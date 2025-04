ADAC Opel Electric Rally Cup: Start frei für die Saison 2025

Erfolgsstory geht in die fünfte Runde: Auftakt für den ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSe“ 2025 vom 25. bis 26. April in Sulingen

Vielfältiges Feld: 63 Fahrerinnen und Fahrer aus 13 Ländern seit 2021 im Opel Corsa Rally Electric im Einsatz

Bestens aufgestellt: Auch 2025 wartet der weltweit erste elektrische Rallye-Markenpokal mit internationalen Teilnehmern auf

Gemeinsam mit dem ADAC sorgt Opel seit 2021 als Pionier des elektrischen Marken-Rallyesports international für Aufsehen. Auch zu seiner fünften Saison, die am 25. und 26. April mit der ADAC Actronics Rallye Sulingen startet, ist derwieder bestens aufgestellt. Womit Opel eindrucksvoll beweist: Elektrischer Rallyesport begeistert und funktioniert!Derhat sich als schnelles, zuverlässiges und leicht handelbares Rallyefahrzeug etabliert. Die seriennahe Technik des 100 kW (136 PS) starken und mit einem Drehmoment von 260 Newtonmeter glänzenden Stromers zeigt sich den Strapazen des Rallye-Alltags bestens gewachsen. Bis heute haben die Elektro-Renner aus Rüsselsheim 31 Cup-Wertungsläufe in sechs verschiedenen Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Niederlande und Frankreich) absolviert und rund 43.700 Kilometer abgespult. Dabei war auf die elektrischen Komponenten wie Motor, Batterie und Inverter, die alle aus dem Serienfahrzeug übernommen wurden, stets Verlass.Genauso eindrucksvoll ist die Lade-Statistik. Insgesamt wurden die 50 kWh-Speicher der Rallyefahrzeuge während der Wettbewerbe rund 1.440 Schnelladezyklen unterzogen. Diese hohe Beanspruchung haben die Batterien makellos überstanden. Ein in den vergangenen Wochen im „Battery Refurbishment Centre“ in Rüsselsheim durchgeführter, für die Rallye-Teams kostenloser Check ergab bei sämtlichen Speichern eine vorbildliche Kapazität von mindestens 98 Prozent. Auch die elektrische Ladeinfrastruktur im ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSe“ erfüllte in den ersten vier Jahren die hohen Ansprüche der Verantwortlichen: Sie erwies sich als leistungsfähig, zuverlässig und nachhaltig.So verwundert es nicht, dass das Interesse am weltweit ersten und bis dato einzigen elektrischen Rallye-Markenpokal ungebrochen ist. Inklusive des bevorstehenden Saisonstarts in Sulingen hat der Cup insgesamt 63 Fahrer aus 13 Nationen an den Start gebracht – darunter 12 Fahrerinnen.Mehrere große Motorsport-Verbände nutzen die Plattform für eine umfassende Talentförderung. So werden der belgische RACB (mit der jungen Thyrsa Eertmans) und die niederländische KNAF (mit dem bereits Cup-erfahrenen Fabian Kamermans) ihre Nachwuchsprogramme fortführen. Aus Österreich stoßen – unterstützt vom ÖAMTC – mit Marcel Neulinger und Maximilian Lichtenegger zwei weitere vielversprechende Talente zur Cup-Familie. Belgien ist mit der bereits erwähnten Thyrsa Eertmans sowie Tom Heindrichs vertreten. Der Halbbruder von Rallye-Weltmeister Thierry Neuville hatte mit seinem Sieg beimein famoses Debüt im Corsa Rally Electric abgeliefert. Wieder dabei und jederzeit auf der Rechnung zu halten sind der Spanier Alex Español und der Franzose Anthony Rott.Die deutschen Farben sind im fünften Cup-Jahr stark vertreten: Christian Lemke, Kilian Nierenz, Johannes Wittenbeck, Simon Steitz und Arwed Jungnickel haben allesamt bereits Wettbewerbe im Corsa Rally Electric bestritten. Einen Gaststart absolviert beim Auftakt in Sulingen der Gewinner des ADAC Clubsport Rallye Sprint Cups 2024, Sebastian Lange. Und mit der Irin Aoife Raftery, die bereits in der Junior European Rally Championship internationale Erfahrung sammelte, startet eine weitere schnelle Frau in Sulingen im Corsa Rally Electric.„Opel und der ADAC haben die Stimmigkeit ihres gemeinsamen elektrischen Rallye-Konzepts bewiesen“, sagt Opel Motorsport-Chef Jörg Schrott. „Die Opel Corsa Rally Electric sind schnell, zuverlässig und bieten jede Menge Fahrspaß, was die Vielzahl der Fahrerinnen und Fahrer aus ganz Europa gerne bestätigt. Unsere elektrische Ladeinfrastruktur hat sich den harten Anforderungen des Rallyesports problemlos gewachsen gezeigt. Und mit Laurent Pellier, Timo Schulz, Calle Carlberg und Luca Pröglhöf haben vier Cup-Champions mit uns den Aufstieg in die Junior-EM geschafft. Unsere Talent-Pyramide stellt damit einen großen Anreiz für die jungen Teilnehmer dar. Zusammenfassend lässt sich immer wieder betonen: Elektrischer Rallyesport funktioniert. Opel beweist es.“25./26.04. ADAC Actronics Rallye Sulingen (DRM) D23./24.05. ELE Rally, Eindhoven NL14./15.06. Rallye Vosges Grand-Est, Gérardmer F15./16.08. ADAC Saarland-Pfalz Rallye, St. Wendel (DRM) D05./06.09. Rallye Mont-Blanc Morzine F26./27.09. ADAC Rallye Stemweder Berg, Lübbecke (DRM) D16.-19.10. Central European Rally, Passau (WRC) D/A/CZ