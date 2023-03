ADAC Opel Rally Junior Team und Opel Corsa Rally4 starten auch 2023 in der Europameisterschaft voll durch

Fortsetzung der erfolgreichen Nachwuchsförderung von Opel und ADAC

Das ADAC Opel Rallye Junior Team stellt sich auch in der Saison 2023 der internationalen Herausforderung: Wie im vergangenen Jahr bringt das erfahrene Team Stohl Racing als Titelverteidiger in der Junior European Rally Championship (JERC) einenan den Start, der vom letztjährigen Meister des ADAC Opel e-Rally Cup Timo Schulz pilotiert wird. Mit vier Saisonsiegen und fünf Podestplätzen drückte der 23‑jährige Saarländer der zweiten Saison des weltweit ersten elektrischen Rallye-Markenpokals seinen Stempel auf und sicherte sich mit dem vorzeitigen Titelgewinn den Aufstieg ins ADAC Opel Rally Junior Team. In der Junior-Europameisterschaft trifft er nun auf die stärksten Rallye-Talente des Kontinents.In der JERC 2023 warten sechs anspruchsvolle Wettbewerbe auf Timo Schulz und seine Mitbewerber. Gleich die erste Saisonhälfte hat es in sich: Mit den Gastspielen in Polen, Lettland und Schweden stehen drei Schotter-Wettbewerbe auf dem Programm, danach folgen drei Asphalt-Rallyes in Italien, Tschechien und Ungarn. Um sich insbesondere auf die ihm nicht vertrauten Schotter-Aufgaben vorzubereiten, wird Schulz vor dem JERC-Saisonstart noch eine Testrallye in Ungarn bestreiten.„Ich freue mich riesig auf diese Aufgabe, die mir auch viel Respekt einflößt“, sagt Timo Schulz. „Wer die JERC in den letzten Jahren verfolgt hat, weiß um das extrem hohe Leistungsniveau. Zu glauben, dass ich von Anfang an zu den Sieganwärtern zähle, wäre sicher vermessen – zumal die ersten drei Rallyes auf Schotter stattfinden. Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich den Anschluss zur Spitze zu schaffen und Podestplätze anpeilen zu können. Die Voraussetzungen könnten nicht besser sein: Der Corsa Rally4 zählt zu den schnellsten Autos seiner Kategorie, im ADAC Opel Rally Junior Team werden mir Manfred Stohl und seine Truppe die beste Betreuung angedeihen lassen, und mein Beifahrer Michael Wenzel wird mir mit seiner enormen Erfahrung Sicherheit geben. Ich kann die erste Rallye kaum erwarten!“Michael Wenzel ist einer der erfahrensten und kompetentesten Beifahrer Deutschlands. Der 46-Jährige aus dem pfälzischen Mehlingen bestritt seine erste Rallye bereits im Jahr 1996 und wies seither zahlreichen deutschen Top-Piloten den Weg. An der Seite von Markus Fahrner errang Wenzel 2013 den ersten Meistertitel im ADAC Opel Rallye Cup.Opel Motorsport Direktor Jörg Schrott setzt hohe Erwartungen in seinen Schützling Timo Schulz, warnt aber auch vor einer übertriebenen Erwartungshaltung: „Timo hat im ADAC Opel e-Rally Cup 2022 bewiesen, dass er seine Leistung unter den verschiedensten Bedingungen und hohem Druck abrufen kann. Wir sind überzeugt davon, dass er bereit ist, die nächsten Schritte in seiner fahrerischen Entwicklung zu gehen. Aber wir wissen auch, wie hoch die Trauben in der Junior-EM hängen. Timo wird sich an dieses unglaublich hohe Niveau herantasten müssen. Die gesamte Mannschaft unterstützt ihn dabei.“Mit dem ADAC Opel Rally Junior Team haben die beiden Partner Opel und ADAC bereits eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben: Fünf EM-Titel durch Emil Bergkvist (Schweden, 2015), Marijan Griebel (Deutschland, 2016), Chris Ingram (Großbritannien, 2017), Mārtiņš Sesks (Lettland, 2018) und Laurent Pellier (Frankreich, 2022) belegen die Effektivität der gemeinsamen Talentförderung. Der batterie-elektrische und damit lokal emissionsfreiehat sich als perfektes Fahrzeug für den Rallye-Nachwuchscup etabliert. Ein nachhaltiges, zukunftsweisendes Konzept und spannende Wettbewerbe bieten jungen Fahrern und den Teams die ideale Plattform, um sich für höhere Weihen zu empfehlen. Den Beweis trat der Champion des ADAC Opel e-Rally Cup 2021, Laurent Pellier, im vergangenen Jahr an. Als erster Gewinner eines elektrischen Markenpokals ins ADAC Opel Rally Junior Team aufgestiegen, dominierte der Franzose im 156 kW/212 PS starken Corsa Rally4 diemit fünf Siegen in sechs Läufen.19.-21.05. Rally Poland, Mikołajki PL16.-18.06. Rally Latvia, Liepāja LV06.-08.07. Royal Rally of Scandinavia, Karlstad S28.-30.07. Rally di Roma Capitale, Fiuggi I18.-20.08. Barum Czech Rally Zlín, Zlín CZ06.-08.10. Rally Hungary, Nyíregyháza H