Internationaler Museumstag am 19. Mai 2024 im Oberschlesischen Landesmuseum: Entdecken, Schreiben, Lesen

Das Oberschlesische Landesmuseum lädt herzlich zum Internationalen Museumstag am 19. Mai 2024 ein. Unter dem Motto „Handverlesen“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm.



Das Programm beginnt um 11 Uhr mit einer Führung unter der fachkundigen Regie von Dr. Marius Hirschfeld. Von 12 bis 14:30 Uhr findet eine Schreibwerkstatt mit dem Autor Mariusz Hoffmann statt. Der Workshop richtet sich an Personen ab 16 Jahren und bietet die Möglichkeit, unter Anleitung eigene schriftstellerische Fähigkeiten zu entwickeln. Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung bis spätestens 12. Mai unter vermittlung@oslm.de möglich. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung. Ab 16 Uhr liest Mariusz Hoffmann aus seinem Debütroman „Polnischer Abgang“. Der Eintritt ins Museum ist an diesem Tag frei.



Mariusz Hoffmann ist Schriftsteller und Dozent für kreatives Schreiben. Seine sensible Herangehensweise und seine Fähigkeit, die Kreativität anderer zu fördern, machen ihn zu einem gefragten Mentor für angehende Autorinnen und Autoren. Im Frühjahr 2023 debütierte er mit „Polnischer Abgang“ (erschienen im Berlin Verlag), einem tragikomischen Roman über das Ankommen. Die mit Humor gewürzte Road-Novel auf den Spuren der verschwundenen Großmutter Agnieszka lüftet aber nicht nur ein Familiengeheimnis. Die Aussiedlergeschichte wird zum Spiegelbild der deutsch-polnischen Beziehungen. Zwischen skurrilen Begegnungen und humorvollen Momenten entfaltet sich ein Generationenroman über die Suche nach Identität und die Überwindung von Grenzen. „Polnischer Abgang“ stand auf der Shortlist für den Literaturpreis Ruhr 2023. Hoffmann wurde 1986 im polnischen Strzelce Opolskie (Groß Strehlitz) geboren. Er studierte Philosophie in Hamburg und Literarisches Schreiben in Hildesheim, wo er Mitherausgeber der Literaturzeitschrift BELLA triste war.



Der Internationale Museumstag ist ein jährlich stattfindendes Event, das von der Internationalen Museumsorganisation (ICOM) ins Leben gerufen wurde. Ziel dieses Tages ist es, die Vielfalt und Bedeutung von Museen für die Gesellschaft hervorzuheben sowie das Bewusstsein für kulturelle Erbeschätze zu stärken. Am Internationalen Museumstag öffnen Museen weltweit ihre Türen und bieten häufig spezielle Veranstaltungen, Führungen, Workshops, Vorträge und Sonderausstellungen an. Dieser Tag dient nicht nur dazu, Menschen für Kunst und Kultur zu begeistern, sondern auch um die Arbeit der Museen zu würdigen und ihre Bedeutung als Bildungs- und Forschungseinrichtungen zu betonen. Der Internationale Museumstag bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit Museen auf neue Weise kennenzulernen und sich mit ihrem kulturellen Erbe auseinanderzusetzen.



