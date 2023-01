100 Prozent elektrifiziert: Opel CEO Florian Huettl präsentiert vier Weltpremieren in Brüssel

Neuer Astra Electric: Opel-Kompaktklasse-Bestseller fährt erstmals vollelektrisch vor

Publikumsdebüt: Spitzenmodelle neuer Astra Sports Tourer GSe und Grandland GSe

Elektrisch weiter kommen: Mokka Electric jetzt mit 406 Kilometer (WLTP1) Reichweite

Der 100. Brüsseler Autosalon hat heute seine Tore geöffnet und zeigt bis zum 22. Januar zukunftsweisende Modelle, Konzepte und Antriebslösungen. Zukunftssicher präsentiert sich auch Opel auf der wichtigsten Automobilmesse zum Jahresauftakt – mit gleich vier Weltpremieren: Der neuegibt ebenso sein Publikumsdebüt wie die beiden neuen Spitzenmodelleund. Darüber hinaus fährt dererstmals mit neuem Akku und 20 Prozent mehr Reichweite als bisher vor. Damit ist das Portfolio der Marke mit dem Blitz in Brüssel zu 100 Prozent elektrifiziert – entweder batterie-elektrisch oder mit Plug-in-Hybrid-Antrieb. Das gilt auch für die Nutzfahrzeugeund, die die Besucher vor Ort unter die Lupe nehmen können.„Der neue Opel Astra Electric wird das Publikum elektrisieren. Der erste batterie-elektrische Astra zeigt, dass Opel den Weg hin zur komplett elektrischen Marke in Europa konsequent fortsetzt. Zugleich bieten wir so schon heute für alle Anforderungen und Vorlieben die passende Antriebsalternative in der wichtigen Kompaktklasse – von hocheffizienten Verbrennern über den besonders sportlichen Plug-in-Hybrid Astra GSe bis zum vollelektrischen, lokal emissionsfreien Astra Electric“, sagte Opel CEO Florian Huettl zur Eröffnung des Brüsseler Autosalons.Elektromobilität ist Zukunftsmobilität – alltagstauglich, emotional und lokal emissionsfrei. All das bieten die neuen Opel-Modelle, die Besucher auf dem gemeinsamen Stellantis-Stand 5101 in Halle 5 seit heute live begutachten können. Mit der erstmals vollelektrischen Variante des, dem neuen, lassen sich dank seiner 54 kWh-Lithium-Ionen-Batterie gemäß WLTPbis zu 416 Kilometer mit null Emissionen ohne Zwischenstopp zurücklegen. Benötigt er dann wieder Energie, lässt sich der Stromer an einer 100 kW-Gleichstrom-Schnellladesäule in gerade einmal rund 30 Minuten auf 80 Prozent der Batteriekapazität laden. Zugleich bietet der Astra Electric jede Menge Fahrspaß. Für flotte Ampelstarts und bis zu 170 km/h Spitze sorgt der Elektromotor mit 115 kW/156 PS und kräftigen 270 Newtonmeter Drehmoment.Für puren Fahrspaß steht auch die neue Submarke GSe. Von den ‚Grand Sport electric‘-Spitzenmodellen sind in Brüssel gleich zwei zu sehen: derund der. Im Vergleich zu ihren Serienbrüdern sind die GSe-Fahrzeuge noch agiler und präziser ausgelegt. Lenkung, Federung und Bremsen reagieren unmittelbarer und direkter auf jeglichen Befehl des Fahrers. Die KONI-FSD-Technologie ermöglicht so je nach Situation eine unterschiedliche Dämpfungscharakteristik für präzises Handling und hohen Komfort gleichermaßen. Die Leistungsdaten sprechen dabei für sich: Mit einer Systemleistung von 165 kW/225 PS und einem maximalen Drehmoment von kräftigen 360 Newtonmeter fahren sowohl der neue Astra Sports Tourer GSe als auch der Fünftürer Astra GSe überaus souverän vor (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 1,2-1,1 l/100 km, CO-Emission 26-25 g/km; jeweils kombiniert). Der Grandland GSe packt noch eins drauf: Er bündelt die Kraft aus einem Turbobenziner mit 1,6 Litern Hubraum und zwei Elektromotoren – einem an jeder Achse. So bietet er eine Systemleistung von bis zu 221 kW/300 PS (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 1,2 l/100 km, CO-Emission 28-27 g/km; jeweils kombiniert, gewichtet) und bärenstarke 520 Newtonmeter maximales Drehmoment. Der Plug-in-Hybrid-Antrieb macht den Grandland GSe zu einem starken Sportler mit elektrischem Allradantrieb samt exzellenter Traktion und sorgt für klassenbeste Beschleunigungswerte aus dem Stand. In gerade einmal 6,1 Sekunden spurtet der Grandland GSe von null auf Tempo 100 – und, wer mag, sogar bis auf eine Spitzengeschwindigkeit von 235 km/h (135 km/h rein elektrisch).Für alle, die lieber in einem Subkompakt-SUV ebenso individuell wie lokal emissionsfrei unterwegs sein wollen, ist derdie richtige Wahl – und das mehr denn je. Denn derist nun noch vielfältiger und fährt künftig auf Wunsch mit größerer Batterie vor. Aerodynamisch feinjustiert und mit dem neuen 54 kWh-Akku an Bord können Mokka Electric-Fahrer anstelle von bis zu 338 Kilometer dann bis zu 406 Kilometer gemäß WLTPlokal emissionsfrei zurücklegen – satte 20 Prozent mehr als bisher. Dazu sorgt ein stärkerer E-Motor für mehr Power, mit nun 115 kW/156 PS und 260 Newtonmeter direkt anliegendem Drehmoment.Den „Elektro-Auftritt“ von Opel in Brüssel runden batterie-elektrische Modelle aus weiteren Fahrzeugklassen ab – vom Kleinwagen-Bestseller Corsa-e über den kompakten Transporter Combo-e bis zum Nutzfahrzeug-Allrounder und „International Van of the Year 2021“ Vivaro-e. Der Weg zum eigenen neuen E-Mobil ist dabei ganz einfach: Kurzentschlossene Messebesucher können ihr Wunschmodell mit dem Blitz direkt am Stand bestellen. Im „Mobility Corner“ präsentiert der Rüsselsheimer Hersteller seinen Online-Vertrieb. Hier können Opel-Kunden ihr Fahrzeug konfigurieren, digital begutachten und auf Wunsch nach Hause liefern lassen.