Mundgeruch effektiv bekämpfen – mit moderner Ultraschalltechnologie

Bakterien auf der Zunge

Gingivitis (Zahnfleischentzündung)

Parodontitis (Entzündung des Zahnhalteapparates)

Mundgeruch, im Fachjargon auch Halitosis genannt, ist für die Betroffenen nicht nur unangenehm, sondern auch ein sehr sensibles Thema. Allerdings stecken in den wenigsten Fällen ernsthafte Erkrankungen hinter dem schlechten Atem. Weitaus häufiger sind die Ursachen in schädlichen Bakterien zu suchen, die sich im Mundraum angesiedelt haben. Daher ist eine sorgfältige und gründliche Mundhygiene das effektivste Mittel, um Mundgeruch zu beseitigen.Auf diese Weise bleibt Ihr Atem bis zu zwölf Stunden frisch und angenehm – und Ihre Zähne gesund.Mundgeruch – weit verbreitet, aber oftmals Tabu-ThemaMundgeruch ist nichts, wofür man sich schämen müsste. Zumal es sich bei Mundgeruch um ein weit verbreitetes Problem handelt. Viele Menschen leiden an Halitosis, wobei ihnen der unangenehme Geruch oft selbst nicht bewusst ist. Erst wenn Mitmenschen sie darauf ansprechen, wird ihnen das Problem klar. In vielen Fällen wird das Thema jedoch gemieden – aus Angst, den Betroffenen zu verletzen. Zahnärzte gehen davon aus, dass etwa ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland von chronischem Mundgeruch betroffen ist. Dabei handelt es sich nicht um kurzzeitigen Geruch nach dem Verzehr bestimmter Speisen, sondern um dauerhafte Gerüche – selbst bei geschlossenem Mund.Ursachen von MundgeruchIn den meisten Fällen entsteht der schlechte Atem durch das Zusammenspiel verschiedener Faktoren:Daher empfiehlt sich bei Mundgeruch zuerst der Gang zum Zahnarzt. Wenn ernsthafte Erkrankungen ausgeschlossen werden, liegt die Ursache meist in Bakterien auf Zunge, Zahnfleisch und Zahnbelag. Diese zersetzen Proteine aus Speiseresten sowie abgestorbene Zellen. Dabei entstehen schwefelhaltige Gase, die den schlechten Atem verursachen. Auch falsche Ernährung, Alkohol- oder Kaffeekonsum können den Geruch verstärken.Gründliche Mundhygiene bringt nicht immer den erhofften ErfolgDoch Handzahnbürsten und viele elektrische Zahnbürsten erreichen schwer zugängliche Stellen im Mund oft nicht. Bakterien können dort weiterhin bestehen bleiben und Mundgeruch verursachen.Ultraschall zum Beseitigen von MundgeruchDie emmi-dent Ultraschallzahnbürste setzt auf ein innovatives Verfahren zur Zahnreinigung. Mit ihren Schwingungen sorgt sie für maximale Wirkung. Zweimal täglich angewendet, reduziert sie effektiv die Bakterien im Mund und entzieht schädlichen Mikroorganismen ihre Lebensgrundlage. Das Ergebnis: lang anhaltend frischer Atem. Der Ultraschall reinigt nicht nur die Zähne, sondern auch die Zunge und beugt so Parodontitis und Gingivitis vor. Zusätzlich wird die Durchblutung des Zahnfleisches angeregt.Innovative Wirkweise der emmi-dent bei MundgeruchUltraschall wird in der professionellen Zahnreinigung schon lange eingesetzt. Mit derprofitieren Sie auch im Alltag von dieser Technologie. Der Ultraschall zerstört Bakterien und deaktiviert biochemische Prozesse, die schlechten Atem verursachen.So werden Plaque, Zahnstein, Speisereste und Bakterien effektiv entfernt.Einfache Handhabung: Mundgeruch unkompliziert mit Ultraschall beseitigenIm Gegensatz zu anderen Zahnbürsten erfordert sie kein Schrubben. Es genügt, die Bürste sanft über die Zähne zu führen. So kommt es zu keinen Reizungen an Zahnfleisch oder Zahnschmelz. Die innovative Ultraschalltechnologie macht Ihre Zähne gesund, beseitigt Mundgeruch zuverlässig und sorgt für frischen Atem – bis zu zwölf Stunden lang.