Eine runde Sache: NV-Versicherungen sichern nun auch Fahrräder und E-Bikes ab

Pünktlich zum Start der Fahrradsaison haben die NV-Versicherungen ihre Produktpalette erweitert und bieten ab sofort einen Vollkaskoschutz für Fahrräder und E-Bikes an. Dabei ist der Schutz von Fahrradfahrern den NV-Versicherungen nicht fremd und wird regelmäßig durch die alljährliche Helm-Aktion der Kreisverkehrswacht Wittmund unterstützt. „Der Kopf ist das wichtigste Organ und so ein Helm ist das präventivste Mittel um es zu schützen“, sagte Henning Bernau, Vorstand der NV-Versicherungen. Nun sei es auch an der Zeit, das dazugehörige Fahrrad präventiv abzusichern.Die NV-Versicherungen bieten nun einen leistungsstarken Rundumschutz für Fahrräder und E-Bikes an, der neben dem Diebstahlschutz auch Reparatur- und Verschleißkosten, beispielweise bei einem Rahmenbruch durch einen Sturz, übernimmt. Außerdem verfügt der Tarif über einen Schutzbrief für Pannen- und Unfallhilfe. Hier ist nicht nur für die direkte Hilfe vor Ort in Form der Organisation des Rücktransports des Rads gesorgt, sondern zum Beispiel auch für die Übernahme von Übernachtungskosten oder die Beschaffung von Notfall-Bargeld im Ausland. Versichert werden Fahrräder und E-Bikes im Wert von bis zu 10.000 Euro.Gleichzeitig hat der Versicherungsnehmer die Wahl zwischen dem NV-Produkt und der nachhaltigen bessergrün-Variante, worüber sich auch Henning Bernau besonders freut. „Damit ist es uns gelungen, unsere nachhaltige Produktreihe zu erweitern“, erklärt der Vertriebsvorstand der NV und erwähnt in diesem Zusammenhang auch die nachhaltigen Mehrleistungen: die Übernahme von Mehrkosten bei Reparatur und bei Einsatz von Bau- und Verschleißteilen aus nachhaltiger Produktion, die gleichzeitig COeinspart. Ferner besteht Versicherungsschutz bei der Teilnahme an gemeinnützigen Radrennen.Zudem gibt es im Rahmen der nachhaltigen Versicherungsprodukte weitere Leistungsversprechen. So wird der Versicherungsbeitrag komplett in nachhaltige Kapitalanlagen investiert. Zudem werden mit jedem Vertragsabschluss ökologische Projekte gefördert, z.B. Baumpflanzaktionen zur Wiederaufforstung durch Sturmschäden oder Geisternetztauchen in der Nordsee.Weitere Informationen sind auch unter https://www.nv-online.de/... zu finden.