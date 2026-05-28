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Living Haus & Gewerkschaft der Polizei: Wenn Sicherheit nach Hause kommt

Die Polizei sorgt draußen für Sicherheit, Living Haus drinnen: Gemeinsam mit der Gewerkschaft der Polizei (GdP) macht der Fertighausspezialist den Traum vom eigenen Zuhause für Polizeibeschäftigte unkomplizierter.

(lifePR) (Schlüchtern, )
Polizeikräfte sorgen jeden Tag dafür, dass unser Leben sicher bleibt. Sie sind im Einsatz, wenn andere längst Feierabend haben, treffen Entscheidungen unter Druck und übernehmen Verantwortung. Living Haus sorgt dafür, dass genau diese Menschen einen Ort haben, an dem sie ankommen, runterfahren und einfach sie selbst sein können: ihr eigenes Zuhause.

Sicherheit zurückgeben. Entspannung schenken.

Mit einer neuen Kooperation zwischen dem Fertighausspezialisten Living Haus und der Gewerkschaft der Polizei (GdP) rückt genau dieses Ziel in den Mittelpunkt. Unter Mottoideen wie „Uniform aus. Hausschuhe an.“, „Einsatzbesprechung: Traumhaus“ oder „Einsatzort: Familie“ macht die Partnerschaft deutlich, worum es

geht: Ein Zuhause, das Sicherheit gibt, Ruhe verschafft, den Akku wieder auflädt. Ein Haus, das sich von Anfang an richtig anfühlt.

Die Kooperation ist speziell auf die Lebensrealität von Polizeibeschäftigten ausgerichtet. Schichtdienst, unregelmäßige Arbeitszeiten, hoher Einsatz für andere – all das fließt in Beratung und Planung ein. Living Haus setzt dabei auf klare Abläufe, transparente Kommunikation und eine Begleitung, die vieles einfacher macht. So entsteht ein Zuhause, das nicht nur optisch passt, sondern auch im Alltag trägt.

Einsatz für andere. Zuhause für dich.

„Polizeibeschäftigte sorgen jeden Tag für Sicherheit. Und genau die möchten wir zurückgeben“, sagt Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus. „Wer draußen alles gibt, sollte zu Hause alles bekommen: Ruhe, Rückhalt und ein gutes Gefühl. Wir wollen Häuser schaffen, in denen man nicht funktionieren muss, sondern einfach man selbst sein kann. Ganz nach unserem Motto: Leb dich Haus.“

Für GdP-Mitglieder bedeutet die Partnerschaft, einen verlässlicher Baupartner an der Seite zu haben, der ihre Situation versteht, exklusive Vorteile bietet und den Traum vom Eigenheim greifbar macht. Von der ersten Idee bis zum Einzug steht dabei immer eines im Fokus: ein Zuhause, das zu den Menschen passt, die jeden Tag für unsere Sicherheit im Einsatz sind.

Mit der Kooperation zwischen Living Haus und der GdP wird aus „Einsatz für andere“ ein klares Versprechen: „Zuhause für dich.“

Oikos Group GmbH

Über Living Haus

Leb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket und einer durchge-henden, praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt: von der Haus- und Finan-zierungsberatung über die Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu ein-zigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Bau-familien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Da-bei bauen sie auf Qualität „made in Germany“, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.

Mehr Informationen: livinghaus.de

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