Living Haus & Gewerkschaft der Polizei: Wenn Sicherheit nach Hause kommt

Polizeikräfte sorgen jeden Tag dafür, dass unser Leben sicher bleibt. Sie sind im Einsatz, wenn andere längst Feierabend haben, treffen Entscheidungen unter Druck und übernehmen Verantwortung. Living Haus sorgt dafür, dass genau diese Menschen einen Ort haben, an dem sie ankommen, runterfahren und einfach sie selbst sein können: ihr eigenes Zuhause.



Sicherheit zurückgeben. Entspannung schenken.



Mit einer neuen Kooperation zwischen dem Fertighausspezialisten Living Haus und der Gewerkschaft der Polizei (GdP) rückt genau dieses Ziel in den Mittelpunkt. Unter Mottoideen wie „Uniform aus. Hausschuhe an.“, „Einsatzbesprechung: Traumhaus“ oder „Einsatzort: Familie“ macht die Partnerschaft deutlich, worum es



geht: Ein Zuhause, das Sicherheit gibt, Ruhe verschafft, den Akku wieder auflädt. Ein Haus, das sich von Anfang an richtig anfühlt.



Die Kooperation ist speziell auf die Lebensrealität von Polizeibeschäftigten ausgerichtet. Schichtdienst, unregelmäßige Arbeitszeiten, hoher Einsatz für andere – all das fließt in Beratung und Planung ein. Living Haus setzt dabei auf klare Abläufe, transparente Kommunikation und eine Begleitung, die vieles einfacher macht. So entsteht ein Zuhause, das nicht nur optisch passt, sondern auch im Alltag trägt.



Einsatz für andere. Zuhause für dich.



„Polizeibeschäftigte sorgen jeden Tag für Sicherheit. Und genau die möchten wir zurückgeben“, sagt Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus. „Wer draußen alles gibt, sollte zu Hause alles bekommen: Ruhe, Rückhalt und ein gutes Gefühl. Wir wollen Häuser schaffen, in denen man nicht funktionieren muss, sondern einfach man selbst sein kann. Ganz nach unserem Motto: Leb dich Haus.“



Für GdP-Mitglieder bedeutet die Partnerschaft, einen verlässlicher Baupartner an der Seite zu haben, der ihre Situation versteht, exklusive Vorteile bietet und den Traum vom Eigenheim greifbar macht. Von der ersten Idee bis zum Einzug steht dabei immer eines im Fokus: ein Zuhause, das zu den Menschen passt, die jeden Tag für unsere Sicherheit im Einsatz sind.



Mit der Kooperation zwischen Living Haus und der GdP wird aus „Einsatz für andere“ ein klares Versprechen: „Zuhause für dich.“

(lifePR) (