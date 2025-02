Frauentag am Oberschlesischen Landesmuseum

Am Samstag, den 8. März 2025, erwartet die Besucherinnen und Besucher des Oberschlesischen Landesmuseums in Ratingen eine besondere Veranstaltung zum Internationalen Frauentag. An der Bahnhofstr. 62 in Ratingen-Hösel treffen Geschichte und Musik aufeinander: Um 17 Uhr lädt der Museumsdirektor Dr. David Skrabania zu einer thematischen Führung ein. Um 19 Uhr folgt ein maßgeschneidertes Konzert mit den Musikerinnen Marta Wryk (Mezzosopran) und Sina Kloke (Klavier) unter dem Titel „Entdecken und entdecken lassen“. Die beiden Künstlerinnen präsentieren ein anspruchsvolles Programm mit Werken bedeutender Komponistinnen wie Clara Schumann, Ethel Smyth, Fanny Hensel, Florence Price, Grażyna Bacewicz und der aus Neisse (Nysa) stammenden Marie von Kehler. Neben der Musik werden Lebensgeschichten hörbar, die den schwierigen Weg dieser Musikerinnen und Komponistinnen in einer von Männern dominierten Musikwelt beleuchten.



Die Mezzosopranistin Marta Wryk zählt zu den gefragtesten Opern- und Konzertkünstlerinnen. Sie ist regelmäßig in renommierten Konzerthäusern wie dem Concertgebouw Amsterdam, der Tonhalle Düsseldorf und der Philharmonie Luxemburg zu hören. Seit der Spielzeit 2021/2022 ist sie festes Ensemblemitglied am Theater Bielefeld, wo sie unter anderem als Rosina in „Il Barbiere di Siviglia“ und als Donna Elvira in „Don Giovanni“ zu erleben ist. Neben ihrer beeindruckenden Opernkarriere engagiert sich Marta Wryk für die Förderung von Kreativität und künstlerischem Ausdruck. Sie ist Gründungsmitglied von Europolis Köln e. V. und setzt sich in Workshops und Projekten für die kulturelle Förderung junger Menschen ein.



Die Pianistin Sina Kloke begeistert mit ihrem einfühlsamen Spiel in internationalen Konzertstätten wie der Elbphilharmonie Hamburg und der Carnegie Hall in New York. Sie zählt zu den bedeutendsten Interpretinnen ihrer Generation und ist besonders bekannt für ihre Leidenschaft für Werke von Komponistinnen und humanistisch orientierten Komponisten wie Beethoven und Enescu. Kloke ist zudem in verschiedenen sozialen Projekten, u. a. für UNICEF und die Flüchtlingshilfe, engagiert.



Das Konzert am 8. März ist Teil des Projekts „mothers.lovers.revolutionists. Komponistinnen im Portrait“, das 2022 von Marta Wryk und Sina Kloke ins Leben gerufen wurde. Das Programm wurde bereits im Theater Schweinfurt, in der Rudolf-Oetker-Halle Bielefeld oder beim Kulturfestival „Deutscher Oktober“ in Tirana/Albanien aufgeführt und hat breite Anerkennung gefunden. Es setzt ein starkes künstlerisches Statement für Gleichberechtigung und würdigt den entscheidenden Beitrag von Frauen zur Kulturgeschichte.



Die Veranstaltung wird unterstützt von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Ratingen und ist für alle Interessierten kostenlos.

