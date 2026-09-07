ADAC Opel Rally Junior Team feiert siebten EM-Titel

Das ADAC Opel Rally Junior Team hat vorzeitig den siebten Fahrertitel in der Junior European Rally Championship unter Dach und Fach gebracht. Nach dem Sieg von Timo Schulz und seiner Beifahrerin Maresa Lade bei der Rali Ceredigion in Wales können nur noch Schulz oder Teamkollege Tom Heindrichs 2026 Europameister werden.Mit seinem zweiten Saisonerfolg übernahm Schulz die Führung in der JERC-Zwischenwertung und liegt vor dem Saisonfinale am 23. bis 25.Oktober in Portugal 14 Punkte vor Heindrichs. Der 22-jährige Belgier und sein Beifahrer Jonas Schmitz lieferten sich bis zur 14. von 16 Wertungsprüfungen einen harten Kampf mit den deutschen Stallgefährten, als sie mit ihrem Opel Corsa Rally4 neben die Piste rutschten und eine Weiterfahrt unmöglich war. Dennoch besitzt Heindrichs weiterhin gute Titelchancen, zumal nur fünf der sechs Einzelergebnisse in die Jahresendwertung eingehen. Claire Schönborn und Co Michael Wenzel beendeten die turbulente Rali Ceredigion im dritten Werks-Corsa Rally4 auf dem sechsten Rang.Bis zum Ausfall der Belgier hatten sich Schulz und Heindrichs auf den schnellen, schmierigen und teils nassen Asphalt-Pisten rund um das walisische Seebad Aberystwyth ein mitreißendes Duell um die Führung geliefert. Nach 12 Wertungsprüfungen und 132 WP-Kilometern trennten die beiden Opel-Junioren am Samstagabend nur acht Zehntelsekunden. Am Ende gewann Schulz mit einem Vorsprung von 13,9 Sekunden auf den letztjährigen Junior-Vizeeuropameister Ioan Lloyd und Beifahrer Sion Williams in einem weiteren von Stohl Racing eingesetzten Corsa Rally4. Es war der vierte Saisonsieg für das ADAC Opel Rally Junior Team im fünften Wettbewerb des Jahres.„Natürlich wäre es schön gewesen, drei Opel-Crews auf dem Podest zu haben. Dennoch freuen wir uns riesig über den siebten Junior-EM-Titel in elf Jahren unserer Teilnahme“, so Opel Motorsport-Chef Jörg Schrott. „Mein Lob und Dank gebührt der gesamten Mannschaft. Stohl Racing und Waldherr Motorsport haben unseren Fahrern jeweils perfekt vorbereitete und eingesetzte Autos hingestellt. Der Corsa Rally4 hat seine Wettbewerbsfähigkeit unter allen Bedingungen bewiesen. Und was mich besonders freut: Die gemeinsame Talentförderung von Opel und ADAC hat einmal mehr Früchte getragen. Alle vier hier in Wales gestarteten Opel-Fahrer sind aus dem ADAC Opel Electric Rally Cup hervorgegangen oder starten in dieser Saison im. Dass sich Opel als einziger Hersteller so effektiv für den Nachwuchs einsetzt, macht uns stolz.“Timo Schulz strahlte nach seinem Sieg übers ganze Gesicht. „Besser hätte es für uns kaum laufen können“, freute sich der 27-Jährige aus dem saarländischen Siersburg, der 2022 den ADAC Opel Electric Rally Cup für sich entschieden hatte. „Wir hatten einen coolen Kampf gegen Tom. Schade, dass er dann ausgefallen ist. Aber jetzt haben wir uns für Portugal eine gute Ausgangsposition verschafft und freuen uns riesig darauf, mit Tom um den Titel zu fighten. Danke an die gesamte Mannschaft von Opel und Waldherr Motorsport! Auf diesen extrem schwierigen Wertungsprüfungen war ein perfekt funktionierendes und abgestimmtes Auto eminent wichtig – und das hatten wir hier.“Enttäuscht, aber gefasst kommentierte der, sein Missgeschick in WP14: „Es war nur ein kleiner Fehler, der auf diesen enorm anspruchsvollen Prüfungen schnell passiert ist. Umso größer war die Wirkung. Schade, denn bis dahin lief alles gut, wir haben den Fight mit Timo genossen und waren wieder schnell unterwegs. Das wollen wir mit ins Finale nehmen. Denn im Titelkampf ist noch alles offen, wir freuen uns drauf!“Beim Finale im Oktober auf den anspruchsvollen Schotterpisten rund um Fafe im Norden Portugals kommt es damit zum großen Titel-Showdown zwischen Timo Schulz und Tom Heindrichs – Spannung garantiert!