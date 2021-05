Schnell und umweltfreundlich: Saubere Bebilderungstechnologie

Die Herstellung von Druckplatten, ein wesentlicher Prozessschritt im Offsetdruck, macht diese Drucktechnologie nicht nur teuer und zeitintensiv, speziell die Entwicklung der Druckplatten war lange Zeit auch eine Belastung für die Umwelt. Mit dem Umstieg auf prozessfreie KODAK SONORA XTRA Druckplatten, die ohne Chemikalien und kostbares Wasser auskommen und zudem energiesparender sind, hat ONLINEPRINTERS sein Engagement im Umweltschutz nun weiter verstärkt.



Am Produktionsstandort Neustadt an der Aisch ist der Offset-Druck eine der wichtigsten Drucktechnologien und kommt vor allem für Großauflagen von Produkten wie Plakate, Kataloge, Broschüren oder Flyer zum Einsatz. Gearbeitet wird im Sammeldruckverfahren, bei dem die Druckaufträge besonders ressourcenschonend produziert werden können. Durch die ideale Anordnung mehrerer Kundenaufträge gleicher Papierart und Papiergrammatur können die Druckplatten ideal genutzt werden. „Mit den prozessfreien Platten schonen wir die Umwelt, was vielen unserer Kunden ein wichtiges Anliegen ist. Gleichzeitig können wir dem Anspruch an hohe Liefergeschwindigkeit besser gerecht werden. Denn zum einen beschleunigt die prozessfreie Plattentechnologie durch die Eliminierung des traditionellen Entwicklungsschritts die Druckplattenherstellung und zum andern arbeitet die neue Bebilderungstechnologie schneller als herkömmliche Verfahren“, berichtet Roland Keppler, CEO von ONLINEPRINTERS. Die Druckplatten, die aus hochwertigem Aluminium bestehen, werden nach ihrem Einsatz zu 100 Prozent recycelt.



Schnellster Plattenbelichter der Welt



Erst die neue Plattenbebilderungstechnologie von KODAK konnte die Produktionsexperten von ONLINEPRINTERS nach einem ausgiebigen Praxistest überzeugen. Das neue Modell des Plattenbelichters kann alle 45 Sekunden eine bebilderte Platte ausgeben. Es ist somit das schnellste 8-Seiten-CTP-System der Welt für prozessfreie Platten. Der KODAK MAGNUS Q800-Plattenbelichter nutzt die eingebaute KODAK SQUARESPOT Bebilderungstechnologie, die Platte um Platte konstant bebildert. Dies wirkt sich positiv auf die Stabilität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Druckproduktion aus. Der vorgeschaltete Einzelpalettenlader zieht sich die Druckplatten direkt von der gelieferten Palette und spart dadurch Zeit. ONLINEPRINTERS plant nach der erfolgreichen Umstellung der Bebilderungstechnologie am deutschen Produktionsstandort nun auch die Produktionsstandorte ihrer Tochtergesellschaften in UK, Dänemark, Polen und Spanien mit der neuen Bebilderungstechnik auszustatten. Die Online-Druckerei achtet bei allen Produktionsschritten auf hohe Umweltverträglichkeit. Neben dem effizienten Sammeldruckverfahren und einer zentralen Farbversorgung, die Verpackung spart, kommt im Offsetdruck außerdem spezielle Cradle-to-Cradle-zertifizierte mineralölfreie Druckfarbe zum Einsatz.

