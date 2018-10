Eau de Parfum weckt Sehnsucht nach Oberstaufen

04.10.18

„Bäckereien locken mit frischem Kaffee- oder Brotgeruch, Geschäfte erhöhen ihre Umsätze durch angenehme Raumdüfte und wir wollen mit unserem Eau de Parfum besondere Erinnerungen an Oberstaufen wachrufen und Sehnsucht wecken, zu uns zurückzukommen“, sagt Christopher Krull bei der Präsentation des neuen Oberstaufen-Parfums. „Sehnsucht – Mein Duft für den perfekten Tag“ ist ein Eau de Parfum, so einzigartig wie ein Urlaubstag in Oberstaufen und so individuell wie die Frau, die es trägt. Zusammen mit einem Kölner Parfümeur wurde der Duft exklusiv für den Wohlfühlort am Rande der Alpen kreiert.Er ist geheimnisvoll, individuell und anregend wie sein Name „Sehnsucht“. Das edle Aroma kombiniert die natürlich-blumige Erscheinung des Jelängerjeliebers mit dem frischen Vanille-Duft von Mariengras, der Fruchtigkeit von Schwarzer Johannisbeere und den würzigen Aromen heimischer Hölzer.Die feine Abstimmung der Kopf-, Herz- und Basisnote machen „Sehnsucht“ zum klassisch-eleganten Parfüm für den ganzen Tag. Die Kopfnote, die nach dem Auftragen wahrgenommen wird, ist leicht und fruchtig. Sie gleicht einem frischen Sommermorgen in Oberstaufen. Im Tagesverlauf verwandelt sich die Komposition der Herz- und Basisnote bis hin zum sinnlich-edlen Duft für die Abendstunden.Das Eau de Parfum ist ideal für Frauen, die das Besondere lieben. Ein Duft, dessen feine Nuancen sich dem Lauf des Tages seiner Trägerin anpassen. Die Zeitlosigkeit und Eleganz finden sich auch auf dem optisch ästhetischen 50 ml-Flacon mit dem schlichten Signet von Oberstaufen wieder. Zum Preis von 44,90 Euro ist „Sehnsucht“ das ideale Geschenk – als Überraschung, zum Geburtstag oder als Erinnerung aus dem Urlaub.Zu bekommen ist der Duft in ausgewählten Verkaufsstellen in Oberstaufen sowie in der Tourist-Info, Hugo-von-Königsegg-Str. 8, 87534 Oberstaufen und im Onlineshop unter www.oberstaufen.de/duft