QNG? Auf jeden Fall!
Living Haus macht nachhaltiges Bauen mit QNG-Zertifizierung, Zuhause-Darlehen und smarter Förderung leichter denn je.
QNG als Booster für die Finanzierung
Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) ist längst mehr als ein Nice-to-have. Wer auf ein QNG-fähiges Haus setzt, kann von zusätzlichen staatlichen Vorteilen profitieren – etwa über spezielle Förderprodukte und besonders zinsgünstige Kredite, z. B. mit aktuell gesunkenen KfW-Zinsen. Living Haus unterstützt Interessenten dabei, diese Vorteile konsequent zu nutzen und in ihre Gesamtfinanzierung einzubauen. „Wir sehen, dass viele Familien nachhaltig bauen wollen, aber beim Thema Kosten und Förderung schnell den Mut verlieren. Genau da kommen wir ins Spiel“, kommentiert Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus. „Wir sorgen dafür, dass unsere Baufamilien mit einem förderfähigen Haus, QNG-Perspektive und einer clever kombinierten Finanzierung maximal profitieren – finanziell und fürs gute Gewissen.“
Zuhause-Darlehen: Zinsvorteil plus Planungssicherheit
Mit dem Zuhause-Darlehen hebt Living Haus die Kombination aus klassischer Baufinanzierung und Fördermitteln auf ein exklusives Niveau:
• Bis zu 250.000 Euro Darlehenssumme
• Bis zu 0,5 Prozentpunkte unter dem aktuellen Marktzins
• 10 Jahre Zinsbindung für hohe Planungssicherheit
• Ideal kombinierbar mit staatlichen Förderprogrammen und QNG-Förderung
So entsteht ein Finanzierungsmix, der monatlich spürbar entlasten kann – gerade in Zeiten, in denen Zinsen und Baukosten besonders fordern.
Landesförderungen: Extra-Chancen nutzen
Neben den bundesweiten Programmen spielen Landesförderungen eine immer wichtigere Rolle. Viele Bundesländer bieten zusätzliche Darlehen, Zuschüsse oder Zinsvergünstigungen, die sich mit anderen Förderbausteinen kombinieren lassen.
Living Haus hat sich hier gezielt aufgestellt:
• Spezialisten für Landesförderprogramme prüfen, welche Angebote im jeweiligen Bundesland passen.
• Die Finanzierungsexperten entwickeln ein individuelles Finanzierungskonzept, das Fördermittel, QNG-Förderung, Zuhause-Darlehen und gegebenenfalls weitere Bausteine optimal verzahnt.
• Bauherren bekommen so eine Finanzierung, die nicht nur tragfähig, sondern auch förderseitig ausgereizt ist.
„Unser Anspruch ist klar: Wir wollen für jede Baufamilie die finanziell beste und zugleich nachhaltige Lösung finden“, erklärt Peter Hofmann. „Dazu gehört, alle relevanten Landesprogramme im Blick zu haben und sie aktiv in die Beratung einzubauen – nicht erst auf Nachfrage.“
Zahlreiche QNG-Zertifikate in der Pipeline
Dass der Ansatz funktioniert, zeigt die Praxis: Zahlreiche Haus-Projekte befinden sich bei Living Haus bereits im QNG-Zertifizierungsprozess. Die Abläufe sind eingespielt, die Anforderungen bekannt – ein Plus für alle, die auf Nummer sicher gehen wollen. „QNG ist bei uns kein Nischenthema für ein kleine Fachcommunity, sondern der Schlüssel, um nachhaltiges Bauen bezahlbar zu machen“, so Hofmann weiter. „Wir nehmen unsere Baufamilien an die Hand – vom förderfähigen Haus über die QNG-Richtlinien bis hin zur maßgeschneiderten Finanzierung. Am Ende sollen sie sagen: Das war ja viel einfacher, als wir gedacht hätten.“
Weitere Informationen zu Finanzierung, Förderung und QNG unter: livinghaus.de