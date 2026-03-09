Hanse Haus erneut mit „Höchster Kundenzufriedenheit“ ausgezeichnet
FOCUS-MONEY und ServiceValue bestätigen Spitzenplatz unter den deutschen Fertighausanbietern
Im Auftrag von FOCUS-MONEY führt ServiceValue regelmäßig eine umfassende Online-Befragung zur Kundenzufriedenheit durch. In die Untersuchung fließen Bewertungen von über 268.000 Verbraucherstimmen aus über 1.600 Unternehmen und 73 Branchen ein. Gewertet werden ausschließlich Meinungen von Personen, die in den vergangenen zwölf Monaten tatsächlich Kunden des jeweiligen Unternehmens waren.
Hanse Haus gehört auch in der aktuellen Erhebung zu den Unternehmen, die ein deutlich überdurchschnittliches Ergebnis erreichen – und wird dafür mit dem Siegel „Höchste Kundenzufriedenheit“ gewürdigt. Kein anderer deutscher Fertighausanbieter wurde von seinen Bauherren besser beurteilt.
Ein starkes Signal für Vertrauen und Verlässlichkeit „Diese Auszeichnung ist für uns nicht nur eine besondere Bestätigung unserer täglichen Arbeit, sondern gleichzeitig auch ein Ansporn“, erklärt Sven Suberg, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Hanse Haus. „Unser Anspruch ist es, Bauherren von der ersten Beratung über die Planung bis zur Schlüsselübergabe zuverlässig zu begleiten und individuelle Wohnträume mit höchster Qualität zu realisieren. Das Siegel motiviert uns, diesen Weg konsequent weiterzuverfolgen und auszubauen.“ Hanse Haus steht seit über 95 Jahren für energieeffiziente, nachhaltige und architektonisch anspruchsvolle Fertighäuser. Dabei setzt das Unternehmen auf eine moderne und nachhaltige Bauweise, innovative Technologien und eine persönliche Betreuung. Die erneute Anerkennung durch FOCUS-MONEY bestätigt die zukunfts- und serviceorientierte Ausrichtung.
