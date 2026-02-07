Mundgeruch effektiv bekämpfen – mit moderner Ultraschalltechnologie

Mundgeruch – weit verbreitet, aber oftmals Tabu-Thema
Mundgeruch ist nichts, wofür man sich schämen müsste. Zumal es sich bei Mundgeruch um ein weit verbreitetes Problem handelt. Viele Menschen leiden an Halitosis, wobei ihnen der unangenehme Geruch oft selbst nicht bewusst ist. Erst wenn Mitmenschen sie darauf ansprechen, wird ihnen das Problem klar. In vielen Fällen wird das Thema jedoch gemieden – aus Angst, den Betroffenen zu verletzen. Zahnärzte gehen davon aus, dass etwa ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland von chronischem Mundgeruch betroffen ist. Dabei handelt es sich nicht um kurzzeitigen Geruch nach dem Verzehr bestimmter Speisen, sondern um dauerhafte Gerüche – selbst bei geschlossenem Mund.
Ursachen von Mundgeruch
In den meisten Fällen entsteht der schlechte Atem durch das Zusammenspiel verschiedener Faktoren:
- Bakterien auf der Zunge
- Gingivitis (Zahnfleischentzündung)
- Parodontitis (Entzündung des Zahnhalteapparates)
Gründliche Mundhygiene bringt nicht immer den erhofften Erfolg
Sind Bakterien an und zwischen den Zähnen für die unangenehmen Gerüche verantwortlich, ist die gründliche Zahnreinigung zweimal am Tag Pflicht. Doch Handzahnbürsten und viele elektrische Zahnbürsten erreichen schwer zugängliche Stellen im Mund oft nicht. Bakterien können dort weiterhin bestehen bleiben und Mundgeruch verursachen.
Ultraschall zum Beseitigen von Mundgeruch
Die emmi-dent Ultraschallzahnbürste setzt auf ein innovatives Verfahren zur Zahnreinigung. Mit ihren Schwingungen sorgt sie für maximale Wirkung. Zweimal täglich angewendet, reduziert sie effektiv die Bakterien im Mund und entzieht schädlichen Mikroorganismen ihre Lebensgrundlage. Das Ergebnis: lang anhaltend frischer Atem. Der Ultraschall reinigt nicht nur die Zähne, sondern auch die Zunge und beugt so Parodontitis und Gingivitis vor. Zusätzlich wird die Durchblutung des Zahnfleisches angeregt.
Innovative Wirkweise der emmi-dent bei Mundgeruch
Ultraschall wird in der professionellen Zahnreinigung schon lange eingesetzt. Mit der emmi-dent profitieren Sie auch im Alltag von dieser Technologie. Der Ultraschall zerstört Bakterien und deaktiviert biochemische Prozesse, die schlechten Atem verursachen. Mit bis zu 96 Millionen Schwingungen pro Minute erzeugt die Bürste Millionen mikroskopisch kleiner Bläschen, die selbst schwer erreichbare Stellen reinigen. So werden Plaque, Zahnstein, Speisereste und Bakterien effektiv entfernt.
Einfache Handhabung: Mundgeruch unkompliziert mit Ultraschall beseitigen
Die tägliche Zahnpflege mit der emmi-dent ist besonders einfach. Im Gegensatz zu anderen Zahnbürsten erfordert sie kein Schrubben. Es genügt, die Bürste sanft über die Zähne zu führen. So kommt es zu keinen Reizungen an Zahnfleisch oder Zahnschmelz. Die innovative Ultraschalltechnologie macht Ihre Zähne gesund, beseitigt Mundgeruch zuverlässig und sorgt für frischen Atem – bis zu zwölf Stunden lang. Probieren Sie es aus!