Lammert SANITÄTSHAUS, Mainz

Das traditionsreiche Sanitätshaus-Unternehmen Lammert hat seinem neuen Standort Haifa-Allee in Mainz ein überzeugendes Erscheinungsbild gegeben. Auf rund 300 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet die Fa. Lammert medizinische Hilfsmittel und Dienstleistungen im Gesundheitshandwerk an genau wie in ihrem Mainzer Stamm-Haus und in ihren fünf Filialen im Großraum Mainz.



Firmeninhaber Josef Lammert hatte die Spezialisten für die Interieurgestaltung von Sanitätshäusern von OBV storedesign aus Vreden sowohl mit der Planung als auch mit der Umsetzung des Raumdesigns beauftragt.



Die Angebotsschwerpunkte Sanitäts-Fachartikel, Rehatechnik, Orthopädietechnik und Orthopädie-Schuhtechnik finden in den modern gestalteten Räumlichkeiten ein sehr ansprechendes Umfeld in zurückhaltend designten und funktionsorientierten Präsentations-Einheiten.



Visuell überzeugend wirken die gezielt eingesetzten dekorativen Objekte. So wird beispielsweise ein „FANOK 28“, ein Handhebel-3Rad-Rollstuhl eines Kriegsveteranen aus der Kindheit des Inhabers auf einem zentralen Podest präsentiert und darüber zeigt ein großer 75“-Monitor als Blickfang den Kunden aktuelle Informationen für Gesundheit und Wellness auf. Auch Textilbanner mit Großfotos führender Lieferanten und realistische Dekopuppen, ausgestattet mit funktionellen Bandagen, tragen zu der sympathischen Atmosphäre bei. Das Raumgefühl besticht einerseits auf den ersten Blick durch seine Großzügigkeit der Laufwege und andererseits durch seine vorbildliche Orientierungsfreundlichkeit, die ein komfortables Einkaufen ermöglichen.



Großer Wert wurde auch auf ein Wohlfühl-Farbklima und eine fein abgestimmte Lichtsituation gelegt. Das Mobiliar wurde in einem weißen Mattlack gehalten, kombiniert mit Akzenten in Holzdekor. Die Beleuchtungs-Architektur, die auch zum Planungs-Volumen von OBV storedesign gehörte, sorgt mit in die Decke integrierten Downlights für eine angenehme Basishelligkeit, während abgehängte Lichtringe über der abgerundeten Kassenanlage Aufmerksamkeit erzeugen.



Ein Bodenbelag in hellbraunem Streifenparkett-Look rundet den neuen Auftritt im Lammert SANITÄTSHAUS perfekt ab.



Konzept, Planung und Umsetzung: OBV storedesign, Vreden



Autor: Hans-Dieter Auer (ISA AUER PRESSECONTACT)

