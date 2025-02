Ein Jahr voller Höhepunkte: Oldenburg lädt ein zum Entdecken und Erleben

Oldenburg etabliert sich als kulturelles Zentrum im Nordwesten Deutschlands. Für das Jahr 2025 sind viele Highlights geplant, die das ganze Jahr über Gäste aus nah und fern anziehen. Von traditionellen Festen bis hin zu modernen Ausstellungen bietet die Universitätsstadt ein abwechslungsreiches Programm, das von charmanten Formaten bis hin zu urbanen Erlebnissen reicht.Der Frühling startet mit der Open-Air-Veranstaltung „Hallo Fahrrad“ zu Ehren des beliebtesten Verkehrsmittels der Stadtbevölkerung. Am 6. April verwandelt sich die City in eine Erlebniswelt für alle Fahrradfans mit neuen Modellen, Gadgets und Zubehör, Expertentipps und Mitmachaktionen für Groß und Klein.Die 16. Internationalen Tanztage Oldenburg finden vom 9. bis 18. Mai 2025 statt. Ästhetik, Athletik und Vielfalt prägen das alle zwei Jahre stattfindende Festival. Dreizehn Compagnien aus neun Ländern präsentieren ihre außergewöhnlichen Tanzprogramme in allen Spielstätten des Oldenburgischen Staatstheaters. Das Staatstheater bietet jede Saison über 30 Premieren und 25 Konzerte in den Sparten Oper, Konzert, Schauspiel, Ballett, Junges Staatstheater, Niederdeutsches Schauspiel und der spartenübergreifenden, experimentellen Sparte 7. Mit vier Spielstätten deckt es ein weites Einzugsgebiet im Nordwesten ab.Von Kunsthandwerk und Design über besondere Kulturangebote bis hin zu mitreißenden Regenbogenparaden - von Juni bis September verwandelt sich die Stadt in eine Bühne für Kunst, Kultur und Musik. Anfang Juni öffnen die Oldenburger Kultureinrichtungen unter dem Motto "Kultursnacks" ihre Türen und bieten neben besonderen Informationen auch spannende Themenführungen an. Die Angebote finden in der Mittagspause oder nach Feierabend statt, sind kostenlos und dauern zwischen 30 und 45 Minuten.Kunsthandwerk und Design präsentieren der Nikolaimarkt am Pfingstwochenende und die Internationalen Keramiktage am ersten Augustwochenende auf dem Schlossplatz. Bereits zum 42. Mal wird Oldenburg mit den Internationalen Keramiktage zum Treffpunkt der Keramikszene und Anziehungsort für nationale und internationale Meister der keramischen Kunst.Der CSD Nordwest lädt am 21. Juni zu einer bunten Demonstration durch die Stadt ein. Über die Region hinaus wirksam, ist der Oldenburger CSD mittlerweile eine feste Größe im politischen und kulturellen Kalender. Was 1995 bei der ersten Demonstration mit einigen Hunderten begann, hat inzwischen den Rekord von über 10.000 Teilnehmenden erreicht. Auch diesmal wird sich wieder ein breites Spektrum von Menschen verschiedener sexueller und geschlechtlicher Identitäten friedlich hinter der Regenbogenfahne zum Protest versammeln.Umsonst und draußen geht es ab dem 11. Juli zehn Tage lang beim Oldenburger Kultursommer mit Konzerten, Filmabenden, Theateraufführungen und Lesungen weiter.Und ab dem 10. September können sich die Fans des unabhängigen Films zum 32. Mal auf spannende Kinoabende und den einen oder anderen Prominenten auf dem roten Teppich beim Internationalen Filmfest freuen.Mit seiner über 700-jährigen Geschichte ist der Oldenburger Kramermarkt ein Symbol für die Verbundenheit der Stadt mit ihren Wurzeln. Vom 26. September bis 5. Oktober erwartet die Besucher eine Mischung aus traditionellem Jahrmarkt, spannenden Fahrgeschäften und buntem Markttreiben.Ein besonderes Highlight der norddeutschen Küche ist das Fest "Hallo Grünkohl" am 2. November. Hier steht das traditionelle Wintergericht im Mittelpunkt. Die Veranstaltung verbindet historische Rezepte mit modernen Akzenten und lässt Oldenburgs kulinarische Geschichte lebendig werden.Mit der Kinder- und Jugendbuchmesse KIBUM, der größten nicht-kommerziellen Veranstaltung ihrer Art in Deutschland, wird Oldenburg vom 15. bis 25. November wieder zur Literaturhauptstadt für Kinder und Jugendliche mit einem breiten Angebot an Büchern, Lesungen und Workshops.Mit einer Mischung aus Kunsthandwerk, regionalen Köstlichkeiten und winterlichem Flair sorgt der Lamberti-Markt ab dem 25. November für weihnachtlichen Charme in der Innenstadt.Kunstfreunde können sich auf das 25-jährige Jubiläum des Horst-Janssen-Museums freuen. Im November wird die dritte Ausstellungsebene wiedereröffnet mit einer großen Werkschau des international erfolgreichen Zeichners und Illustrators Christoph Niemann.Und das ist noch lange nicht alles. Die jährlichen Stadtgärten bringen von Mai bis August wieder frisches Grün und blühende Abwechslung in die Oldenburger Innenstadt, der perfekte Mix aus Einkaufserlebnis und entspannender Auszeit.Weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es unter oldenburg-tourismus.de/veranstaltungen