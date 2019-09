Pressemitteilung BoxID: 767217 (Onlineprinters GmbH - diedruckerei.de)

13 neue Auszubildende bei Onlineprinters

Startschuss mit ganztägigem "Onboarding"

Der Onlinehandel mit Druckprodukten hat die Druckbranche nachhaltig verändert und zu einem vielfältigen Berufsfeld gemacht. Unternehmen wie Onlineprinters, in Deutschland bekannt unter der Marke diedruckerei.de, sind für junge Menschen interessante Ausbildungsbetriebe. Allein dieses Jahr starten dreizehn Auszubildende ihre dreijährige Lehre bei dem Onlinedruckunternehmen.



Onlinedruck bietet eine große Bandbreite an Berufsfeldern



Die Bandbreite der Ausbildungsberufe in der Onlinedruckerei ist groß. Sie reicht von der Kauffrau für Büromanagement bis hin zum Maschinen- und Anlagenführer. Im kommenden Jahr kommt der E-Commerce-Kaufmann als weiterer Ausbildungsberuf hinzu. Die überwiegende Anzahl der Auszubildenden beginnt als Medientechnologe (ehem. „Drucker“), ein Ausbildungsberuf, der mit verschiedenen Schwerpunktsetzungen angeboten wird. „Besonders viele Auszubildende haben sich für die Fachrichtung Digitaldruck entschieden“, berichtet Juliana Gubar, die als Ausbildungsleiterin erste Ansprechpartnerin für alle 33 Auszubildenden ist. In diesem Bereich bildet das Unternehmen verstärkt Fachpersonal aus, da der Digitaldruck in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat. Durch diese Technologie können Wachstumstrends besonders gut genutzt werden: Kleiner werdende Auflagen von Druckprodukten wie Flyern und Broschüren sowie die schnellere Produktion, auf Wunsch noch am gleichen Werktag.



Onboarding am ersten Arbeitstag



Zur Begrüßung der neuen Auszubildenden veranstaltet Onlineprinters einen ganzen Onboarding-Tag. „Wir möchten, dass sich die jungen Leute gleich gut aufgehoben fühlen“, betont Juliana Gubar. Das Onboarding umfasst neben obligatorischen Informationen zum Arbeitsschutz eine Unternehmensvorstellung sowie eine Werksführung mit Jahrgangsfoto. Beim gemeinsamen Mittagessen sind auch die Auszubildenden der anderen Jahrgänge sowie alle Fachausbilder dabei. Eine gute Gelegenheit, sich in einer lockeren Atmosphäre auszutauschen. Mit einem Quiz mit Gewinnspiel geht das Onboarding und damit der erste Arbeitstag zu Ende. „Uns ist bewusst, dass dies viele Informationen am ersten Arbeitstag für die jungen Kollegen sind. Wir möchten unsere Auszubildenden vom ersten Tag an fördern und fordern, schließlich sollen sie nach ihrem erfolgreichen Abschluss dem anspruchsvollen Arbeitsumfeld des Onlinedrucks gewachsen sein.“

