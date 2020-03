Per Mausklick durch die Osterei-Ausstellung im Oberschlesischen Landesmuseum in Ratingen

Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus bleiben viele Einrichtungen weiterhin geschlossen. Ob Theater, Musik-,Tanz- und Opernhäuser, Bibliotheken, Museen oder Gedenkstätten - eine direkte Begegnung mit Kultur ist derzeit leider nicht möglich. Kreativität ist in diesen Zeiten also gefragt, wenn die Gesellschaft weiterhin Anteil am kulturellen Leben haben soll.Eine Woche nach der Eröffnung der diesjährigen Osterei-Ausstellung musste auch das Oberschlesische Landesmuseum seine Pforten schließen. Viel Arbeit hat das Museumsteam in den Aufbau der Sonderschau investiert, die bis zum Ende ihrer Lauffzeit am 19. April keiner mehr zu sehen bekommt. Können die Besucher nicht ins Museum kommen, kommt das Museum nun nachhause auf den PC oder das Handy - ganz wie man mag. Die Osterei-Ausstellung gibt es als virtuellen Rundgang auf Facebook und als 59 Sekunden Kurz-Version auch bei Instagram. So kann man nun auch bequem vom heimischen Sessel aus mit Hilfe von 360 Grad-Ansichten und vielen Detailfotos durch die Ausstellung schlendern, kunstvoll gefertigte Ostereier aus der Nähe bestaunen, typisch oberschlesische Osterbräuche kennenlernen und sich auf Ostern einstimmen. Denn bald beginnt die Karwoche. Das ist die Zeit von Palmsonntag bis Ostern, in der besonders viele Bräuche auf das Osterfest vorbereiten: Ob das "Judasratschen" am Gründonnerstag, die rituelle Fußwaschung am Karfreitag oder das traditionelle Eierbemalen am Karsamstag - was diese und weitere Bräuche bedeuten und wo sie ihren Ursprung haben, erfährt man auf den Facebookseiten des Oberschlesischen Landesmuseums unter:Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus bleibt das Oberschlesische Landesmuseum vorerst bis zum 19.4.2020 geschlossen.