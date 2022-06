Linden-Apotheke - Neues Erscheinungsbild an neuem Standort in Schöppingen

OBV richtet neuen Standort der Linden-Apotheke in Schöppingen ein

Der kleine, im westlichen Münsterland gelegene Ort Schöppingen hat eine „neue“ Apotheke. Apothekerin Katja Enning hatte die Chance genutzt, in ein größeres 250 Quadratmeter Verkaufs- und Beratungsfläche umfassendes Ladenobjekt in die Hauptstraße umzuziehen. Seit Ende März versorgt sie ihre Kunden nicht nur auf einer erweiterten Geschäftsfläche sondern auch in optimierter Standortsituation.



Das neue Interieur, für dessen Planung und Ausführung wir uns verantwortlich zeichnen, beeindruckt einerseits durch einen sehr sympathischen Look und andererseits durch eine großzügige, orientierungsfreundliche Raumgestaltung. Das Mobiliardesign ist durch eine konsequente Geradlinigkeit und einen Farbdreiklang in Anthrazit, Schwarz und Weiß geprägt.



Ein mittelbrauner in Holzplanken-Optik verlegter Boden steht hierzu in einem reizvollen Kontrast. Innenarchitektonisch geschickt wurde die Kosmetik-Abteilung in die Fläche einbezogen. Hier zieht eine Moosfläche und eine Moosstele mit integriertem Bildschirm und Digital Signage die Blicke auf sich.



In eine weiße Kassettendecke wurden richtbare Downlights installiert und abgehängte Rundleuchten sorgen sowohl für eine angenehme Grundhelligkeit als auch für pointierte Lichtakzente.



Der gesamte Auftritt der Linden-Apotheke am neuen Standort visualisiert eine überzeugende fachliche Kompetenz und eine angenehme Wohlfühl-Atmosphäre.



Autor: ISA AUER PRESSECONTACT