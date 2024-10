Bundesweiter Vorlesetag im Oberschlesischen Landesmuseum: Sagen und Streiche, Mythen und Mystik

Unter dem Motto „Wassermänner, Berggeister und Einhörner“ stehen die berühmtesten Sagen und Märchen aus Nieder- und Oberschlesien im Mittelpunkt des Tages. Die Vorleseveranstaltungen finden um 12:30 Uhr, 14:30 Uhr und 16:30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.



Den Auftakt (12:30 Uhr) bildet ein Auszug aus „Der oberschlesische Sagenschatz: Geschichten aus den historischen Sammlungen von Paul und Hildegard Knötel (1911) und Richard Kühnau (1910)“. Hier wird der Fokus auf die tiefgründigen und oft dramatischen Geschichten gelegt, die besonders für Erwachsene interessant sind. Zur Mittagszeit (ab 14:30 Uhr) wird die Sprachkompetenz in Deutsch und Polnisch mit einer Lesung aus einer zweisprachigen, bunt illustrierten Sammlung schlesischer Märchen gestärkt. Ein Höhepunkt des Nachmittags ist die Kreativwerkstatt (ab 16:30 Uhr), in der die Besucherinnen und Besucher Rübezahl, den wohlbekannten Klassiker der Region, auch bildlich kennenlernen. Schon jetzt werden fleißig Baumblätter in allen Farben gesammelt, um Rübezahl eine prächtige Krone zu zaubern. Außerdem werden an diesem Tag unter allen Anwesenden Bücher verlost. Die jeweilige Vorleseveranstaltung dauert ca. 45 Minuten. Zu allen Sagen und Streichen, Mythen und Mystik wird schlesischer Tee serviert.



Der Vorlesetag im Oberschlesischen Landesmuseum knüpft auch an die aktuelle Sonderausstellung „Silberfieber. Der Tarnowitzer Bergbau – das UNESCO-Welterbe in Oberschlesien“ an, die sich ebenfalls mit Bergbausagen und -mythen und der helfenden oder zerstörerischen Kraft ihrer Protagonisten beschäftigt. Moderiert wird der Tag von der Ideengeberin des Programms, Varvara Disdorn-Liesen. Die langjährige Lehrerin am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg engagiert sich im Ruhestand für das ehrenamtliche Vorlesen in Ratingen und den Erhalt einer historischen Bibliothek an der Ostsee.



Der Bundesweite Vorlesetag ist eine Initiative, die 2004 von der Stiftung Lesen, der Deutschen Bahn Stiftung und der Wochenzeitung DIE ZEIT ins Leben gerufen wurde. Jährlich am dritten Freitag im November soll er die Freude am Lesen fördern, das Vorlesen in den Alltag integrieren und ein Bewusstsein für die Bedeutung des Vorlesens schaffen.



Sie möchten die Sonderausstellung „Silberfieber. Der Tarnowitzer Bergbau – das UNESCO-Welterbe in Oberschlesien“ aus wissenschaftlicher Perspektive erleben? Dann verpassen Sie nicht die Themenführung zum Welttag der Wissenschaft am Sonntag, den 10. November 2024, um 15 Uhr. Unter der fachkundigen Leitung von Dr. David Skrabania begeben Sie sich auf eine historische Reise zur Einführung der Dampfmaschine zur Wasserhaltung im 18. Jahrhundert.

(lifePR) (