcockpit im ADAC Opel Electric Rally Cup 2025.Die elektrische Truppe erwartet in Lübbecke prominenten Besuch. Die Schauspielerin Gesine Cukrowski, bekannt durch zahlreiche Hauptrollen wie in den Fernsehserien „Und tschüss!“ oder „Hotel Mondial“, ist seit Jahren Botschafterin von Opel. Auch ihre Tochter Lina Helfrich, die unter anderem in der TV-Serie „Letzte Spur Berlin“ zu sehen ist, wird in Lübbecke zu Gast sein und wie ihre Mutter eine elektrisierende Rallye-Erfahrung an der Seite von Opel-Rennlegende Volker Strycek im VIP-Corsa Rally Electric machen.Insgesamt zehn Wertungsprüfungen über 101 Asphalt-Kilometer warten auf die Opel-Teams. Los geht‘s am Freitagabend ab 18:09 Uhr mit zwei Prüfungen, die Entscheidung fällt dann tags darauf zwischen 8:00 und 18:00 Uhr. n-tv zeigt eine Zusammenfassung der ADAC Rallye Stemweder Berg im Magazin „DRM – Deutsche Rallye-Meisterschaft“ am Sonntag, 11. August, um 11:15 und 19:15 Uhr. Rallye-Fans können das Geschehen per Live-Timing aufverfolgen.1. Pröglhöf - 130 Punkte.2. Rott - 99.3. Español - 74.4. Chalvin - 68.5. Hangodi - 64.6. Baudet - 48.7. Lemke - 42.8. Pottier - 38.9. Melse und Wittenbeck - je 37.11. Kamermans - 16.