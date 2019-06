Pressemitteilung BoxID: 755631 (Onlineprinters GmbH - diedruckerei.de)

"German Brand Award" für diedruckerei.de

Erfolgreiche Markenführung: Der Onlinedruck-Dienstleister überzeugt mit seiner kreativen Kampagne "Helden des Handwerks"

Ein „German Brand Award 2019“ für „Excellence in Brand Strategy and Creation“ geht an die Onlineprinters-Gruppe mit ihrer deutschen Marke diedruckerei.de. Das international tätige Unternehmen ist einer der europäischen Marktführer im Onlinedruck und überzeugte die Jury mit seiner kreativen Kampagne „Helden des Handwerks“ und der Weiterentwicklung des differenzierten Markenbildes. Die Ehrung wird vom Rat für Formgebung und vom German Brand Institute vergeben, die Jury setzt sich aus hochkarätigen Experten aus der Markenwirtschaft zusammen.



„Wer den German Brand Award bekommt, hat es geschafft, seine Marke erfolgreich zu positionieren“, sagt Christian Würst, CCO der Onlineprinters-Gruppe. „Genau wie beim Service und bei der Auswahl unserer Produkte setzen wir auch im Marketing und in der internationalen Markenführung unserer Brands Onlineprinters und diedruckerei.de auf Qualität.“ Dafür hat die Onlineprinters-Gruppe in den vergangenen Jahren – zusammen mit der inhabergeführten Kommunikationsagentur Gley Rissom Thieme – kontinuierlich an ihrer Markenbekanntheit und der Weiterentwicklung ihrer Markenprofile gearbeitet. Im Mittelpunkt stehen das Druckhandwerk und die Liebe zu den Produkten aus hauseigener Fertigung, welche heute jedermann einfach online bestellen kann.



Produkte sind Helden für die Kunden



„Die Wurzeln von Onlineprinters liegen im Druckhandwerk. Heute produziert das Unternehmen mehrere Milliarden Druckprodukte pro Jahr. Uns hat beeindruckt, dass Onlineprinters es geschafft hat, in diesen riesigen Dimensionen dennoch jeden einzelnen Auftrag mit Liebe und einem Auge für Details herzustellen“, erläutert der Marketingstratege Kay Rissom den Positionierungsansatz. „Deshalb haben wir die Druckprodukte von Onlineprinters zu den Helden der neuen Kampagne gemacht. Egal ob Roll-up, Kaffeetasse oder Liegestuhl: Die Print-Produkte stehen überdimensional im Mittelpunkt der Kommunikation, das zeigt deren Rolle im Marketing-Mix eines jeden B2B-Kunden.“ Die Kampagnen-Creatives werden in allen Marketingkanälen des Onlinedruck-Dienstleisters genutzt: von der klassischen Anzeige im Fachmagazin über die Onlineshops bis hin zu Re-Targeting-Bannern. Die Kampagne wird in elf Sprachen und für 30 Länder geführt.



„Die Kennzahlen belegen, dass unsere Kampagne funktioniert“, sagt Christian Würst. „Onlineprinters setzt entgegen allen Trends in der Druckbranche seinen Wachstumskurs fort: Unsere Unternehmensgruppe macht einen Jahresumsatz von über 200 Millionen Euro, wächst dynamisch und bedient aktuell über eine Million Kunden – Tendenz steigend.“ Im Jahr 2019 sind bereits zahlreiche neue Motive länderübergreifend für Print und Online im Einsatz und steigern weiter die Markenbekanntheit und das Markenprofil.



Einzigartige Marke



Mit dieser erfolgreichen Markenführung überzeugte diedruckerei.de die hochkarätig besetzte Jury des „German Brand Award“, der seit 2016 einzigartige Marken und Markenmacher entdeckt, prämiert und präsentiert. Initiator des Preises ist der Rat für Formgebung, eine unabhängige und international agierende Institution, die das Designverständnis in der Öffentlichkeit nachhaltig stärken will. Ausgelobt wird der Award von der Stiftung „German Brand Institute“. Ihr Ziel ist es, die Bedeutung der Marke als entscheidender Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken.

