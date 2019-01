3. Award für WELLTEX von OBJECT CARPET

Der neuen, wohngesunden Rückenkonstruktion WELLTEX für Teppichfliesen von OBJECT CARPET wurde bei den ICONIC AWARDS 2019: Innovative Interior in der Kategorie „Wand, Boden, Decke“ die Auszeichnung „Selection“ verliehen. Damit erhält WELLTEX bereits die dritte Auszeichnung seit seiner Prämiere im Oktober 2018. Vergeben werden die ICONIC AWARDS: Innovative Interior vom Rat für Formgebung. Seine Auszeichnungen ehren relevante zeitgenössische Entwicklungen sowie besondere gestalterische Leistungen und genießen international ein hohes Renommee. Über die Vergabe entscheidet eine unabhängige und sachverständige Jury. Die Jury setzt sich zusammen aus Vertretern der Bereiche Design, Handel und Medien. Der Wettbewerb richtet sich an alle Unternehmen der Einrichtungsindustrien sowie deren Partner in Interior Design und Innenarchitektur. Ebenso wie die ICONIC AWARDS: Innovative Interior verfolgt auch OBJECT CARPET einen ganzheitlichen Gestaltungsanspruch bei der Entwicklung seiner Produkte. Mit diesem Anspruch entstand auch WELLTEX, die revolutionäre Neuentwicklung im Bereich der Akustikfliesen. WELLTEX betrifft die gesamte Fliesen-Kollektion von OBJECT CARPET, ist ein Leichtgewicht beim Transport, flexibel und einfach in der Verarbeitung. Nicht sichtbar, aber groß in der Wirkung! WELLTEX ist mit recycelten Materialien gefertigt, besonders umweltverträglich und akustisch besonders effektiv. Frei von Bitumen, Latex, PVC, konsequent ohne chemische Krankmacher und somit besonders emissions- und geruchsarm.

Object Carpet GmbH

Seit 1972 steht OBJECT CARPET für Qualität, Design und Innovation im Objektbereich. Bei OBJECT CARPET gehören Schönheit und Alltagstauglichkeit immer zusammen. Die Teppichböden sind langlebig und robust mit Mut zur Farbvielfalt. Der Sinn für Ästhetik, Farbe und Architektur, in Kombination mit fortschrittlicher Fertigung, findet Ausdruck in edlen und außergewöhnlichen Dessins in Form von Teppichböden, Teppichfliesen und abgepassten Teppichen. Mit über 1.200 Qualitäten und Farben sowie individuellen Maßanfertigungen bietet die OBJECT CARPET Kollektion eine einzigartige Vielfalt für modernes Interior Design aus sorgfältig ausgewählten hochwertigen Rohstoffen. Alle OBJECT CARPET-Qualitäten sind zudem frei von Bitumen, Latex, PVC sowie gesundheitsschädlichen Emissionen und tragen das Gütezeichen „Blauer Engel“ des deutschen Umweltbundesamtes. Sie sind TÜV-geprüft und eignen sich bestens für Allergiker. Zusätzlich sorgt die unsichtbare OC Protect Schmutz- und Fleckschutzausrüstung, aufgrund abweisender Eigenschaften, als wirkungsvoller Schutz gegen Schmutz, Staub und Flüssigkeiten. Das wissen Kunden weltweit zu schätzen, von Google und Microsoft über Adidas und Marc Cain bis hin zu Porsche und Kempinski.



Zahlreiche Design- und Unternehmenspreise wie der renommierte red dot Award sind Beleg für die ausgezeichnete Designkompetenz und Unternehmensleistung, nicht zuletzt wurde OBJECT CARPET laut einer Studie von Ernst & Young zu den „Top 50 deutschen Luxusunternehmen“ erkoren und von Langenscheidt zu den „Marken des Jahrhunderts“ gewählt.



Mit innovativen Produktionstechniken und nachhaltigen Herstellungsweisen beschreitet OBJECT CARPET neue Wege und lässt Visionen Wirklichkeit werden. Passend dazu wurde das Unternehmen ausgewählt, die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreis mit dem „VIP-Teppich“ auszustatten. OBJECT CARPET Teppichböden, -fliesen und abgepasste Teppiche – unter dem Namen RUGX – werden nachweislich durch den TÜV für Allergiker empfohlen und erwirken einen reduzierten Feinstaubgehalt in der Luft (DAAB – Deutscher Allergie- und Asthmabund). Zum Erlebnis wird die Farb- und Materialwelt in einem der OBJECT CARPET Showrooms in Deutschland, Österreich und der Schweiz.