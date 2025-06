Sommerfest 2025 im Oberschlesischen Landesmuseum: Ein Fest für Herz und Seele

Mehrmals am Tag laden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu mehrsprachigen thematischen Führungen durch die Dauer- und Sonderausstellungen ein. Die Führungen werden auf Deutsch, Polnisch und Oberschlesisch (po ślōnsku) angeboten. An dem Tag eröffnet außerdem die multimediale Wanderausstellung „Landesväter. Die Weimarer Republik in den Regionen“, die bis zum 18. September 2025 im Museumsfoyer zu sehen ist.Das abwechslungsreiche Bühnenprogramm bietet Musik für jeden Geschmack. Den festlichen Auftakt gestaltet ab 13 Uhr das Oberschlesische Blasorchester unter der Leitung von Andreas Buschmann. Die Musiker, überwiegend gebürtige Oberschlesier, bringen mit einem stilistisch breit gefächerten Repertoire den Klang ihrer Heimat auf die Bühne – von klassischen Stücken und Chorälen bis hin zu Polka, Marsch, Swing und volkstümlicher Musik. Das Duo BenRose, bestehend aus Róża Frąckiewicz (Gesang) und Benedikt Frąckiewicz (Saxophon und Klarinette), präsentiert ab 17 Uhr ein emotionales Programm aus Jazz, Swing, Klassik und neu interpretierten polnischen Schlagern. Róża Frąckiewicz, Finalistin von „The Voice Senior Poland“ und Preisträgerin europäischer Gesangswettbewerbe, berührt mit ihrer warmen Stimme, während ihr Ehemann Benedikt – Musikpädagoge und Komponist – mit feinfühligen Arrangements überzeugt. „Eine Premiere, auf die Ratingen lange gewartet hat“, bemerkt Anna Appelhoff, Projektleiterin und für Bildung und Vermittlung zuständige Mitarbeiterin des Museums. Ab 19 Uhr erwartet das Publikum ein musikalisches Finale der Extraklasse mit dem renommierten Gitarristen und Komponisten Zibby Krebs, begleitet von Carsten Volz. Krebs’ kraftvolles Gitarrenspiel und seine musikalische Vielseitigkeit verbinden sich mit der ausdrucksstarken Stimme seines Duopartners zu einem energiegeladenen Set voller Rock- und Popklassiker. „Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht!“, so Appelhoff. Zudem verzaubert Monika Bisigo mit einer Zaubershow (14 Uhr) und Mitmach-Workshops (jeweils 15, 16 und 17 Uhr) auf der Museumswiese das Publikum. Wer gerne selbst gestalterisch aktiv wird, ist bei den offenen Workshops (11-14:30 Uhr) von Petra Richter-Rose und Gudrun Schulz genau richtig. Das Sommerfest spiegelt auch die langjährige Kooperation des Museums mit Schulen im Rahmen der Landesinitiative „Bildungspartner NRW – Museum und Schule“ wider. Erfolgreiche Partnerschaften mit der Wilhelm-Busch-Grundschule (Tanzshow um 14:45 Uhr) und der Liebfrauenschule Ratingen (Chorauftritt um 16 Uhr) prägen das vielfältige, auch auf junge Talente fokussierte Programm, das 2025 zusätzlich von der Kinder-Tanzgruppe Perełka e.V. aus Duisburg (Choreografie-Aufführung um 15 Uhr) bereichert wird.Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Neben regionalen Speisen wie Bigos und einer herzhaften Brotzeit (ab 12 Uhr) sowie kühlen Getränken erwartet die Besucher auch eine besondere süße Spezialität – der originale schlesische Mohnkuchen der Brotbäckerei Artur Müller, der ab 15 Uhr erhältlich ist.Ein Tipp für die Anreise: Der Museumsparkplatz wird in das Veranstaltungsgelände integriert. Gäste werden gebeten, auf umliegende Parkmöglichkeiten auszuweichen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.Alles Weitere online unter www.oberschlesisches-landesmuseum.de/sommerfest-2025