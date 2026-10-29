Einbruch der Dunkelheit

82 Prozent fühlen sich in den dunkleren Herbst- und Wintermonaten in den eigenen vier Wänden sicher oder sehr sicher. Nur 3 Prozent fühlen sich unsicher.

fühlen sich in den dunkleren Herbst- und Wintermonaten in den eigenen vier Wänden sicher oder sehr sicher. Nur 3 Prozent fühlen sich unsicher. Nur 8,5 Prozent – also jeder Zwölfte – sagen, ausreichend gegen Einbruch vorgesorgt zu haben. Weitere 22 Prozent haben vorgesorgt, „könnten aber noch mehr tun“.

– also jeder Zwölfte – sagen, ausreichend gegen Einbruch vorgesorgt zu haben. Weitere 22 Prozent haben vorgesorgt, „könnten aber noch mehr tun“. 63 Prozent haben in den vergangenen zwölf Monaten keine konkreten Maßnahmen ergriffen, um ihr Zuhause besser zu sichern. 14 Prozent planen es, 18 Prozent haben es getan.

haben in den vergangenen zwölf Monaten keine konkreten Maßnahmen ergriffen, um ihr Zuhause besser zu sichern. 14 Prozent planen es, 18 Prozent haben es getan. Als Grund für fehlenden Einbruchsschutz sagen 23 Prozent, bei ihnen gebe es „eh nichts zu holen“. 21 Prozent denken nicht oft darüber nach, 9 Prozent vertrauen auf ihre Nachbarschaft.

- Dave Ward, Managing Director International bei ring

– Hermann Wenning, Ex-Einbrecher und Autor

– Hermann Wenning, Ex-Einbrecher und Autor

– Dave Ward, Managing Director International bei ring

Licht ist die beste Anwesenheitsanzeige: Bewegungslicht am Eingang und Lampen, die sich zeitgesteuert oder per Routine einschalten, lassen ein Haus bewohnt wirken.

Bewegungslicht am Eingang und Lampen, die sich zeitgesteuert oder per Routine einschalten, lassen ein Haus bewohnt wirken. Türen und Fenster wirklich schließen: Gekippt ist nicht gesichert.

Gekippt ist nicht gesichert. Keine Spuren von Abwesenheit: Briefkasten leeren lassen, Paketzustellung pausieren, Rollläden nicht dauerhaft unten lassen.

Briefkasten leeren lassen, Paketzustellung pausieren, Rollläden nicht dauerhaft unten lassen. Sichtbar sichern: Eine gut sichtbare Kamera oder Video-Türklingel signalisiert, dass sich hier jemand kümmert.

Neue Umfrage von ring: Obwohl sich 82 Prozent zu Hause sicher fühlen, sagen nur 8,5 Prozent, dass sie ausreichend vorgesorgt haben. Bei den 18- bis 24-Jährigen rechnen nur 8 Prozent mit einem Einbruch in unter einer Minute.Seit der Zeitumstellung am vergangenen Wochenende wird es früher dunkel, und mit der Dämmerung beginnt die Jahreszeit, in der Einbrecher besonders gern zuschlagen. Wie gut sind die Deutschen darauf vorbereitet? Eine repräsentative Umfrage von ring, durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut YouGov, zeigt: Das Sicherheitsgefühl ist hoch, die Vorsorge gering – und die Geschwindigkeit, mit der Einbrecher vorgehen, wird von den meisten unterschätzt.8,5 % | sagen, ausreichend gegen Einbruch vorgesorgt zu haben22 % | ahnen: Einbrecher sind in unter einer Minute drin8 % |der 18- bis 24 Jähri-gen rechnen mit unter einer Minute82 % | fühlen sich in den dunklen Monaten zu Hause sicherZwischen gefühlter und tatsächlicher Sicherheit klafft eine Lücke: Die meisten Deutschen fühlen sich in den eigenen vier Wänden gut geschützt, konkrete Vorsorge ist dagegen die Ausnahme – und das ausgerechnet jetzt, wo es früher dunkel wird. Das Ergebnis der Befragung:Auf die Frage, wie lange ein Einbrecher durchschnittlich braucht, um in ein Haus zu gelangen, tippt nur. 44 Prozent rechnen mit ein bis drei Minuten, 17 Prozent mit vier bis sechs Minuten, 7 Prozent mit mehr als sechs.Besonders groß ist die Unterschätzung bei den Jüngsten: Unter denmit einem Einbruch in unter einer Minute, bei den 45- bis 54-Jährigen sind es 31 Prozent. Die Jüngsten tippen stattdessen häufiger auf vier Minuten und mehr (35 Prozent gegenüber 23 Prozent im Schnitt aller Befragten).Einbrecher scheuen Aufwand und Aufmerksamkeit: Je sichtbarer ein Haus gesichert ist, desto unattraktiver wird es als Ziel. Das trauen auch viele Befragte sichtbarer Sicherheitstechnik zu. Die Skepsis ist gering, und ein Teil der Deutschen setzt bereits darauf oder hat es vor.Wenige zweifeln an sichtbarer Sicherheitstechnik: Nur 10 Prozent glauben, dass Kameras, Video-Türklingeln oder Flutlicht Einbrecher kaum oder gar nicht abschrecken. 22 Prozent besitzen bereits eine smarte Kamera oder Video-Türklingel, weitere 16 Prozent planen die Anschaffung.Für mehr Sicherheit braucht es keine große Investition. Vier einfache Hebel sorgen dafür, dass ein Haus auch bei Abwesenheit bewohnt wirkt und Einbrecher abgeschreckt werden:Online-Befragung unter Mitgliedern des YouGov Panels. Im Zeitraum vom 5. bis 7. Oktober 2026 wurden 2.017 Personen befragt (18- bis 24-Jährige: 173 Befragte). Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und anschließend gewichtet.Verwendung der Studie nur unter Quellenangabe: (repräsentative) Umfrage von ring, durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut YouGov.