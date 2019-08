Pressemitteilung BoxID: 764649 (NTX-Fornoff und Heintzenberg GmbH)

NTX baut Projektteam aus

Fornoff und Heintzenberg GmbH – NTX-Systeme, Consulting, IT-Dienstleistungen

Vor dem Hintergrund zahlreicher Neukunden und erweiterter Anforderungen baut die Fornoff und Heintzenberg GmbH als Entwickler und Anbieter der Verlagssoftware NTX das bestehende Team der Projektbetreuer an der Nahtstelle zwischen Auftraggeber und Entwicklungsabteilung weiter aus.



Stefan Dalmühle, Verlagskaufmann mit langjähriger Erfahrung in Verlagsorganisation sowie Rechte- und Lizenzverwaltung, ist bereits seit Frühjahr 2019 neu an Bord. Seit dem 1. Juni 2019 ergänzt außerdem Rose Schenk als ausgewiesene Expertin in Verlagsvertrieb und Kundenservice das NTX-Projektteam von insgesamt 8 Projektleitern unter der Leitung von Martin Wichert.



Mit ihren Basismodulen zu allen Vertriebsbereichen, zu Adress- und Titeldatenmanagement, zur Abonnement- und Anzeigenverwaltung ist die Verlags- und Warenwirtschafts-Software NTX seit über 30 Jahren bei rund 70 Verlagen, überwiegend aus dem Fachbuchbereich, erfolgreich im Einsatz.



Nachdem in 2018 bereits der Bärenreiter Verlag in Kassel, der RWS Verlag in Köln und der mhp Verlag in Wiesbaden mit NTX produktiv gegangen sind, ist die Software seit dem 1. Mai 2019 auch beim Steidl Verlag in Göttingen im Einsatz. Als aktuellste Neukunden konnten der Verlag Katholisches Bibelwerk und der

Verein Katholisches Bibelwerk in Stuttgart gewonnen werden; der NTX Produktivstart ist hier für Anfang 2020 geplant.

Website Promotion NTX-Fornoff und Heintzenberg GmbH



Die Fornoff und Heintzenberg GmbH zeichnet sich durch langjährige zufriedene Kundenbeziehungen aus. Kompetente Ansprechpartner, direkte Umsetzung der Kundenwünsche sowie ein hohes Maß an Flexibilität machen uns zum starken Partner. Profitieren Sie von unserer Branchenkompetenz.



Weitere Informationen unter: Die rasante Entwicklung immer neuer medialer Möglichkeiten fordert mehr denn je intelligente Lösungen. NTX, die smarte Verlagssoftware für moderne Medienmacher und Dienstleister: E-Books, Paid Content, Print, Non-Books, Events, Reihen und Fortsetzungen, Zeitschriften, Banner, Anzeigen, Fließtextanzeigen, Branchenbücher, Nachschlagewerke, Musikalien, Rechte und Lizenzen, Seminare und Kongresse, Services, Multi-Channel-Marketing, Networking, Corporate Publishing - NTX führt flexibel durch alle Workflows der Wertschöpfungskette und optimiert Ihre relevanten Geschäftsprozesse mit hohem Automatisierungsgrad.Die Fornoff und Heintzenberg GmbH zeichnet sich durch langjährige zufriedene Kundenbeziehungen aus. Kompetente Ansprechpartner, direkte Umsetzung der Kundenwünsche sowie ein hohes Maß an Flexibilität machen uns zum starken Partner. Profitieren Sie von unserer Branchenkompetenz.Weitere Informationen unter: www.ntx.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (