Pubertät und Zahngesundheit: Was Jugendliche jetzt beachten sollten

Dazu kommt, dass sich der Alltag in dieser Lebensphase oft rasant verändert. Zwischen Schule, Hausaufgaben, Hobbys, Freunden und digitalen Ablenkungen bleibt wenig Raum für bewusste Ernährung oder eine besonders gründliche Zahnpflege-Routine. Viele Jugendliche greifen häufiger zu süßen Snacks, Energy-Drinks oder Fast Food – all das kann die Mundgesundheit zusätzlich belasten.
Wenn du außerdem eine Zahnspange trägst, bedeutet das zusätzliche Herausforderungen bei der Reinigung: Mehr Ecken, mehr Kanten, mehr Stellen, an denen sich Beläge und Essensreste festsetzen können.
All diese Faktoren zusammen machen deutlich, warum eine sorgfältige Zahnpflege gerade jetzt besonders wichtig ist. Denn wer in der Pubertät eine gute Routine entwickelt, legt den Grundstein für gesunde Zähne – heute, morgen und weit darüber hinaus.
In diesem Artikel erfährst du, worauf du bei der Zahnpflege in der Pubertät besonders achten solltest, welche Tipps dir den Alltag mit Zahnspange & Co. erleichtern – und wie du mit kleinen Veränderungen langfristig ein strahlend gesundes Lächeln bewahrst.
Was passiert mit deinen Zähnen in der Pubertät?
Die Pubertät ist eine Zeit des Wandels – dein Körper wächst, dein Hormonhaushalt stellt sich um, und vieles fühlt sich plötzlich neu oder ungewohnt an. Doch was oft übersehen wird: Auch in deinem Mund laufen Veränderungen ab, die deine Zahngesundheit nachhaltig beeinflussen können.
Besonders deutlich spürbar ist das am Zahnfleisch. Es wird in dieser Phase oft weicher, empfindlicher und reagiert schneller auf Reize. Vielleicht hast du beim Zähneputzen schon einmal Blut im Waschbecken bemerkt? Das kann ein erstes Warnsignal für eine Zahnfleischentzündung (Gingivitis) sein.
Auch dein Speichel verändert sich in der Pubertät. Seine Zusammensetzung wird beeinflusst, wodurch sich Bakterien leichter an den Zähnen und am Zahnfleisch festsetzen können. Das Risiko für Plaque und Karies steigt – besonders, wenn zusätzlich häufig zuckerhaltige Snacks, Softdrinks oder Energy-Drinks im Spiel sind.
Viele Jugendliche essen in dieser Phase unregelmäßig, oft zwischendurch und greifen zu schnellen, süßen Lösungen. Kein Wunder – der Alltag ist voll, die Energie soll schnell zurückkommen. Doch genau hier liegt die Herausforderung: Zähne brauchen Schutz, gerade wenn sie häufiger mit Zucker, Säuren und klebrigen Belägen in Berührung kommen.
Die gute Nachricht ist: Du kannst aktiv etwas tun, um deine Mundgesundheit zu stärken. Eine besonders gründliche und zugleich schonende Reinigung ist jetzt entscheidend – und dafür eignet sich die emmi-dent Platinum Care oder die handliche emmi-dent Slim. Mit echter Ultraschalltechnologie reinigst du sanft, tiefenwirksam und ohne Druck – ganz ohne das empfindliche Zahnfleisch zusätzlich zu reizen. Gleichzeitig hilft der Ultraschall dabei, Beläge auf Zähnen und in den Zahnzwischenräumen effektiv zu lösen und Bakterien zu reduzieren.
Gerade jetzt, wo sich so vieles verändert, ist es gut zu wissen: Mit der richtigen Pflege bleibst du deinem Lächeln einen Schritt voraus.
3 Zahnpflege-Tipps für Jugendliche: So klappt’s trotz Hormonchaos
Unsere nachfolgenden 3 Zahnpflege-Tipps für Jugendliche in der Pubertät kannst du sofort umsetzen.
1. Sanfte Zahnpflege bei empfindlichem Zahnfleisch – ganz ohne Reiben
Gerade in der Pubertät kann dein Zahnfleisch empfindlicher reagieren als sonst. Durch hormonelle Veränderungen wird es weicher, durchlässiger und damit anfälliger für Reizungen oder sogar Zahnfleischrückgang. Wenn du zu sensiblen Stellen im Mund neigst, ist es besonders wichtig, auf die richtige Zahnbürste zu achten.
Die Grundregel lautet: Verzichte auf harte Borsten. Noch besser: Nutze eine Zahnbürste, die komplett ohne mechanischen Druck reinigt – wie unsere emmi-dent Ultraschallzahnbürsten.
- Kein Reiben, kein mechanisches Putzen – das Zahnfleisch wird geschont.
- Kein Risiko für Verletzungen oder Zahnfleischrückgang.
- Ideal bei Zahnspangen – auch schwer erreichbare Stellen werden gründlich gereinigt.
- Ein angenehm sauberes Gefühl im Mund – ganz ohne Schmerzen.
2. Zahnzwischenräume? Nicht vergessen!
Auch wenn du gründlich putzt – manche Bereiche bleiben schwer zugänglich. Vor allem die engen Zahnzwischenräume werden oft übersehen. Genau dort fühlen sich Kariesbakterien am wohlsten.
- Für Einsteiger: Zahnseide mit Einfädelhilfe (z. B. Superfloss)
- Für Fortgeschrittene: Interdentalbürsten
- Für bequeme Reinigung: emmi-dent Munddusche
3. Die richtige Zahnpasta: mit Fluorid – für starken Zahnschmelz
In der Pubertät verändert sich auch dein Essverhalten – viele greifen häufiger zu sauren oder süßen Lebensmitteln. Diese greifen den Zahnschmelz an.
Fluorid schützt: Es stärkt den Zahnschmelz, fördert die Remineralisierung und macht deine Zähne widerstandsfähiger gegen Säureangriffe.
Ideal: die emmi-dent Zahncreme – perfekt abgestimmt auf unsere Ultraschallzahnbürsten.
- Sanfte Pflege ohne Reibung
- Wirksamer Schutz vor Karies und Säureerosion
- Frisches Mundgefühl – Tag für Tag
Teenager-Alltag ist stressig. Schule, Freunde, erste Dates, Social Media … Wer denkt da schon ans Zähneputzen?
Unsere Tipps für mehr Motivation:
- Verwende eine App mit Timer und Erinnerungen
- Mach eine Challenge draus: Wer putzt am gründlichsten?
- Hol dir coole Produkte – z. B. von emmi-dent
- Erinnere dich: Ein gesundes Lächeln begleitet dich ein Leben lang
Du willst das Beste für dein Kind – natürlich. Gerade wenn es um Gesundheit und gute Gewohnheiten geht, wünschst du dir, dass dein Teenager Verantwortung übernimmt. Doch genau hier braucht es Fingerspitzengefühl. Denn in der Pubertät stößt gut gemeinter Druck oft auf Widerstand. Was du als Hilfe meinst, kann schnell als Kontrolle wahrgenommen werden.
Die gute Nachricht: Es geht auch anders. Mit Empathie, Offenheit und ein wenig Geduld kannst du dein Kind unterstützen, ohne die Beziehung zu belasten. Besonders hilfreich sind dabei diese Strategien:
- Vorleben statt vorschreiben : Jugendliche orientieren sich mehr, als man denkt, an dem, was sie bei ihren Eltern sehen. Wer selbst regelmäßig und achtsam Zähne putzt, vermittelt automatisch: Zahnpflege gehört zum Alltag – ganz selbstverständlich.
- Aufklären – verständlich und wertschätzend : Kein erhobener Zeigefinger, sondern echte Informationen: Erkläre, warum Pflege in dieser Lebensphase besonders wichtig ist – zum Beispiel, dass hormonelles Zahnfleisch empfindlicher reagiert oder dass sich Beläge schneller bilden, wenn man eine Zahnspange trägt.
- Erinnern – freundlich, aber bestimmt : Statt zu nörgeln: kurze, liebevolle Erinnerungen, etwa im Tagesablauf eingebunden („Denk an deine Zähne, bevor du zur Schule gehst“) helfen oft mehr als ständiges Nachhaken.
- Gemeinsam einkaufen = neues Commitment : Eine neue Zahnbürste kann wie ein kleiner Neustart wirken. Vielleicht testet ihr gemeinsam unsere emmi-dent Ultraschallzahnbürsten – das schafft nicht nur Neugier, sondern gibt deinem Teenager auch das Gefühl, ernst genommen zu werden.
- Verbindung statt Kontrolle : Zahnpflege kann auch ein Moment der Nähe sein: Gemeinsam Routinen besprechen, Produkte auswählen, Erfahrungen austauschen. Gerade bei sensiblen Themen wie Körperpflege hilft eine offene, zugewandte Haltung enorm.