Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1053634

Oikos Group GmbH Am Distelrasen 2 36381 Schlüchtern, Deutschland https://www.oikos-group.de/
Ansprechpartner:in Frau Andrea Lang 09741 808-250825
Logo der Firma Oikos Group GmbH

Hanse Haus erneut mit „Höchster Kundenzufriedenheit“ ausgezeichnet

FOCUS-MONEY und ServiceValue bestätigen Spitzenplatz unter den deutschen Fertighausanbietern

(lifePR) (Oberleichtersbach, )
Große Freude bei Hanse Haus: Der Fertighausanbieter aus Oberleichtersbach wurde zum sechsten Mal in Folge von FOCUS-MONEY mit der Aus-zeichnung „Höchste Kundenzufriedenheit“ geehrt. Damit zählt das Unternehmen offiziell zu den beliebtesten Anbietern der Branche und unterstreicht seinen hohen Qualitäts- und Serviceanspruch.

Im Auftrag von FOCUS-MONEY führt ServiceValue regelmäßig eine umfassende Online-Befragung zur Kundenzufriedenheit durch. In die Untersuchung fließen Bewertungen von über 268.000 Verbraucherstimmen aus über 1.600 Unternehmen und 73 Branchen ein. Gewertet werden ausschließlich Meinungen von Personen, die in den vergangenen zwölf Monaten tatsächlich Kunden des jeweiligen Unternehmens waren.

Hanse Haus gehört auch in der aktuellen Erhebung zu den Unternehmen, die ein deutlich überdurchschnittliches Ergebnis erreichen – und wird dafür mit dem Siegel „Höchste Kundenzufriedenheit“ gewürdigt. Kein anderer deutscher Fertighausanbieter wurde von seinen Bauherren besser beurteilt.

Ein starkes Signal für Vertrauen und Verlässlichkeit „Diese Auszeichnung ist für uns nicht nur eine besondere Bestätigung unserer täglichen Arbeit, sondern gleichzeitig auch ein Ansporn“, erklärt Sven Suberg, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Hanse Haus. „Unser Anspruch ist es, Bauherren von der ersten Beratung über die Planung bis zur Schlüsselübergabe zuverlässig zu begleiten und individuelle Wohnträume mit höchster Qualität zu realisieren. Das Siegel motiviert uns, diesen Weg konsequent weiterzuverfolgen und auszubauen.“ Hanse Haus steht seit über 95 Jahren für energieeffiziente, nachhaltige und architektonisch anspruchsvolle Fertighäuser. Dabei setzt das Unternehmen auf eine moderne und nachhaltige Bauweise, innovative Technologien und eine persönliche Betreuung. Die erneute Anerkennung durch FOCUS-MONEY bestätigt die zukunfts- und serviceorientierte Ausrichtung.

Weitere Infos: hanse-haus.de

Oikos Group GmbH

Über Hanse Haus
Die Hanse Haus GmbH mit Sitz im unterfränkischen Oberleichtersbach zählt zu den führen-den deutschen Fertighausanbietern. Seit der Gründung vor mehr als 95 Jahren hat sich Han-se Haus zu einem international tätigen Unternehmen im Fertighausbau entwickelt. Mehr als 38.000 Fertighäuser, darunter Wohnhäuser in ein- bis dreigeschossiger Bauweise, Reihen-häuser, Büro- und Zweckbauten, wurden im In- und Ausland errichtet. Das Unternehmen re-alisiert Bauvorhaben auf Wunsch als energiesparendes KfW-Effizienzhaus, Passivhaus oder Plusenergie-Haus. Neben der Planung und Umsetzung des Fertigbaus unterstützt Hanse Haus zukünftige Bauherren bei der Grundstückssuche und bei der Finanzierungswahl. Zudem ist Hanse Haus mit rund 30 Ausstellungshäusern und mehr als 50 Vertriebsbüros bundesweit vertreten. Weitere Vertriebsstellen befinden sich in der Schweiz und Luxemburg. Hanse Haus beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter und ist Teil der OIKOS Gruppe. Diese vereint drei der führenden Marken im europäischen Fertighaussektor: Hanse Haus, Bien-Zenker und Living Haus. OIKOS befindet sich seit Mai 2021 im Besitz von Goldman Sachs Asset Ma-nagement.

Website: www.hanse-haus.de / www.oikos-group.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.