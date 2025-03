Auf in die Zukunft - Cordula Weimann on Tour

„Eine glücklichere Zukunft ist schon zum Greifen nah!“, sagt. Mit ihren heute 65 Jahren glaubte die erfolgreiche Unternehmerin lange an das alte Wohlstandsversprechen: „Höher, schneller, weiter!“Doch damit ist schon längst Schluss! Als die liebende Großmutter 2019 in die Augen ihres Enkels blickte, erkannte sie: „Etwas muss sich ändern, damit auch er eine lebenswerte Zukunft bekommt.“So gründete sie die Omas for Future . Mittlerweile sind allein in Deutschland fast 100 Regionalgruppen vertreten. Nun erschien ihr Buch zur Bewegung:. Darin zeigt sie nicht nur die aktuellen Probleme in Klimaschutz, Gesundheitspolitik und bei der Bekämpfung von Armut auf, sondern bietet einen konkreten Ausblick in die Zukunft.Cordula Weimann macht Lust und Mut auf eine gesündere, glücklichere und zufriedenere Zukunft. Noch bis Mitte 2025 tourt sie mit ihrem Buch und einem mitreißenden Vortrag durch ganz Deutschland. Für die engagierte Alktivistin steht fest: „Ja, wir sind mitten in einer Krise, aber darin steckt die große Chance auf eine gesündere, glücklichere und zufriedenere Zukunft.“Die glücklichsten Länder und Städte der Welt machen es uns schon jetzt vor. Welche Lösungen gibt es für eine nachhaltige und zufriedene Zukunft? Und was kann Deutschland konkret davon lernen? Lasst uns die Krise nutzen! Sie fordert: „Lasst uns den Menschen in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen und so eine gesündere, nachhaltigere und zufriedene Zukunft schaffen. Denn sie ist schon jetzt zum Greifen nah.“Dabei legt sie ihren Fokus auf die Generation 50+, insbesondere auf die Frauen: „Denn unser Wissen, unser Fühlen und unser Denken sind wichtig, damit wir die Idee, dass die Wirtschaft uns glücklich macht, endlich hinter uns lassen und den Menschen ins Zentrum der Politk setzen.“