Weltkindertag im Oberschlesischen Landesmuseum – „Raus in die Natur!“

Ab 11 Uhr sind Groß und Klein herzlich eingeladen, in die Rolle ihres Lieblingstieres zu schlüpfen und eine bewegliche Tiermaske zu basteln. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt! Ab 15 Uhr startet das spannende Outdoor-Programm mit der Rollenden Waldschule der Kreisjägerschaft Düsseldorf und Mettmann e.V. Mit einer Vielzahl an Tierpräparaten wird hier die heimische Tier- und Pflanzenwelt des Waldes hautnah erlebbar gemacht. Zum Abschluss des Tages führt Dominik Börskens die Teilnehmer ab 16:30 Uhr an den Lernort Wald. Ausgestattet mit wetterfester Kleidung und den selbst gebastelten Tiermasken geht es in den nahegelegenen Wald, um auf den Spuren der Waldtiere zu wandeln. Welche Tiere gibt es im Wald zu entdecken? Woran erkennt man ihre Anwesenheit? Und warum ist der Wald als Lebensraum so wichtig für uns? Diese und viele weitere Fragen werden auf der Exkursion kindgerecht beantwortet – ein spannendes Erlebnis, das Wissenswertes mit frischer Luft und Bewegung verbindet.Zur besseren Planung bittet das Oberschlesische Landesmuseum um vorherige Anmeldung bis zum 18.09.2024 unter Angabe des Alters des Kindes unter vermittlung@oslm.de . Die Teilnahme an einzelnen Teilen des Programms ist möglich. Es wird empfohlen, wetterfeste Kleidung mitzubringen, damit der Waldspaziergang auch bei nassem Wetter stattfinden kann. Bereits vorhandene Fern- oder Vergrößerungsgläser sind willkommene Hilfsmittel auf der Exkursion. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.