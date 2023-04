„50 Jahre Kadett C“: Opel feiert Jubiläum auf der 10. Bodensee Klassik

Runde Sache: Opel fährt mit Kompaktklasse-Bestseller von 1973 zur Jubiläumstour

Sportliches Auto, Weltmeister am Lenkrad: Niklas Kaul pilotiert Opel Kadett GT/E

Dynamisch, modern, elektrifiziert: Spitzenmodell Opel Astra GSe als Begleitfahrzeug

Doppeljubiläum auf der diesjährigen: Die abwechslungsreiche Klassiker-Rallye findet vom 4. bis 6. Mai bereits zum 10. Mal vor bildschöner Voralpenkulisse statt. Dazu fährt Opel denauf, der vor genau 50 Jahren seine Premiere feierte. Mit dem Opel Kadett GT/E ist dazu ein besonders sportliches Modell von damals mit am Start. Pilotiert wird der GT/E von keinem Geringeren als Zehnkampf-Welt- und Europameister sowie Opel-Partner Niklas Kaul. Doch nicht nur er kann die sportlichen Leistungen der Opel-Fahrzeuge genießen. Auch die Organisatoren der Bodensee Klassik sind höchst dynamisch und zugleich lokal emissionsfrei unterwegs: im Spitzenmodell des, dem neuen(Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 1,2-1,1 l/100 km, CO-Emission 26-25 g/km; jeweils kombiniert).Bereits seit dem Start im Jahr 2012 begeistert die Bodensee Klassik mit ihren ebenso abwechslungsreichen wie landschaftlich malerischen Streckenführungen. Genau das zeichnet auch die 10. Auflage der Klassiker-Rallye aus. Los geht’s am Donnerstagnachmittag, 4. Mai, zum „Prolog“ von Friedrichshafen aus durch weite Apfelplantagen. Am Freitag, 5. Mai, begibt sich das Teilnehmerfeld dann auf die „Bodensee-Umrundung“ – eine echte Drei-Länder-Tour, die von Deutschland durch die Schweiz, Österreich und wieder zurück nach Friedrichshafen führt. Zum Ende der „Allgäu-Etappe“ am Samstag, 6. Mai, werden die Rallyefahrer und ihre Co-Piloten schließlich mehrere Hundert Kilometer zurückgelegt haben und um unvergessliche Erlebnisse reicher sein.Zur Jubiläumsrallye bringt Opel den facettenreichen Kompaktklasse-Jubilar Kadett C an den Start. Ob als adrettes Familienauto, schicker Zweitwagen mit praktischer Heckklappe oder antrittsstarker Breitensportler in Kriegsbemalung – die Familie des von 1973 bis 1979 produzierten Kadett C hat viele Gesichter. Charakteristische Designmerkmale sind dabei der flache Kühlergrill, die Motorhaube mit der markentypischen Bügelfalte sowie die zum Spoiler ausgebildete Frontschürze.Ein besonderes Exemplar auf der diesjährigen Bodensee Klassik ist der Kadett GT/E. Sein 1,9‑Liter-Motor mit L-Jetronic-Einspritzung von Bosch leistete zunächst 77 kW/105 PS und ermöglichte bei nur rund 900 Kilogramm Leergewicht bis zu 184 km/h Höchstgeschwindigkeit. Die 1977 folgende zweite Version des Kadett GT/E mit 85 kW/110 PS sollte dann vor allem den Einstieg in den Motorsport besonders einfach ermöglichen. Das konsequent für sportliche Einsätze getrimmte Wettbewerbsfahrzeug begeistert Enthusiasten bis heute mit seiner Ausstattung vom Zweiliter-Motor mit elektronischer Benzineinspritzung über ZF-Fünfgang-Getriebe und Sperrdifferenzial bis zum sportlich abgestimmten und verstärkten Fahrwerk. Die auffällige weiß-gelbe Lackierung war serienmäßig.Einer dieser Opel-Fans ist auch. Der jüngste Zehnkampf-Weltmeister aller Zeiten und Europameister 2022 schätzt sportliche Höchstleistungen mit Ausdauer. Deshalb will er die Power des Kadett C auch selbst erfahren und begibt sich auf der Bodensee Klassik ans Lenkrad. Darüber hinaus werden-Redaktionsleiter Malte Büttner und Opel Classic-Leiter Leif Rohwedder das Feld in einem 1972er Opel Commodore GS/E ergänzen.Wie sich Top-Dynamik mit verantwortungsvollem Fahrspaß auf moderne und emotionale Weise vereinen lässt, zeigen die Spitzenmodelle der neuen Opel-Submarke. GSe steht dabei heute für „Grand Sport electric“. So fährt der jüngste Spross der Kadett- und Astra-Familie als Rallye-Begleitfahrzeug am Bodensee auch als scharfervor. Mit einer souveränen Systemleistung von 165 kW/225 PS und einem maximalen Drehmoment von kräftigen 360 Newtonmeter setzt er Zeichen in seiner Klasse. Und dank der 12,4 kWh-Lithium-Ionen-Batterie kann er nach WLTPbis zu 64 Kilometer lokal emissionsfrei zurücklegen (EAER City gemäß WLTP: 69-73 km).Dazu setzt die GSe-Spitzenvariante genauso wie ihre Geschwister der aktuellen Astra-Generation das starke Erbe der Marke innovativ und begeisternd um: mit einer klaren, aufregenden Linienführung ohne überflüssige Schnörkel und dem vom Manta A inspirierten charakteristischen Markengesicht Opel Vizor. Für höchste Sicherheit und Top-Komfort ist ebenfalls gesorgt: Dafür bietet der Astra zahlreiche hochmoderne Technologien vom adaptiven, blendfreien Intelli-Lux LEDPixel Licht mit insgesamt 168 LED-Elementen über das Intelli-Drive-System, das viele Fahrerassistenzsysteme kombiniert, bis hin zum volldigitalen, intuitiv bedienbaren Pure Panel-Cockpit.