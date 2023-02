Komfortables Arbeiten in Teich, Naturpool und Garten auch bei Kälte und Nässe

Im Frühjahr ist es wichtig, die Wasserzonen im Garten gründlich zu reinigen und zu überprüfen. Um Verschlammung vorzubeugen, sollten mit dem Kescher Laub, kleine Äste und andere grobe Sedimente entfernt werden, die sich auf den Oberflächen der Wasserflächen angesammelt haben. Vorhandener Schlamm kann mit einem Sauger entfernt werden. Teichpflanzen wollen versorgt werden, um diefit für die neue Gartensaison zu machen. Die Wasserwerte sind zu kontrollieren und bei Bedarf wieder ins Gleichgewicht zu bringen. In jedem Fall ist auch die Technik zu kontrollieren. Pumpen und Filter sollten gesäubert und bei Bedarf Filtermedien ausgewechselt werden. Wasserspiele können wieder eingesetzt werden. Die Unterwasserbeleuchtung ist ebenfalls zu begutachten.Im Frühjahr ist das Wasser noch relativ kalt. Auch Regen und neblig-feuchte Witterung können den Spaß am Gärtnern im Garten und Teich erheblich mindern. Mit den Arbeitshandschuhenwerden alle anfallenden Tätigkeiten selbst bei niedrigen Temperaturen zum Kinderspiel. Sie machen Schluss mit klammen und kalten Händen und erhalten dabei das Fingerspitzengefühl und die volle Bewegungsfreiheit. Die Handschuhe sind in fünf Größen verfügbar.Ihr 2 mm starkes Neopren isoliert Finger und Hände hervorragend, schützt sie zuverlässig vor dem Auskühlen und hält sie lange warm. Auch wenn sie die Handschuhe nass sind, sorgt ihre spezielle Beschichtung für einen festen Griff und hohe Rutschfestigkeit. Zugleich werden selbst filigrane Arbeiten an Technik oder Pflanzen, etwa beim Austausch von Filtermedien oder dem Schneiden von Pflanzen, mit diesem vollelastischen Handschuh leicht. Die Hände kühlen dabei nicht aus und bleiben sauber. Aufgrund dieser besonderen Qualitäten können dievon OASE das ganze Jahr über eingesetzt werden und sind der optimale Schutz nicht nur bei Teicharbeiten, sondern auch bei Staudenpflege & Co.Alle Materialien finden Sie hier zum Download . Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter anja.grewe@roecknergrewe.com zur Verfügung.Herzliche Grüße, Ihr roecknergrewe-Team