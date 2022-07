WIBU-SYSTEMS AG erhält Dankesurkunde des LEA Mittelstandspreises für soziale Verantwortung

Im Rahmen einer Feierstunde, im Neuen Schloss, in Stuttgart, wurden zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer für ihr soziales Engagement ausgezeichnet.



Mit dabei die Karlsruher WIBU-SYSTEMS AG, einer der führenden Anbieter von Sicherheitslösungen für Softwareschutz und -Lizenzierung, Zugriffschutz und Dokumentenschutz.



Für Vorstand Oliver Winzenried, der die Urkunde in Empfang nahm, ist es wichtig, etwas weiter zu geben, wenn es einem selbst gut geht. „Wenn es dann gelingt, das persönliche Herzensthema rund um IT Sicherheit im übertragenen Sinne auch außerhalb der unternehmerischen Tätigkeiten durch CSR-Aktivitäten, die die Sicherheit von Menschen verbessern, voranzubringen, dann fühlt sich das rund an“, so Winzenried. Für die WIBU-SYSTEMS AG stehen die Themen Schutz und Sicherheit ganz oben auf der Agenda. „Bereits seit 2013 unterstützen wir verschiedene Projekte der nph Kinderhilfe Lateinamerika in diesen Aspekten ihrer wertvollen Arbeit. Anfänglich haben wir uns in Honduras engagiert, dieses Engagement haben wir ausgebaut, indem wir im Laufe der Jahre auch Projekte in Haiti unterstützten. Beispielsweise 2016 im Zuge der Nothilfe nach Hurrikan Matthew, später dann für die Kinderkrebsstation des einzigen Kinderkranken-hauses in Haiti und bereits für zwei Trinkwasseranlagen an haitianischen Grundschulen sowie den Neubau der St. André Schule, der durch die massive Bauweise neben dem Schulgebäude auch ein Schutzraum für die Anwohner ist, wenn Haiti erneut von einer Naturkatastrophe betroffen ist.



Für mich als Unternehmer, ist eine faire und nachhaltige Unterstützung wichtig, daher habe ich mich für die Unterstützung der nph Kinderhilfe entschieden. Die Projekte werden professionell realisiert und man kann sich mit den Mitarbeitern vor Ort auf Informationsveranstaltungen austauschen. Das habe ich immer wieder als sehr bereichernd erlebt.“



„Wir gratulieren Oliver Winzenried zu dieser Auszeichnung und freuen uns, dass die WIBU-SYSTEMS AG unsere Arbeit schon so lange unterstützt. Es ist sehr wichtig für uns, einen Partner zu haben, der uns dauerhaft zur Seite steht, denn davon lebt die nachhaltige Projektarbeit“, so Heidrun Mürdter, nph-Vorständin Kommunikation und Internationale Projekte, zur Verleihung dieser Auszeichnung.



Informationen zum LEA-Mittelstandspreis



Der von der Caritas, Diakonie und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus in Baden-Württemberg ausgelobte LEA-Mittelstandspreis wird seit dem Jahr 2007 in Form einer LEA-Trophäe vergeben. LEA steht für Leistung, Engagement und Anerkennung. Das gemeinsame Ziel der Veranstalter ist, das Konzept der verantwortungsvollen Unternehmensführung im Sinne der Corporate Social Responsibilty zu befördern. Dabei liegt das Augenmerk auf Kooperationen zwischen privatwirtschaftlichen Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen. Gelingende Kooperationen zwischen diesen beiden Akteuren stärken die Gesellschaft und unterstützen bei der Lösung gesellschaftlicher und sozialer Problemlagen