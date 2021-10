Dr. Fabian Stich wird neuer CCO von Onlineprinters

Die Onlineprinters-Gruppe zählt zu den führenden Onlinedruckereien Europas, beschäftigt mehr als 1.660 Mitarbeiter und stellte 2019 über 3,2 Milliarden gedruckte Werbemittel her. Mehr als 5.000 Druckprodukte von Visitenkarten, Briefpapier und Flyern über Kataloge und Broschüren bis hin zu großformatigen Werbesystemen vertreibt das Unternehmen an mehr als eine Million Kunden in 30 Ländern Europas. Diese können ihre Druckprodukte über 22 Webshops in 10 verschiedenen Sprachen schnell und unkompliziert 24 Stunden am Tag über das Internet bestellen. Neben dem britischen Marktführer Solopress und dem Hauptakteur im skandinavischen Markt, LaserTryk, gehört auch ein Druckunternehmen in Spanien zur Onlineprinters-Gruppe.Videobeitrag „Wie wird eine Druckmaschine aufgebaut?“: