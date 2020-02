Ostereier und Osterbräuche in Oberschlesien

Ausstellungseröffnung (15 Uhr)

Ostereier-Vorführungen verschiedener Techniken und Verkauf

Schlesische Stickereien und Trachtenpuppen

Kuratorenführungen

Osterbasteln für Kinder

Ratinger Honig

Schlesische Spezialitäten

Delikatessen „von Hösel“

Bunzlauer Keramik

Brotbäckerei Artur Müller mit frischem schlesischen Kuchen, Brot und Würstchen

Warum bemalen und verschenken wir zu Ostern Eier? Diese Fragen und viele Bräuche rund um das Osterfest stehen im Mittelpunkt der 11. Osterei-Ausstellung des Oberschlesischen Landesmuseums. So lässt sich in Oberschlesien das Verzieren von Ostereiern bis ins 10. Jahrhundert zurückverfolgen. Noch heute ist dort dieser Brauch sehr lebendig. Die Ausstellung stellt kunstvolle Ostereier in verschiedenen Verziertechniken aus eigenem Bestand sowie aus verschiedenen Privatsammlungen vor. Ob gekratzt, gebatikt, bemalt, beklebt, bestickt oder mit Stroh beklebt – die kleinen, aber feinen Kunstwerke faszinieren stets aufs Neue. Historische Fotografien und weitere Objekte rund um das Ei, das Osterfest und Osterbräuche rücken die kleinen Kunstwerke ins rechte Licht. Eine bebilderte Handreichung informiert über schlesische Osterbräuche sowie typische Verziertechniken und bietet einen Rückblick auf vergangene Osterei-Ausstellungen im OSLM. Die beliebten handgefertigten Ostereier aus Oberschlesien werden in limitierter Auflage zum Kauf angeboten.Die Eröffnung der Osterei-Ausstellung um 15 Uhr ist eingebunden in einen ganztägigen schlesischen Ostermarkt mit kulturellem Rahmenprogramm und vielfältigen Gelegenheiten, sich auf den Frühling einzustimmen und dazu noch ein passendes Ostergeschenk zu finden. Kunstvoll verzierte Ostereier und anderer handgefertigter Osterschmuck werden geboten. In gemütlicher Atmosphäre zwischen den einzelnen Ständen schlendern, den Handwerkerinnen zuschauen und diverse Köstlichkeiten ausprobieren – beim ganztägigen Ostermarkt ist für jeden etwas dabei. Ergänzt wird der Markt durch Bastelangebote für Kinder. Der Markt ist ein Angebot des Kulturreferenten für Oberschlesien in Zusammenarbeit mit dem OSLM.Bunte Eier, Frühlingsstimmung und Osterhäschen halten Einzug ins Museum. Los geht es mit dem Eier-Verzieren, Eier-Memory und der Eier-Suche. Auch für Zuhause können Osterdekorationen gebastelt werden.Teilnahmegebühr: 9 EUR inkl. Eintritt, Führung, MaterialienAnmeldung unter: 02102 / 965-0 oder unter mitachen@oslm.de erforderlich.Im Mittelpunkt der Führung stehen das Osterfest und verschiedene Osterbräuche - und natürlich die schönen Ostereier. Wie gelingt es den Künstlerinnen und Künstlern, die feinen Muster auf das Ei aufzutragen? Welche traditionellen Techniken werden verwendet? Und wie wird das Brauchtum heute in Schlesien gepflegt? Die Ausstellungskuratorin beantwortet diese und andere Fragen rund um die kleinen, aber feinen Kunstwerke.Im Anschluss an die Führung werden Kaffee und Kuchen geboten.Preis: 10 EUR (Komplettangebot für Eintritt, Führung, Kaffee und Kuchen) oder 6 EUR für Eintritt mit Führung; Anmeldung unter: 02102 / 965-0, info@oslm.de.Begleitend zur Osterei-Ausstellung gibt es einen Kreativkurs, in dem die Teilnehmer die traditionelle schlesische Kratztechnik zum Verzieren von Ostereiern erlernen.Teilnahmegebühr: jeweils 10 € pro Person.Oberschlesisches LandesmuseumBahnhofstr. 62, 40883 RatingenTel: 0 21 02 / 96 50, Fax: 965 400, e-Mail: info@oslm.de Web: www.oslm.de sowie bei Facebook und InstagramDienstag bis Sonntag, 11 - 17 Uhr, Montag geschlossenGeschlossen: 10.-12. April 2020 (Karfreitag – Ostersonntag)Geöffnet: 13. April 2020 (Ostermontag)