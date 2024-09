Novitas BKK und OB Sören Link präsentieren das Duisburger Beispiel

„Wenn ein Kind schwer erkrankt, kann das für eine Familie die Hölle sein“, sagt Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link, „und wenn dann jemand kommt, der Ihnen da hindurchhilft, dann ist das ein Gottesgeschenk.“ Für genau diese Art Arbeit haben die Novitas BKK und OB Sören Link heute im Mercatorzimmer des Rathauses den Bunten Kreis Duisburg e. V. – Niederrhein und westliches Ruhrgebiet als das „Duisburger Beispiel 2024“ geehrt.



Der Bunte Kreis betreut Kinder mit einem schweren Start ins Leben, meist Frühchen, schon im Vorfeld der Krankenhausentlassung in Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, niedergelassenen Ärzte und weiteren Fachleuten. Die Case Managerinnen des Bunten Kreises Duisburg besuchen die betroffenen Familien regelmäßig, coachen sie und stellen je nach Bedarf Kontakt mit weiteren Fachleuten her. Eine Vernetzung über alle Duisburger Krankenhäuser hinweg („Duisburger Modell“) bedeutet dabei eine besonders gute Kommunikation und optimale Ergebnisse.



„Der Bunte Kreis Duisburg e. V. arbeitet abseits vom Rampenlicht“, so der Novitas BKK-Vorstandsvorsitzende in seiner Laudatio, „aber der Nutzen dieser Arbeit verdient, dass er angestrahlt wird.“ Jedes Jahr stellt die Novitas BKK eine Initiative aus dem Bereich der Prävention als das Duisburger Beispiel vor. Mit der Ehrung ist regelmäßig die Zusage einer weiteren Förderung über mehrere Jahre verbunden.



Die 1. Vorsitzende des Bunten Kreises Duisburg Dr. Gabriele Weber blickte in ihrer Dankansprache auf die schwierigen Zeiten am Anfang zurück, als die Finanzierung der sozialmedizinischen Nachsorge noch nicht geklärt war, und dankte den Förderern für ihre unermüdliche Unterstützung. Das Hauptmotiv ihrer Arbeit: „Studien zeigen, dass betroffene Kinder, die so betreut wurden, eine signifikant bessere Chancen auf ein normales Leben haben.“





