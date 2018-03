Starker Charakter in freier Form

Der Onlinedruck-Dienstleister diedruckerei.de hat auch für das flexibelste Marketing-Instrument die freie Formateingabe im Onlineshop eingeführt: den Flyer. In den Maßen von minimal 7x10 cm bis maximal 21x31 cm können die handlichen Werbemittel für alle Einsatzzwecke angepasst werden. Ebenfalls neu sind Broschüren, die sich innerhalb der DIN-Größen A6 bis A4 im Millimeterbereich konfigurieren lassen. Durch die Wunschformate können Kunden ihre Werbebotschaften mithilfe ungewöhnlicher Formate oder kreativer Nutzungsideen ausgestalten und so einen höheren Wirkungsgrad erzielen: „Flyer leben vom ersten Eindruck, Format und Haptik spielen für dieses Werbemittel also eine besonders große Rolle“, erklärt Christian Würst, Chief Commercial Officer (CCO) der Onlineprinters-Gruppe, dem Unternehmen hinter diedruckerei.de. „Aber auch für andere Produkte erzielt ein passgenauer Zuschnitt die beste Werbewirkung – form follows function.“



Die Einführung des Wunschformats bei Flyern und Broschüren schließt sich im Onlineshop von diedruckerei.de der wählbaren freien Formateingabe für großformatige Produkte wie Plakate, Planen, Klebefolien, Fototapeten, Flaggen und Werbeschildern an. Sie eignet sich für anlassbezogene Anwendungszwecke: Plakate füllen ihren Präsentationskasten exakt aus, Werbeschilder stehen im korrekten Verhältnis zum Türrahmen, Planen passen genau an das Firmentor.

Die Onlineprinters Gruppe, die in Deutschland unter der Marke diedruckerei.de auftritt, zählt zu den führenden Onlinedruckereien Europas, beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter und stellte letztes Jahr über 2,5 Milliarden gedruckte Werbemittel her. Mehr als 1.500 Druckprodukte von Visitenkarten, Briefpapier und Flyern über Kataloge und Broschüren bis hin zu großformatigen Werbesystemen werden über 18 Webshops an 800.000 Kunden in 30 Ländern Europas vertrieben. International ist der Onlinedruck-Dienstleister unter dem Markennamen Onlineprinters bekannt, der britische Marktführer Solopress und der Hauptakteur im skandinavischen Markt LaserTryk sind Teil der Onlineprinters Gruppe.

