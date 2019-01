Winterurlaub in Oberstaufen im Allgäu

28.01.19

Schneeschuhwandern ist eine tolle Art, die Winterlandschaft zu genießen. Der Einstieg in diese Art der Fortbewegung ist denkbar einfach: Schneeschuhe anschnallen und los geht’s. Kein Wunder, dass dieser Trend in Oberstaufen so richtig gefeiert wird. Das 2. Schneeschuhfestival in Oberstaufen startet am Abend des 15. Februar mit einem Vortrag im Kurhaus und dem Materialverleih. Der Samstag steht dann ganz im Zeichen der Bewegung. Die Teilnehmer können aus drei ganz unterschiedlichen geführten Touren auswählen: Es gibt eine 8-stündige und eine etwas kürzere, 6-stündige Wanderung jeweils mit Gipfelsieg. Für Einsteiger eignet sich die geführte Genießer-Runde am Imberg mit anschließender Pferdeschlittenfahrt. Der Imberg mit seinem großen Hochplateau ist übrigens ein ideales Revier für Schneeschuhwanderer. Man kann mit der Gondel hinauffahren und von der Bergstation kilometerweit über eine relativ flache Ebene spazieren. Wer mag, bezwingt zusätzlich einen der umliegenden Berge. Abends treffen sich dann alle Schneeschuhwanderer zum Hüttenabend mit Kässpatzen-Essen. Die Tour-Angebote an Tag Drei des Festivals sind eher lernorientiert. Es stehen eine Tour mit Fokus auf Lawinenprävention zur Wahl, eine Schneeschuhtour mit anschließendem Iglu-Bau und wer einfach nur die Aussicht genießen möchte, nimmt an der geführten Panorama-Tour auf dem Hochgrat teil.Das Kombiticket für das komplette Schneeschuh-Festival kostet pro Person 149 Euro (ohne Übernachtung), Einzelbuchungen liegen bei 89 Euro für den Samstag mit Hüttenabend und 69 Euro für den Sonntag.Wer lieber individuell auf den breiten Schuhen unterwegs ist, wandert am besten durch die verschneiten Wälder, entlang der Winterwanderwege zum Beispiel ins Konstanzer- und Weißach-Tal oder rund um Steibis.Insgesamt gibt es für Wanderer rund um Oberstaufen 60 Kilometer geräumte Winterwanderwege und 30 Kilometer gewalzte Wege. Besonders schön ist eine Wanderung auf dem Hochplateau des Imbergs – auch wegen der zahlreichen bewirtschafteten Alphütten, in denen man sich aufwärmen und stärken kann. Die Kapfwald-Runde ist der erste Premium-Winterwanderweg im Allgäu. Rund zweieinhalb Stunden ist man dabei unterwegs in der weißen Winterwelt.Rodelspaß für die ganze Familie gibt es am Imberg. Immer samstags ist die Rodelbahn sogar bis in die späten Abendstunden beleuchtet. Neu ist hier ein spezieller Rodellift, von dem man sich auf dem Schlitten sitzend 300 Meter hinauf bis zur Bergstation ziehen lassen kann. Eine eher anspruchsvolle Rodelstrecke befindet sich am Hochgrat – fünf Kilometer geht es von der Bergstation auf 1.708 Metern hinunter zur Talstation auf 856 Metern.Klassisch-romantisch und super gemütlich ist eine Pferdeschlittenfahrt. Die Touren werden auf dem Imberg aber auch im Tal angeboten.Freunde der Alpin-Ski finden in Oberstaufen ebenfalls das Passende für sich. Gemütlich und entspannt – so lassen sich die vier Skigebiete rund um Oberstaufen im Allgäu wohl am besten beschreiben. Die beiden Skigebiete Hündle und Thalkirchdorf sind mit Liften verbunden und bieten vor allem Genuss-Skifahrern aller Altersstufen den perfekten Pistenspaß. Die Imbergbahn mit Ski-Arena in Steibis ist vor allem für Familien mit kleinen Kindern interessant. Eher flach und damit bestens geeignet für Anfänger und Wiedereinsteiger sind die Skilifte Sinswang auf dem breiten Sonnenhang. Anspruchsvoll ist hingegen das Skigebiet am Oberstaufener Hausberg, dem Hochgrat. Hier sind die Abfahrten nur als Skirouten ausgeschildert und nicht beschneibar, so dass sich der Hochgrat zum Lieblingsziel für Skitourengeher und Freerider entwickelt hat. Gondelfahrer, Schneeschuh- und Winterwanderer genießen den grandiosen Rundumblick von der Bergstation – an klaren Tagen kann man sogar den rund 30 Kilometer entfernten Bodensee erkennen und den knapp 100 Kilometer entfernten Säntis in der Schweiz. Mit seinen 1.834 Metern ist der Hochgrat der höchste Berg der Nagelfluhkette.Für Langläufer und Skater gibt es in Oberstaufen insgesamt zwölf verschiedene Loipen für jeden Anspruch. Von den Loipen auf den weiten Feldern am Fuße der Nagelfluhkette hat man einen wunderschönen Blick auf die Allgäuer Berggipfel. Zum Beispiel von der Kalzhofer Loipe. Sie ist mit nur zweieinhalb Kilometern eine der kürzeren. Trotzdem hat sie kleinere Anstiege, Abfahrten und Kurven, ideal für die Langlaufkurse, die hier angeboten werden. Abends wird das Flutlicht eingeschaltet – bis 20.30 Uhr können dann alle noch ein paar Runden drehen. Selbst am Biathlon können sich Gäste hier ausprobieren: Es werden Schnupperkurse und Kinder-Biathlon mit Lasergewehren angeboten.Weitere Informationen: Oberstaufen Tourismus, Hugo-von-Königsegg-Str. 8, 87534 Oberstaufen,Tel. 08386/9 30 00, Fax: 93 00 20 oder www.oberstaufen.de