Digitaler Oldenburg-Gutschein gestartet

Oldenburg setzt ein Zeichen für die Zukunft und führt den Online-Stadtgutschein ein. Der beliebte Einkaufsgutschein ist ab sofort auch digital erhältlich und kann flexibel in fast 80 Geschäften aus den Bereichen Handel, Gastronomie, Kultur, Tourismus und Freizeit eingelöst werden.



Damit baut die Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH (OTM) ihr bewährtes Gutscheinsystem weiter aus. „Mit der Digitalisierung stärken wir die lokale Kaufkraft und bieten Bürgerinnen und Bürgern noch mehr Flexibilität“, erklärt Silke Fennemann, Geschäftsführerin der OTM. „Der breite Branchenmix der Akzeptanzstellen sorgt für eine nachhaltige Belebung der Innenstadt und unterstützt die Wirtschaft vor Ort.“



Flexibel, persönlich und vielseitig



Gutscheine können ab sofort jederzeit online erworben und nach Wunsch gestaltet werden. Käuferinnen und Käufer haben die Möglichkeit, den Gutschein auszudrucken oder in der digitalen Geldbörse (Wallet) zu speichern. Im Online-Shop unter oldenburg-tourismus.de/Gutschein stehen Vorlagen für verschiedene Anlässe bereit, die sich mit Text, Foto und Video personalisieren lassen. Dank flexibler Wertgestaltung eignet sich der Gutschein für unterschiedliche Zwecke. Teilbeträge können bei mehreren Akzeptanzstellen eingelöst werden, was die Nutzung besonders vielseitig macht. Auch für Unternehmen ist das System attraktiv, da Gutscheine in größeren Stückzahlen bestellt und als Geschenk für Mitarbeitende oder Kundschaft eingesetzt werden können.



Weitere Informationen für Medien und Unternehmen



Weitere Informationen, Bildmaterial und Social-Media-Content finden Sie in der Pressemitteilung zum Oldenburg Gutschein (Infolink).

(lifePR) (