03.07.2024, 17 Uhr: Impulsvortrag „Plastikfrei im Alltag – Wie gelingt das?“

„Zu Gast bei“ feiert Premiere… das neue Mitglied im Netzwerk Bergischer Museen – das Oberschlesische Landesmuseum – und das NaturGut Ophoven in Leverkusen laden am Mittwoch, 3. Juli 2024, zu einem Vortrag anlässlich des Internationalen plastiktütenfreien Tages ein. Rechtzeitig vor den Sommerferien erfahren wir, wie Plastik im Alltag reduziert werden kann. Sicherlich eine wichtige Anregung, die in den Sommerferien erprobt und angewendet werden kann.



Impulsvortrag: Plastikfrei im Alltag – Wie gelingt das?

Mittwoch, 3. Juli 2024, 17 Uhr

Oberschlesisches Landesmuseum, Bahnhofstr. 62, 40883 Ratingen

Der Eintritt ist frei.



Im Impulsvortrag nimmt die Referentin Olivera Wahl (NaturGut Ophoven) Sie mit in ihr plastikreduziertes Leben. Sie hat es geschafft, ihren (Plastik-)Müll in den letzten 5 Jahren Schritt für Schritt um 80% zu reduzieren. Die Präsentation ist gespickt mit praxiserprobten Tipps und Lösungsvorschlägen. Denn schon heute gibt es viele Möglichkeiten, Plastikmüll zu vermeiden.



Das NaturGut Ophoven ist ein Umweltbildungszentrum für Kinder und Erwachsene mit Sitz in Leverkusen. Es wurde 1984 als Natur- und Schulbiologiezentrum auf dem Gelände eines alten Gutshofes im Stadtteil Opladen gegründet.



Das seit 1983 in Ratingen-Hösel ansässige Museum widmet sich der Kultur und Geschichte Oberschlesiens im historischen und zeitgenössischen Kontext. Es stützt sich bei seinen Aufgaben auf die Patenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen für die Oberschlesier.

(lifePR) (