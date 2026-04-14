Frühlingsfest bei Hanse Haus am 10. Mai 2026

Der Frühling ist da! Neben Sonnenschein und Blumenduft bringt er eines der schönsten Highlights im Veranstaltungskalender von Hanse Haus mit: Am Sonntag, den 10. Mai öffnet der Fertighaushersteller ab 10 Uhr seine Türen in Oberleichtersbach und lädt herzlich zum großen Frühlingsfest ein. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen Tag voller guter Laune, spannender Einblicke, vielfältiger Aktionen für die ganze Familie und ein besonderes Extra zum Muttertag freuen.



Bunter Frühlingsmarkt und Einblicke in die Welt des Fertigbaus



Rund um die Themen Haus, Garten und Wohnen erwartet die Gäste ein abwechslungsreicher Frühlingsmarkt. Außerdem erhalten Interessierte im Rahmen von spannenden Werksführungen in den Werken 1, 2 und 4 exklusive Einblicke in die Produktion und die hohe Fertigungstiefe von Hanse Haus.



Insgesamt sieben Musterhäuser und das große Bemusterungszentrum stehen wie gewohnt offen und laden dazu ein, sich über moderne Architektur, energieeffiziente Bauweisen und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zu informieren. Wer sich für Berufsperspektiven interessiert, kann sich darüber hinaus direkt vor Ort bei den Auszubildenden über die Ausbildungs- und Karrierechancen bei Hanse Haus informieren.



Programm für die ganze Familie



Das traditionelle Frühlingsfest begeistert mit einem umfangreichen Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein: Musik und abwechslungsreiche Aktionen schaffen Festtagsstimmung, während die jüngsten Gäste beim Kinderprogramm mit Hüpfburg, Trampolin und Spielen voll auf ihre Kosten kommen. Besonders beim diesjährigen Highlight, dem Bubble Soccer, ist Spaß garantiert – egal, ob man mitmachen oder einfach nur zuschauen möchte. Auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz: Drei Foodtrucks bieten eine kulinarische Auswahl für jeden Geschmack. Die Freiwilligen Feuerwehr Oberleichtersbach sorgt für Kaffee, Kuchen und leckere Grillspezialitäten.



Muttertags-Special: Ein Dankeschön an alle Mütter



Da das Frühlingsfest in diesem Jahr auf den Muttertag fällt, hat Hanse Haus sich eine besondere Aufmerksamkeit einfallen lassen: Alle Mütter erhalten ein kostenloses Glas Sekt und eine kleine Überraschung – als Wertschätzung für alles, was sie Tag für Tag leisten.



Einladung an alle Interessierten



Hanse Haus lädt alle, die Interesse haben, herzlich dazu ein, beim Frühlingsfest gemeinsam einen Tag zu erleben, der Information, Unterhaltung und Genuss vereint und einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens ermöglicht. Veranstaltungsdaten im Überblick



• Frühlingsfest bei Hanse Haus

• Datum: Sonntag, 10. Mai 2026

• Zeit: 10:00 – 18:00 Uhr

• Ort: Oberleichtersbach, Buchstraße 3

(lifePR) (