Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1033162

Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH Lange Straße 3 26122 Oldenburg, Deutschland https://www.oldenburg-tourismus.de/
Ansprechpartner:in Frau Bettina Koch +49 441 36161331
Logo der Firma Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH

Digitaler Oldenburg-Gutschein gestartet

Engagement für den Standort und die lokale Wirtschaft

(lifePR) (Oldenburg, )
Oldenburg setzt ein Zeichen für die Zukunft und führt den Online-Stadtgutschein ein. Der beliebte Einkaufsgutschein ist ab sofort auch digital erhältlich und kann flexibel in fast 80 Geschäften aus den Bereichen Handel, Gastronomie, Kultur, Tourismus und Freizeit eingelöst werden.

Damit baut die Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH (OTM) ihr bewährtes Gutscheinsystem weiter aus. „Mit der Digitalisierung stärken wir die lokale Kaufkraft und bieten Bürgerinnen und Bürgern noch mehr Flexibilität“, erklärt Silke Fennemann, Geschäftsführerin der OTM. „Der breite Branchenmix der Akzeptanzstellen sorgt für eine nachhaltige Belebung der Innenstadt und unterstützt die Wirtschaft vor Ort.“

Flexibel, persönlich und vielseitig

Gutscheine können ab sofort jederzeit online erworben und nach Wunsch gestaltet werden. Käuferinnen und Käufer haben die Möglichkeit, den Gutschein auszudrucken oder in der digitalen Geldbörse (Wallet) zu speichern. Im Online-Shop unter oldenburg-tourismus.de/Gutschein stehen Vorlagen für verschiedene Anlässe bereit, die sich mit Text, Foto und Video personalisieren lassen. Dank flexibler Wertgestaltung eignet sich der Gutschein für unterschiedliche Zwecke. Teilbeträge können bei mehreren Akzeptanzstellen eingelöst werden, was die Nutzung besonders vielseitig macht. Auch für Unternehmen ist das System attraktiv, da Gutscheine in größeren Stückzahlen bestellt und als Geschenk für Mitarbeitende oder Kundschaft eingesetzt werden können.

Weitere Informationen für Medien und Unternehmen

Weitere Informationen, Bildmaterial und Social-Media-Content finden Sie in der Pressemitteilung zum Oldenburg Gutschein (Infolink).

Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH

Oldenburg, Niedersachsens drittgrößte Stadt, liegt an der Hunte, nur 30 Kilometer von der Nordsee entfernt. Die Universitätsstadt, die zwischen Ammerland, Wesermarsch und dem Naturpark Wildeshauser Geest liegt, bietet viel Lebensqualität. Oldenburg ist als Grünkohlhauptstadt bekannt aber hat mehr zu bieten als nur kulinarische Traditionen. Viel Natur, kurze Wege, moderne und historische Gebäude, eine große, autofreie Innenstadt mit vielen Geschäften, die nicht selten von den Inhabern selbst geführt werden, ein fahrradfreundliches Stadtbild und ein beeindruckendes Kunst- und Kulturangebot bestimmen das städtische Leben in Oldenburg.

Die 2001 gegründete Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH (OTM) ist für das touristische und das Stadtmarketing verantwortlich. Ziel ist es, Oldenburg als attraktive Destination zu positionieren und die Stadt erlebbar zu machen. In der Tourist-Information im Wahrzeichen „Lappan” ist die OTM Anlaufstelle für Gäste und Einheimische. Auch in den sozialen Medien ist die OTM präsent: Unter dem Hashtag #echtoldenburg finden sich aktuelle Einblicke und Angebote.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.