ADAC Opel Electric Rally Cup 2024: Vorzeitige Titelchance für Pröglhöf

Rallye Coeur de France: Siebter Saisonlauf des ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSe“ am 28. und 29. September

Jetzt gilt‘s: Österreicher Pröglhöf kann im vorletzten Lauf den Cupsieg klarmachen

Starke Konkurrenz: Zwei Gastfahrer aus Frankreich und Belgien mit am Start

Die Rallye Coeur de France kann am kommenden Wochenende (28./29. September) bereits die Entscheidung im Kampf um den Titel 2024 imbringen. Der Österreicher Luca Pröglhöf reist mit einem Vorsprung von 41 Zählern auf den Franzosen Anthony Rott zum vorletzten Saisonlauf des weltweit ersten elektrischen Rallye-Markenpokals. Verliert der Tabellenführer bei der Asphalt-Veranstaltung rund um Vendôme nicht mehr als sechs Zähler auf seinen Widersacher aus dem Elsass, kann er bereits am Sonntagabend die Sektkorken knallen lassen. Nur noch sehr theoretische Titelchancen hat der Spanier Alex Español mit 67 Punkten Rückstand.„Ich habe mich bestmöglich auf die Rallye Coeur de France vorbereitet, weil es natürlich mein Wunsch wäre, den Titel vorzeitig klarzumachen“, sagt Luca Pröglhöf, der wie immer auf die Ansagen seiner Beifahrerin Christina Ettel vertraut. „Ich werde aber wieder versuchen, mein eigenes Rennen zu fahren, keine Zeiten anzuschauen und mich voll auf uns zu konzentrieren. Wir wollen uns keinen Druck machen, weil eine Rallye schneller vorbei sein kann, als einem lieb ist. Oberstes Ziel ist es, ins Ziel zu kommen und Punkte mitzunehmen. Falls es mit dem vorzeitigen Titelgewinn klappen sollte, umso schöner, denn dann könnten wir auch beim abschließenden WM-Lauf befreit fahren. Die Rallye Coeur de France ist neu für alle. Wir sind guter Dinge und freuen uns drauf!“Voll auf den Einzelsieg werden derweil Christian Lemke und sein Copilot Jan-Eric Bemmann fahren, die bereits zweimal in diesem Jahr die 30 Punkte für einen Laufsieg sammeln konnten. Und da sind auch noch zwei starke Gastfahrer: Der 20-jährige Franzose Arthur Roché startet normalerweise im Stellantis Rallye Cup France und liegt in der Zwischenwertung an vierter Stelle. Weit mehr internationale Erfahrung weist Tom Rensonnet auf. Der 26-jährige Belgier belegt derzeit Rang 5 in der FIA Junior-Weltmeisterschaft. Rensonnet und seine französische Beifahrerin Manon Deliot sitzen im von Opel Belgien und dem Königlichen Belgischen Automobilclub RACB eingesetzten Corsa Rally Electric, den sonst Lyssia Baudet steuert. Die 21-Jährige ist an diesem Wochenende planmäßig in ihrer belgischen Heimat im Einsatz.Die Rallye Coeur de France findet rund um die 180 Kilometer südwestlich von Paris gelegene Kleinstadt Vendôme statt. Auf die Teilnehmer warten an beiden Rallye-Tagen insgesamt acht Wertungsprüfungen über 100 Kilometer. Los geht’s am Samstag (28.9.) um 11:32 Uhr mit vier Prüfungen, bevor die 100 kW (136 PS) starken Rallye-Stromer gegen 17:30 Uhr in den Parc fermé rollen. Die Entscheidung fällt tags darauf ab 10:37 Uhr mit vier weiteren Bestzeitenjagden. Das Ziel in Vendôme soll um 18:46 Uhr erreicht werden. Motorsportfans können das elektrisierende Geschehen in Zentralfrankreich per Live-Timing aufverfolgen.1. Pröglhöf - 189 Punkte.2. Rott - 148.3. Español - 122.4. Lemke - 105.5. Chalvin- 80.6. Wittenbeck - 73.7. Hangodi - 66.8. Baudet - 65.9. Pottier - 50.10. Melse - 37.11. Kamermans - 33.12. Bayer - 20.13. Felke - 13.14. Den Hartigh - 12.