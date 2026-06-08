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CASAI zu Gast im Podcast „Bauherr werden“: Haus im Kopf. KI im Ohr.

Im Gespräch mit dem Bauherren-Podcast zeigt die Oikos Group, wie CASAI als digitaler Hausberater Bauinteressierten wichtige Antworten ins Ohr flüstert und dabei den Kopf frei macht.

(lifePR) (Schlüchtern, )
Mit der aktuellen Folge des Bauherren-Podcasts „Bauherr werden“ feiert die Oikos Group ihre Podcast-Premiere zu digitalen Innovationen: Tanja Kirchner, Abteilungsleiterin Digitalisierung, spricht mit Host Maxim Winkler über den Einstieg in den Hausbau und die Rolle digitaler Lösungen. Im Zentrum der Episode steht CASAI, der KI-gestützte Berater für den Hausbau, mit dem Claim „Einfach. Digital. Zuhause.“

Seit dem Produktlaunch Ende 2025 ist CASAI, der digitale Hausberater der Oikos Group, in aller Munde. Mehrere Tausend Chat-Unterhaltungen, unzählige Fragen und Antworten sowie Weiterentwicklungen sind seitdem über die Desktops der digitalen Endgeräte geflimmert: Zeit, auch die Ohren von Bauinteressierten zu erobern.

Bauherr-werden.de: Eine Informationsquelle, die ins Ohr geht

Mit seinem Podcast „Bauherr werden“ richtet sich Maxim Winkler an Bauinteressierte und Bauherren, die sich fundiert auf ihr Projekt vorbereiten möchten. Als Architekt und Bauherr begleitet er Menschen vom ersten Wunsch nach einem eigenen Zuhause bis zur konkreten Umsetzung.  Der Podcast bietet Erfahrungswissen, Orientierung und viele Tipps für Neubau, Sanierung und Modernisierung – ein ideales Format, um über die bisher umfangreichste digitale Innovation der Oikos Group zu sprechen: CASAI.

 CASAI: KI-gestützter Berater für den Hausbau

Mit CASAI entwickelt die Oikos Group den ersten KI-gestützten Berater für den Hausbau, der Bauinteressierten den Einstieg in die Planung deutlich erleichtert und damit die Fertighausbranche revolutioniert. Über einen intuitiven, chatbasierten Dialog können Nutzer ihre Wünsche – etwa zu Raumaufteilung, Stil, Grundstück oder Budget – frei formulieren und erhalten in Echtzeit passende Vorschläge.

Die Besonderheit: CASAI greift auf die Erfahrungen aus über 10.000 realisierten Bauprojekten der Marken Hanse Haus, Bien-Zenker und Living Haus zurück. Dadurch bietet
CASAI verlässliche Informationen unter anderem zu Hausmodellen und Grundrissvarianten, Energieeffizienz und technischen Standards sowie Kostenrahmen und Fördermöglichkeiten.

Dabei ersetzt CASAI nicht die persönliche Beratung, sondern strukturiert und beschleunigt sie: Bauinteressierte kommen mit klareren Vorstellungen in den Termin und können gemeinsam mit den Fachberatern gezielter planen.

Digitalisierung im Hausbau verständlich erklärt

In der neuen Podcast-Folge spricht Tanja Kirchner darüber, wie sich der Weg zum Eigenheim durch digitale Angebote verändert und welche Rolle CASAI dabei spielt – von der ersten Idee bis zum vorbereiteten Beratungsgespräch.

„Der Hausbau ist für viele Menschen eine der größten Entscheidungen ihres Lebens und gleichzeitig voller Fragezeichen“, sagt Tanja Kirchner, Abteilungsleiterin Digitalisierung bei der Oikos Group. „Mit CASAI, unserem KI-gestützten Berater für den Hausbau, möchten wir genau an diesem Punkt ansetzen: Wir geben Orientierung, helfen beim Sortieren der eigenen Wünsche und schaffen frühzeitig Transparenz zu Möglichkeiten und Kosten. Die Podcast-Folge war eine tolle Gelegenheit, dieses Angebot einer breiten Zielgruppe näherzubringen.“

Im Gespräch wird deutlich, wie CASAI Bauinteressierte konkret unterstützt: von der Beschreibung der eigenen Lebenssituation und Routinen über den Upload von Inspirationsbildern bis hin zu Preisgestaltung und Finanzierung. So entsteht ein digitales Fundament, auf dem die persönliche Beratung aufbauen kann.

Wichtiger Schritt in der Kommunikation mit Bauinteressierten

Für die Oikos Group markiert die Podcast-Teilnahme einen weiteren Schritt, digitale Themen rund um den Hausbau dort zu erklären, wo Bauinteressierte nach Orientierung suchen.

„Formate wie ‘Bauherr werden’ passen hervorragend zu unserem Anspruch, den Hausbau einfacher, transparenter und sicherer zu machen“, betont Tanja Kirchner. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit CASAI in diesem Umfeld vertreten sind und gemeinsam mit Maxim Winkler Wissen, Struktur und Sicherheit in die frühen Phasen der Hausplanung bringen können.“

Jetzt reinhören! Die Podcast-Folge mit CASAI ist hier abrufbar:

Oikos Group GmbH

Mit einer führenden Position in Deutschland gehört die Oikos Gruppe bereits heute zu den größten europäischen Unternehmen im Fertighausbau. Sie setzt auf eine hochwertige, effiziente und nachhaltige Bauweise und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung des modernen Fertigbaus. Die Unternehmensgruppe vereint sechs starke Marken unter einem Dach: Hanse Haus, Bien-Zenker, Living Haus, Lichtecht, Oikos Objektbau sowie CASAI. Mit dieser Mehrmarkenstrategie spricht die Oikos Group GmbH unterschiedliche Zielgruppen an – vom Ausbauhaus über schlüsselfertige Ein- bis Mehrfamilienhäuser bis hin zu Objekt- und Gewerbebauten. Ergänzt wird das Portfolio durch hochwertige Visualisierungs- und Mediendienste von Lichtecht. Gemeinsam decken die Marken die gesamte Wertschöpfungskette im Fertigbau ab und bieten Kundinnen und Kunden ein hochwertiges, nachhaltiges und ganzheitliches Produkterlebnis – von der erfolgreichen Hausberatung bis zur schlüsselfertigen Übergabe.

Die Oikos Gruppe ist in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz aktiv und beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2025 erzielte die Gruppe einen Umsatz von mehr als 520 Millionen Euro. Seit Mai 2021 befindet sich die Oikos Group GmbH im Besitz von Goldman Sachs Asset Management.

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