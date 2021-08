Zwischen Fadenzähler und Headset: Vielfältige Ausbildungsberufe machen den Online-Druck attraktiv für junge Menschen

Die einen werfen einen fachkundigen Blick durch den Fadenzähler und prüfen die Druckqualität an einer der imposanten Offsetdruckmaschinen oder bedienen eine der Digitaldruckmaschinen der neuesten Generation. Die anderen beraten Kunden am Telefon und per E-Mail zu Papierauswahl und Druckdatenanlage oder geben Auskunft zum Orderstatus. Die Online-Druck-Branche bietet jungen Menschen ein vielfältiges und zukunftsfähiges Arbeitsumfeld. Denn der Online-Druck ist in der Industrie genauso verortet wie im Dienstleistungsbereich. Die Ausbildungsberufe bei ONLINEPRINTERS sind daher sehr vielfältig. Die Online-Druckerei fertigt im industriellen Verfahren jedes Jahr Druckprodukte in Milliardenauflage. Das bedeutet, dass Prozesse hochautomatisiert laufen und jeden Tag hohe Datenmengen verarbeitet werden müssen. Daher werden auch Ausbildungsplätze zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung angeboten.



„Uns liegt das Thema Ausbildung sehr am Herzen. Wir wollen den jungen Menschen die Leidenschaft für einen Beruf vermitteln und sie fit für die berufliche Zukunft als Fachkräfte machen“, sagt Pamela Horneber, Leiterin der Personalabteilung bei ONLINEPRINTERS. Sie freut sich, dass im Juli 13 Auszubildende ihre „Lehre“ bei ONLINEPRINTERS erfolgreich abgeschlossen haben und ein Großteil seine berufliche Laufbahn im Unternehmen fortsetzen wird. Eine davon ist Henrietta Bencze. Sie ist nun ausgelernte Medientechnologin Druck mit dem Schwerpunkt Digitaldruck. Über ihre Lehrzeit sagt sie: „Es ist ein tolles Gefühl, an den Digitaldruckmaschinen zu arbeiten, die absolute High-Tech-Geräte sind. Auch die Möglichkeit, selbständig zu arbeiten, hat mir in meiner Ausbildung besonderen Spaß gemacht.“



Die fertig ausgelernten Auszubildenden kommen aus den Bereichen Büromanagement, Dialogmarketing, Mediengestaltung, Medientechnologie sowie Maschinen- und Anlagenführung.



Freie Ausbildungsplätze



Insgesamt bildet ONLINEPRINTERS in acht Ausbildungsberufen aus, seit diesem Jahr auch Kaufleute für E-Commerce. Die Berufsbezeichnung "Drucker" findet sich heute im Ausbildungsberuf Medientechnologe Druck mit der Ausrichtung auf verschiedene Drucktechniken wie Offsetdruck und Digitaldruck. Der frühere Ausbildungsberuf "Buchbinder" entspricht heute dem Medientechnologen Druckverarbeitung. Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz sind ganzjährig möglich. Aktuell sind noch Ausbildungsplätze für die Berufe Maschinen- und Anlagenführer, Medientechnologe Druck mit dem Schwerpunkt Offsetdruck sowie zur Kauffrau/zum Kaufmann im E-Commerce frei.

